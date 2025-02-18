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Росія вимагає нових територіальних поступок від України: чого хоче Путін

Анна Ярославська
18 лютого 2025, 06:56оновлено 18 лютого, 07:36
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У РФ заявили, що Україна "безповоротно втратила" окуповані території та має поступитися ще частиною своїх регіонів.
Путін, карта України
Росія вимагає від України нових територіальних поступок / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, deepstatemap.live

Коротко:

  • Лавров відкинув можливість будь-яких територіальних поступок з боку РФ
  • Небензя висунув вимогу до Києва щодо перегляду кордонів

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя під час засідання Ради Безпеки 17 лютого висунув низку вимог на адресу України, зокрема йшлося і про нові територіальні поступки. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, виступаючи того самого дня, заявив, що Кремль не відмовиться від окупованої частини території України. Заяви прозвучали напередодні двосторонньої зустрічі Росії та США 18 лютого в Саудівській Аравії.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни(ISW), за словами Небензі, Крим, окуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей нібито "назавжди" стали частиною Росії. Він вважає, що Україна повинна погодитися на перегляд територіальних кордонів у рамках мирних переговорів, віддавши Росії територій Донецької, Запорізької та Херсонської областей, які зараз контролюються Києвом.

відео дня

Крім цього, Небензя наголосив, що майбутня Україна має стати нейтральною державою без членства у військових альянсах і без права вступати в безпекові блоки.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, виступаючи того ж дня, відкинув можливість будь-яких територіальних поступок з боку Росії.

"Його заява відображає попередню вимогу правителя РФ Володимира Путіна, який у червні 2024 року заявив, що Україна повинна вивести свої війська і передати Росії будь-які неокуповані території в зазначених чотирьох областях", - зазначають аналітики.

У ISW додали, що Лавров і Небензя також виключили участь європейських країн у мирних переговорах, звинувативши Європу в агресивній політиці щодо Росії.

"Росія, ймовірно, повертається до попередніх вимог Путіна та інформаційних операцій, спрямованих на делегітимізацію України та її уряду в очах Заходу", - йдеться в повідомленні.

Переговори в Саудівською Аравією - останні новини

Як повідомляв Главред, 18 лютого, в Саудівській Аравії відбудеться зустріч між Росією і представниками США.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, Кремль відправив на переговори зі США главу МЗС Сергія Лаврова і радника з національної безпеки Юрія Юшакова.

Прессекретарка Державного департаменту США Таммі Брюс заявила, що переговори в Саудівській Аравії не означають початок мирних переговорів щодо врегулювання війни в Україні.

Україна не братиме участі в переговорах між США та Росією в Саудівській Аравії про припинення війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна не визнає жодних результатів переговорів у Саудівській Аравії, які відбудуться без України.

Інші новини:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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