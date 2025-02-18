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Зеленський вперше відреагував на переговори між США та РФ і оголосив про рішення

Юрій Берендій
18 лютого 2025, 17:01оновлено 18 лютого, 17:56
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Зеленський вперше прокоментував результати переговорів між США та Росією в Саудівській Аравії та оголосив важливе рішенгя щодо свого візиту.
Зеленський вперше відреагував на переговори між США та РФ і оголосив про рішення
Зеленський вперше відреагував на переговори між США та Росією / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Проводити переговори за спиною України не справедливо
  • Зброєю досягти перемоги у війні неможливо
  • Заяви США та деяких інших партнерів щодо неможливості вступу України до НАТО збігаються із позицією Росії

Президент України Володимир Зеленський 18 лютого провів пресконференцію з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Лідери обговорили питання двосторонньої співпраці, безпекову ситуацію в регіоні та можливі шляхи врегулювання війни, розв’язаної Росією проти України. Особливу увагу було приділено підтримці з боку Туреччини та перспективам посилення взаємодії між країнами.

Главред зібрав головні заяви двох президентів за підсумками переговорів.

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Про переговори в Саудівській Аравії

Президент України Володимир Зеленський змінив свої плани щодо візиту до Саудівської Аравії 19 лютого. Як відомо, російська делегація після переговорів з американською стороною має намір покинути Саудівську Аравію, в той час, як американська залишиться в Ер-Ріяді до завтра.

Відповідаючи на питання про зустріч в Ер-Ріяді між американською та російською стороною та обговорення планів щодо закінчення війни в Україні, президент України зазначив, що було б справедливо не вести переговорів за спиною України.

"Ми як ніхто хочемо завершення війни. Ви це прекрасно знаєте. Ми хочемо, але хочемо, щоб це було справедливо, і щоб ніхто за нашою спиною нічого не вирішував. Мені здається, це справедливо", - сказав він.

За його словами, кожна держава веде двосторонні відносини з іншими країнами та може обговорювати будь-які питання. Однак ухвалювати рішення щодо завершення війни в Україні без участі самої України неприпустимо. Водночас Київ не запрошували на російсько-американську зустріч у Саудівській Аравії.

"Для нас це було сюрпризом, як і для багатьох. Ми із медіа побачили цю інформацію, я не знаю, хто там буде залишатися, а хто буде їхати, хто куди збирається. Чесно кажучи, мені не все одно, я не хочу, щоб партнери про нас щось зайве подумали, ми абсолютно чесні й відкриті, я не хочу співпадінь", - сказав він.

За його словами, українська делегація прийняла рішення перенести візит до саудівської Аравії на 10 березня.

"Ми щойно зв'язались і домовились, що 10 березня я буду з офіційним візитом. США ми їх очікуємо в Києві", - резюмував Зеленський.

Де можуть відбутись переговори щодо закінчення війни - думка Ердогана

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що його країна є підходящим майданчиком для мирних переговорів щодо війни між Україною та Росією. Про це він сказав на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським.

За його словами, візит українського президента до Туреччини відбувається в період можливих змін у динаміці війни. Ердоган наголосив, що "у війні немає переможця, а в мирі — переможеного".

Він нагадав, що у 2022 році Туреччина вже приймала переговори між Україною та РФ.

"Ми доклали зусиль для перемовин - у 2022 році ми приймали переговори між РФ а Україною. В результаті була реалізована Чорноморська ініціатива, та низка інших. Ми отримали конкретні результати... Стамбульські перемовини створюють опорну точку, на якій сторони наблизилися до домовленностей", - сказав президент Туреччини.

Також турецький лідер підкреслив, що Анкара готова надати будь-яку підтримку для організації мирних переговорів. Крім того, Туреччина продовжуватиме зусилля, спрямовані на забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі.

Про мирні переговори та закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна Росії проти України не може бути завершена виключно воєнними засобами, однак перехід до дипломатії має привести до справедливого миру.

"Мені здається на сьогодні зрозуміло, що зброєю на полі бою в цій війні не переможе жодна сторона. І Росія цього хотіла, не змогла, а в Україну не вірили, але вона це довела і відстояла свою незалежність дуже непросто високою ціною життям своїх воїнів, своїх людей", - сказав президент.

Про повернення полонених

Він наголосив, що перед обговоренням мирних ініціатив слід зосередитися на ключових питаннях, зокрема поверненні полонених, адже жоден із учасників перемовин поки не порушує цього питання.

"Сама ситуація про це говорить. Війна на Близькому Сході. Що б не відбувалося між сторонами, передусім люди говорять завжди, які б не були вони вороги, вони говорять, що звичайні люди повинні повернутися додому. Для чого говорити ці зайві слова, що люди не повинні помирати, коли треба повернути тисячі людей, які сьогодні в полоні. Якщо дійсно є добра воля закінчити цю війну. Я не вірю, що Путін цього хоче, але якщо є добра воля, то точно йде обмін полоненими передусім", - наголосив Зеленський.

Про гарантії безпеки

Зеленський підкреслив, що Україна повинна чітко розуміти, хто здатен надати реальні гарантії безпеки і хто дійсно готовий їх забезпечити. Це питання не лише доброї волі, а й спроможності країн виконати свої обіцянки.

Він також зазначив, що гарантії безпеки необхідні, щоб унеможливити повторення війни в майбутньому. Україна не боїться російської армії, але будь-який збройний конфлікт означає нові жертви, яких потрібно уникнути.

Про вступ до НАТО

Президент Володимир Зеленський наголосив, що життя кожної людини є безцінним, тому гарантії безпеки для України мають першочергове значення.

Він зазначив, що Європа, країни НАТО та США могли б дати Україні віру в надійні гарантії безпеки та перспективу членства в Альянсі.

"Але від США ми сьогодні такої підтримки не чуємо. Знаємо, що вони і ще кілька європейських партнерів не підтримують наших членів НАТО. Я вважаю, що це велике бажання Росії і воно збігається з цим результатом", - сказав Зеленський.

Про миротворців в Україні

За його словами, надійні гарантії безпеки можуть включати сильну українську армію та можливу присутність військових контингентів європейських країн, США та інших партнерів. Зеленський підкреслив, що йдеться не лише про ЄС, а про всю Європу загалом.

Це питання він також обговорював із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, проте поки що зарано говорити про конкретні результати цього формату безпекових гарантій.

"Потрібно, бо, як сказав президент (Ердоган – ред.), я з ним погоджуюсь, динаміка цієї війни дуже сильно пришвидшилась. І дипломатія пришвидшилась. Подобається нам це або ні, це факт. І тому гарантії безпеки ми повинні розуміти, українці повинні розуміти, - наполягає президент. Безумовно Україна все одно, як би нам не було складно, або комусь хотілося по ній, Україна не визнає юридично окуповані Росією українські території. Наш Схід, Наш Крим і всі інші території важливі", - резюмував Зеленський.

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