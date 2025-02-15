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Введення європейських військ і гарантії для України: ЗМІ про несподіваний план США

Олексій Тесля
15 лютого 2025, 20:18
162
США намагаються з'ясувати, як європейські союзники бачать можливі рамки для переговорів.
Введення європейських військ і гарантії для України: ЗМІ про несподіваний план США
США обговорюють гарантії для України / колаж: Главред, фото: НАТО, ОП, Командування ОС

Важливо:

  • США з'ясовують позицію Європи щодо можливих майбутніх контингентів
  • Вашингтон хоче визначити можливі рамки для переговорів

Сполучені Штати запитали європейські столиці, який внесок вони можуть зробити в гарантії безпеки для України.

"Джерела повідомили, що США надіслали документ із запитаннями, які включають можливі майбутні військові контингенти, причому двоє з них додали, що документ було надіслано на початку цього тижня", - повідомляє Reuters, посилаючись на чотири європейські джерела.

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За словами одного з дипломатів, документ містив шість запитань, одне з яких було адресовано країнам-членам Європейського Союзу.

"Ідея, очевидно, полягає в тому, щоб з'ясувати, як європейські союзники бачать можливі рамки для переговорів, щоб покласти край конфлікту, і можливу участь Європи та США", - цитує агентство європейського дипломата, знайомого з документом.

Державний департамент США не відповів одразу на прохання Reuters про коментар.

Раніше повідомлялося про те, що РФ може погодитися на миротворців із НАТО. На Заході обговорюють варіант, що миротворцями можуть стати сили з відносно нейтральних країн.

Нагадаємо, французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну. "Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Як повідомляв Главред, колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом про формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона.

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Що потрібно знати про Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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