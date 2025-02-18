Участь КНДР у війні матиме наслідки: Буданов назвав загрозу для світу

Північна Корея використовує цю війну, щоб отримати бойовий досвід.

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Військові КНДР в Україні / колаж: Главред, фото: ГУР МО України, kcna.kp

Головне із заяви керівника ГУР:

КНДР під час війни проти України втратила близько 4 тисяч військових

Росія й КНДР поглиблюють військову співпрацю

Це матиме наслідки для системи безпеки

Участь КНДР у війні проти України створює серйозну загрозу для системи безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Про це заявив керівник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю The Chosun.

За його словами, КНДР під час війни проти України втратила близько 4 тисяч військових убитими, а також важкопораненими.

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Однак, попри втрати, Північна Корея продовжує активно брати участь у спільних операціях з російськими військами. Зокрема спостерігається збільшення кількості північнокорейської артилерії.

Керівник ГУР зауважив, що сьогодні Україна, Росія та КНДР є єдиними країнами, які набувають безпосереднього досвіду ведення повномасштабної війни XXI століття. У майбутньому армія Північної Кореї кардинально відрізнятиметься від минулої.

Він також підкреслив, що Росія й КНДР поглиблюють військову співпрацю в сфері технологій, науки та промисловості.

"Ця співпраця досягає найвищого рівня і становить серйозну загрозу для міжнародної спільноти... Північна Корея використовує цю війну, щоб отримати бойовий досвід і модернізувати свої військові технології. Це матиме довготривалі наслідки для системи безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні", - наголосив Буданов.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Участь КНДР у війні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, командир взводу 95 окремої десантно-штурмової поліської бригади ЗСУ Станіслав Краснов заявив, що північнокорейці дійсно повернулися на поле бою на Курщині, і це підтверджують спостереження через засоби аеророзвідки. За його словами, вони дещо змінили тактику, і пересуваються вже меншими групами.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війська КНДР несуть великі втрати у боях на боці РФ проти України. Українські військові знищили усю бригаду північнокорейських військових під час останньої атаки.

Водночас, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про свою "незмінну" підтримку Росії у війні в Україні і назвав війну "справедливою справою російської армії".

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Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

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