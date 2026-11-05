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В Тернополі чоловік влаштував стрілянину в магазині і взяв заручницю: що відомо

Юрій Берендій
5 листопада 2026, 12:21
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Спецпризначенці КОРД затримали місцевого жителя 1973 року народження, унаслідок стрілянини ніхто не постраждав.
В Тернополі чоловік влаштував стрілянину в магазині і взяв заручницю: що відомо
Що відомо про стрілянину в Тернополі / Колаж: Главред, фото: Національна поліція України, ua.depositphotos.com

Що сталося:

  • Чоловік зачинив керуючу магазину в службовому кабінеті
  • Спецпризначенці КОРД затримали стрільця
  • Унаслідок стрілянини ніхто не постраждав

У Тернополі в четвер, 5 листопада, спецпризначенці КОРД затримали чоловіка, який зачинив керуючу магазину в службовому кабінеті, після чого з приміщення пролунали два постріли. Унаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Про це повідомили в Національній поліції України.

Про спецоперацію раніше повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області. За даними правоохоронців, повідомлення про інцидент у торговельному закладі надійшло близько 11:00.

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"Спецпризначенці КОРД затримали стрільця. Унаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Із затриманим - місцевим жителем 1973 р.н. - проводять першочергові слідчі дії", - зазначили в Нацполіції.

Під час спецоперації на місці працювали поліцейські та всі необхідні профільні служби. Правоохоронці закликали містян не наближатися до місця події та виконувати вимоги поліцейських.

  • В Тернополі затримано стрільця, який взяв у заручники жінку
    В Тернополі затримано стрільця, який взяв у заручники жінку Фото: Національна поліція України
  • В Тернополі затримано стрільця, який взяв у заручники жінку
    В Тернополі затримано стрільця, який взяв у заручники жінку Фото: Національна поліція України
  • В Тернополі затримано стрільця, який взяв у заручники жінку
    В Тернополі затримано стрільця, який взяв у заручники жінку Фото: Національна поліція України

Що відомо про інцидент

Офіційно поліція не уточнила, про який саме магазин ідеться. За неофіційною інформацією місцевих пабліків, інцидент стався в магазині Додому на бульварі Данила Галицького, а чоловік нібито мав при собі гранату.

Інформацію про мотиви чоловіка та вид зброї, з якої він стріляв, правоохоронці поки не оприлюднювали.

Інциденти зі стріляниною - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, наприкінці жовтня у Святошинському районі Києва конфлікт між чоловіками закінчився стріляниною. За даними поліції столиці, один з учасників суперечки застосував травматичний пістолет, внаслідок чого один чоловік загинув. Ще одного потерпілого госпіталізували, а стрільця затримали.

На початку листопада резонансний інцидент стався в Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Військовий омбудсмен Ольга Решетилова повідомила, що її офіс розпочав перевірку обставин події разом із командуванням Нацгвардії. У Національній гвардії заявили, що буде призначено службове розслідування.

Поліція Тернопільщини цього року розслідувала й інші резонансні справи. У червні правоохоронці ліквідували злочинну групу, учасники якої за 17 тисяч доларів обіцяли оформити фіктивну інвалідність для виїзду за кордон. До схеми, за даними поліції, входили організатор, посередник і лікар-аспірант.

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Про джерело: Національна поліція України

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