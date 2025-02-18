'Ключовий момент': Макрон зробив важливу заяву про припинення війни в Україні

Макрон пояснив, як зробити так, щоб припинення вогню не закінчилося так само, як Мінські угоди.

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Макрон прокоментував гарантії безпеки для України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Яку думку висловив Макрон:

Існує ризик повторення Мінських угод

Для миру потрібно не лише припинення вогню, але й надійні гарантії безпеки

Президент Франції Еммануель Макрон зробив важливу заяву про припинення вогню в Україні. Після саміту з лідерами країн Євросоюзу він провів розмову і з президентом України Володимиром Зеленським, і з президентом США. Про підсумки переговорів лідер Франції написав на своїй сторінці в соцмережі X.

За словами Макрона, лише за умови припинення агресії з боку Росії та забезпечення "сильних і надійних" гарантій безпеки для українців можливий міцний і довготривалий мир.

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"В іншому разі є ризик, що це припинення вогню закінчиться так само, як Мінські угоди", - наголосив він.

Також Макрон виділив "ключовий момент". На думку очільника Франції, для того, щоб забезпечити Україні гарантій безпеки потрібна спільна робота європейців, американців та українців.

Еммануель Макрон переконаний, що європейці мають більше інвестувати у свою безпеку та оборону.

"Для цього європейці хочуть прискорити реалізацію своєї власної програми із забезпечення суверенітету, безпеки та конкурентоспроможності. Роботу буде продовжено на основі пропозицій Європейської комісії, як щодо підтримки України, так і щодо розвитку та інвестування в нашу оборону", - зазначив він.

Гарантії безпеки для України / Інфографіка: Главред

Участь Європи у закінченні війни в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, після розмови Трампа з Путіним у Парижі на саміті екстрено зустрілися європейські лідери. За даними ЗМІ, На зустрічі були присутні лідери Британії, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Нідерландів, Данії, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте, голова Євроради Антоніо Коста і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Сталося це на фоні того, як схоже, що лідер США вирішив запустити перемовини щодо завершення війни в Україні без участі Євросоюзу. На думку президента України, Вашингтон прагне швидко укласти певну "мирну угоду".

Після саміту президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із президентом Франції Еммануелем Макроном. Під час розмови обговорювалася глобальна ситуація і гарантії безпеки для української держави.

Водночас прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна готова ввести війська в Україну для забезпечення мирних угод. Він висловив переконання, що безпека України допомагає гарантувати безпеку Великої Британії.

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