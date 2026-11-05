Вінниця під ударом реактивних дронів: над містом здіймається стовп чорного диму

Повітряні сили зафіксували ворожу ціль над обласним центром ще о 10:36, дані про наслідки уточнюються.

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Атака дронів на Вінницю 5 листопада / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

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Росія вдень атакувала Вінницю безпілотниками

Після удару в місті виникла масштабна пожежа

О 10:36 Повітряні сили фіксували над містом реактивний БпЛА

У четвер, 5 листопада, російська армія вдарила по Вінниці безпілотниками. У місті після влучання сталася масштабна пожежа й піднявся величезний стовп чорного диму, повідомляють місцеві ЗМІ.

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Повітряну тривогу у Вінницькому районі оголосили о 10:16, а вже о 10:36 військові повідомили, що ворожа ціль перебуває у повітряному просторі над Вінницею.

"Вінниця: реактивний БпЛА над містом", - попередили Повітряні сили ЗСУ.

Дрон "Герань-5" / Інфографіка: Главред

На момент публікації офіційних даних про постраждалих немає. Не повідомлялося також, який саме об'єкт зазнав удару. Обласна та міська влада масштабів руйнувань поки не коментувала.

Чому Росія різко наростила удари по Україні

Главред писав, що дослідниця Інституту вивчення війни Катерина Шимків пов'язує нарощення кількості повітряних ударів РФ по Україні на 58% з розрахунком Кремля, який вирішив не гаяти вдалого моменту.

"Україна покладається на розвідувальні дані, надані США, щоб отримувати сповіщення про російські ракетні удари. І Росія, ймовірно, прагнула скористатися перебоями в обміні розвідувальними даними, щоб полегшити свою зимову ударну кампанію та завдати більших втрат і збитків", - наголосила вона.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, російські війська в ніч на четвер, 5 листопада, атакували Дніпро ударними безпілотниками. Поранення дістали щонайменше троє людей, а на об'єктах критичної інфраструктури спалахнули пожежі, повідомляє Дніпропетровська ОВА.

Країна-агресор Росія у ніч на 4 листопада атакувала Україну ударними безпілотниками. Наслідки ворожих ударів зафіксовані щонайменше в трьох областях.

Житомирська міська рада 3 листопада повідомила про наслідки нічного обстрілу для місцевої інфраструктури. В Житомирі повністю зникло електропостачання та без світла залишилися окремі райони області.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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