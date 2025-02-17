Зеленський приїхав до Туреччини: яка мета візиту і коли зустріч з Ердоганом

Володимир Зеленський прибув до Туреччини, щоб розв'язати низку питань.

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Зустріч Ердогана та Зеленського відбудеться 18 лютого - Анкара / Колаж: Главред, фото: Facebook В. Зеленського, Офіс президента України (ілюстративне фото)

Що відомо про візит Зеленського до Туреччини:

Зеленський приїхав разом із дружиною Оленою

Зустріч з Ердоганом відбудеться 18 лютого

Обговорюватимуть гуманітарні питання

У понеділок увечері, 17 лютого, президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибули до Туреччини.

Як повідомив глава держави на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, очікується зустріч із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і його дружиною Еміне Ердоган.

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"Питання обмінів: усі зусилля, щоб наші люди поверталися додому, триватимуть. Питання продовольчої безпеки. Освітня та культурна дипломатія першої леді", - наголосив Володимир Зеленський.

У Туреччині уточнили, що зустріч Ердогана і Зеленського відбудеться 18 лютого.

Нагадаємо, раніше в Туреччині припустили неприємні рішення для України. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан сказав, що Анкара готова посприяти у встановленні миру. Однак можливі неприємні рішення щодо питання територій.

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Як повідомляв Главред, раніше Володимир Зеленський 17 лютого зустрівся з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Лідери двох країн підписали економічну угоду й обговорили повернення українців із полону.

Також днями Зеленський анонсував свій візит до Саудівської Аравії. Утім, президент наголосив, що його поїздка не пов'язана з американо-російською зустріччю, а сам глава держави не має наміру говорити ні з ким із росіян, окрім як із Володимиром Путіним.

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Хто такий Реджеп Тайїп Ердоган? Редже́п Тайї́п Ердога́н (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; нар. 26 лютого 1954, Стамбул, Туреччина) — турецький державний діяч, політик. Президент Туреччини з 28 серпня 2014 року, пише Вікіпедія. Прем'єр-міністр Туреччини (2003—2014). Лідер турецької керівної Партії справедливості і розвитку. У 1994–1998 роках був мером Стамбула. 2018 року знову був обраний Президентом на дострокових виборах в Туреччині. Почесний доктор МДІМВ.

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