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Перемога демократів у США може змінити політику Трампа щодо України: чого очікувати

Дар'я Пшеничник
5 листопада 2026, 09:25оновлено 5 листопада, 09:59
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Подолати президентське вето без двох третин голосів в обох палатах не вдасться, однак законодавці зможуть пильніше стежити за угодами Трампа з Путіним.
Трамп, Зеленский, Путин
Чи зможуть демократи загальмувати курс Трампа на Москву / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, whitehouse.gov, t.me/news_kremlin

Коротко:

  • Демократи можуть посилити контроль над політикою Трампа щодо РФ
  • Подолати вето Трампа їм буде складно, бо потрібні 2/3 голосів
  • Понад 60% американців підтримують постачання зброї Україні

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Посилення позицій Демократичної партії на проміжних виборах у США відкриває новому Конгресу шанс загальмувати розворот Дональда Трампа в бік Москви. Втім, у президента лишається право вето, яким він може заблокувати законопроєкти про допомогу Україні чи жорсткіші санкції проти Росії, повідомляє The Times.

Щоб подолати президентське вето, демократам знадобиться підтримка двох третин законодавців в обох палатах. За оцінками аналітиків, зібрати таку більшість їм, найімовірніше, не вдасться.

У Києві не розраховують на кардинальний перелом у позиції Вашингтона. Голова комітету Верховної Ради з питань закордонних справ Олександр Мережко вважає, що виграш для України полягатиме радше в посиленні нагляду з боку законодавців.

"Я не думаю, що ситуація радикально зміниться, тому що зовнішня політика залишиться в руках президента. Водночас новий Конгрес загалом може бути більш критичним і пильним щодо спроб Трампа укласти угоди з Путіним за рахунок України або щодо його можливих спроб зняти санкції проти Росії", - заявив Мережко.

Розслідування, імпічмент і Starlink

Більшість у Конгресі дасть демократам інструменти для прискіпливої перевірки української політики Білого дому, аж до спроби запустити процедуру імпічменту. Ще одним напрямом може стати розслідування щодо Ілона Маска через обмеження роботи Starlink в Україні.

Американських виборців передусім хвилюють внутрішні питання, зокрема вартість життя. Однак рішення Трампа згорнути пряму військову допомогу Києву не знайшло підтримки в суспільстві. За даними опитування Гарварду, понад 60% респондентів виступають за постачання Україні зброї та нові санкції проти Росії.

У Москві радять не покладатися лише на Трампа

Російські провоєнні аналітики стверджують, що результати голосування майже не позначаться на перебігу можливих переговорів про завершення війни. Проте, за оцінкою The Times, за цією риторикою Кремль, імовірно, бачить у поразці союзників Трампа ознаку того, що його взаємини з американським президентом входять у завершальну фазу.

Московський політолог Ілля Гращенков, який консультує російських політиків, вважає, що Кремлю доведеться переглянути тактику у відносинах із Вашингтоном.

"Для Москви головний висновок полягає в тому, що ставка виключно на особисті стосунки з Трампом стає дедалі ризикованішою. Американська політична система вкотре продемонструвала свою здатність обмежувати владу президента, а це означає, що будь-які довгострокові угоди мають враховувати не лише позицію Білого дому, а й баланс сил у Конгресі", - наголосив він.

Водночас Київ дедалі частіше не зважає на вимоги Трампа, зокрема на заклик зупинити удари по російських НПЗ. На цьому тлі Путін, судячи з усього, прагне посилити тиск на Україну, щоб змусити її капітулювати, і нарощує атаки на цивільну інфраструктуру, пише видання.

Перемога демократів у США може змінити політику Трампа щодо України: чого очікувати
Вибори до Конгресу США 2026 / Інфографіка: Главред

Перемога демократів у США не поверне Україні допомогу часів Байдена

Перемога Демократичної партії на виборах у США не означатиме автоматичного відновлення військової допомоги Україні до рівня часів президентства Джо Байдена. Опозиція зможе обмежувати окремі рішення Дональда Трампа, але не змінить кардинально політику Вашингтона щодо Києва. Про це повідомив експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Богдан Ференс в етері телеканалу "Апостроф".

Результати виборів можуть змінити баланс політичних сил у США. Водночас президент країни збереже значний вплив на ухвалення рішень, що стосуються фінансування та військової підтримки України.

Ференс застерігає від очікувань швидкого розвороту американської політики.

"Це не буде означати автоматично, тобто що щось кардинально зміниться з боку політики США щодо підтримки України. Я б не радив такими категоріями мислити, але це буде означати, що, в принципі, поступово, поетапно, покрокове відбиття, так скажемо, атак, які були на інституційну оцю спроможність Сполучених Штатів Америки з боку Трампа і його оточення після виграшу на президентських виборах. Поступово це змінюється і нівелюється за рахунок збільшення підтримки Демократичної партії", - зазначив Ференс.

Вибори в США - новини за темою

Як повідомляв Главред, 3 листопада у США стартували проміжні вибори до Конгресу. Уже наступного дня стало відомо, що республіканці зазнали поразки, а The New York Times оцінила ймовірність більшості демократів в обох палатах у понад 95%. Демократи анонсували посилений нагляд і розслідування, а Трамп пообіцяв блокувати їхні рішення вето.

Перемога демократів може позначитися і на Україні. Аналітики розписали три сценарії того, чого чекати Києву після виборів.

Свій прогноз щодо наслідків для України зробив і дипломат Сергій Кислиця. Він зазначив, що перемога демократів на проміжних виборах у США змінить розстановку сил у Конгресі, але не означає автоматичного збільшення військової допомоги Україні. За його словами, Україні доведеться продовжувати співпрацю з обома американськими партіями.

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Про джерело: The Times

The Times - впливова щоденна британська газета, одна з найстаріших у світі. Заснована у 1785 році Джоном Волтером. Власником газети є корпорація News Corporation на чолі з Рупертом Мердоком. Історично вважається консервативною газетою, однак у 2001 та 2005 роках підтримала Лейбористську партію під час виборів. Від часу заснування, протягом 219 років друкувалася у широкому форматі, але у 2004 році перейшла на компактний формат з наміром поширити свій вплив на молодшу аудиторію, пише Вікіпедія.

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