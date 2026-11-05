В Тернополі чоловік влаштував стрілянину в магазині і взяв заручницю: що відомо

Спецпризначенці КОРД затримали місцевого жителя 1973 року народження, унаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

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Що відомо про стрілянину в Тернополі / Колаж: Главред, фото: Національна поліція України, ua.depositphotos.com

Що сталося:

Чоловік зачинив керуючу магазину в службовому кабінеті

Спецпризначенці КОРД затримали стрільця

Унаслідок стрілянини ніхто не постраждав

У Тернополі в четвер, 5 листопада, спецпризначенці КОРД затримали чоловіка, який зачинив керуючу магазину в службовому кабінеті, після чого з приміщення пролунали два постріли. Унаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Про це повідомили в Національній поліції України.

Про спецоперацію раніше повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області. За даними правоохоронців, повідомлення про інцидент у торговельному закладі надійшло близько 11:00.

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"Спецпризначенці КОРД затримали стрільця. Унаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Із затриманим - місцевим жителем 1973 р.н. - проводять першочергові слідчі дії", - зазначили в Нацполіції.

Під час спецоперації на місці працювали поліцейські та всі необхідні профільні служби. Правоохоронці закликали містян не наближатися до місця події та виконувати вимоги поліцейських.

Що відомо про інцидент

Офіційно поліція не уточнила, про який саме магазин ідеться. За неофіційною інформацією місцевих пабліків, інцидент стався в магазині Додому на бульварі Данила Галицького, а чоловік нібито мав при собі гранату.

Інформацію про мотиви чоловіка та вид зброї, з якої він стріляв, правоохоронці поки не оприлюднювали.

Інциденти зі стріляниною - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, наприкінці жовтня у Святошинському районі Києва конфлікт між чоловіками закінчився стріляниною. За даними поліції столиці, один з учасників суперечки застосував травматичний пістолет, внаслідок чого один чоловік загинув. Ще одного потерпілого госпіталізували, а стрільця затримали.

На початку листопада резонансний інцидент стався в Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Військовий омбудсмен Ольга Решетилова повідомила, що її офіс розпочав перевірку обставин події разом із командуванням Нацгвардії. У Національній гвардії заявили, що буде призначено службове розслідування.

Поліція Тернопільщини цього року розслідувала й інші резонансні справи. У червні правоохоронці ліквідували злочинну групу, учасники якої за 17 тисяч доларів обіцяли оформити фіктивну інвалідність для виїзду за кордон. До схеми, за даними поліції, входили організатор, посередник і лікар-аспірант.

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