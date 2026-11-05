Метро в Києві не працює, графіки відключень світла скасовано у чотирьох регіонах

У Києві, на Житомирщині та Чернігівщині, а також у Черкаській області запроваджено аварійні відключення електроенергії.

https://glavred.net/energy/metro-v-kieve-ne-rabotaet-grafiki-otklyucheniy-sveta-otmeneny-v-chetyreh-regionah-10809599.html Посилання скопійоване

​ Укренерго дало команду на екстрені відключення в Києві / Колаж: Главред, фото: t.me/dtek_ua, УНІАН ​

Головне із заяви Укренерго:

У Києві та чотирьох областях діють аварійні відключення електроенергії

Причина відключень - наслідки російських обстрілів

Аварійні відключення скасують після стабілізації мережі

Споживачам радять стежити за повідомленнями обленерго

У Києві та чотирьох областях (Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській) запроваджено аварійні відключення електроенергії. Причиною стала складна ситуація в енергосистемі після російських обстрілів. Раніше оприлюднені графіки відключень у цих регіонах тимчасово не діють, повідомляє Укренерго. У столиці почалися проблеми з роботою метрополітену.

Коли світло повернеться за звичним розкладом, не уточнюється.

відео дня

"Енергетики працюють над тим, щоб якомога швидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", - наголосили в Укренерго.

Ситуація зі світлом у Києві

У Києві відключення електроенергії торкнулися частини Святошинського, Шевченківського та Подільського районів. Вранці 5 листопада екстрені відключення там застосували за вказівкою Укренерго, повідомляє ДТЕК.

Такий самий режим запроваджено й на Київщині, про це компанія повідомила окремо. У ДТЕК нагадали, що на час таких відключень погодинні графіки не застосовуються, тому споживачам не варто орієнтуватися на них.

Укренерго називає ці заходи аварійними, а ДТЕК - екстреними. В обох випадках йдеться про відключення поза графіками за вказівкою системного оператора.

Проблеми з роботою метро

О 12:21 у Київській міській адміністрації повідомили про зміни в роботі метрополітену.

"Рух поїздів на "червоній" лінії тимчасово призупинено через значні коливання напруги від зовнішніх центрів живлення", - йдеться в повідомленні.

Синя та зелена лінії працюють у звичайному режимі.

Про відновлення роботи метро обіцяють повідомити додатково.

Оновлено. О 13:01 у КМДА повідомили, що рух поїздів на "червоній" лінії метро відновлено. Інтервал руху – 9 хвилин.

"Водночас через різке коливання напруги від зовнішніх джерел живлення на лініях метрополітену можливе тимчасове призупинення руху або збільшення інтервалів між поїздами. Після стабілізації роботи системи зовнішнього електропостачання рух поїздів відновлюватиметься. Оперативну інформацію транслюють працівники на платформах станцій метро", - йдеться у повідомленні.

Ситуація може змінитися

Прогнозів щодо тривалості відключень електроенергії енергетики не дають і просять споживачів орієнтуватися лише на офіційну інформацію.

"Ситуація в енергосистемі може змінитися. Слідкуйте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) вашого регіону", - закликали в Укренерго.

ДТЕК, у свою чергу, пообіцяв оперативно повідомляти про зміни у своєму Telegram-каналі.

Атомна генерація України / Інфографіка: Главред

Удари РФ по енергооб'єктах України - новини

Як писав Главред, 4 листопада президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо ситуації з ліквідацією наслідків ударів країни-агресора Росії та відновленням електропостачання. За його словами, російські обстріли тривають практично щодня, і так само цілодобово ведуться роботи з відновлення енергетики.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що ситуація з електропостачанням у столиці залишається надзвичайно складною через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак, що призвело до екстрених відключень світла, перебоям з водопостачанням та рухом громадського електротранспорту. За його словами, останніми днями внаслідок російських атак було пошкоджено об’єкти київського регіонального енерговузла. Крім того, пошкодження зазнали об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій країні.

У ніч на 4 листопада внаслідок влучання ворожої безпілотної літальної апаратури в Тернопільському районі було пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.

3 листопада в Житомирі пролунали вибухи, після чого у місті повністю зникло електропостачання.

Напередодні російські війська атакували трьома безпілотниками підстанцію, критично важливу для стабільної роботи Хмельницької атомної електростанції. Удар по об’єкту енергетичної інфраструктури створює загрозу ядерній безпеці не тільки України, а й усієї Європи.

Яким регіонам України загрожує найскладніша зима

За словами директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, наслідки російських ударів відчуваються в різних регіонах по-різному. Київ після атак не опинився в найскладнішому становищі. Значно більше проблем з електропостачанням можуть виникнути в прифронтових областях.

Йдеться насамперед про Сумську, Харківську та Чернігівську області. Одна з причин - можливість російських військ завдавати ударів по регіональних розподільчих мережах. Такі атаки здатні спричиняти масштабні відключення електроенергії в окремих областях, навіть якщо загалом енергосистема продовжує працювати.

Інші новини:

Про компанію: Укренерго ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред