Сценка із побиттям працівника ТЦК під оплески: гучний скандал у київській школі

Коротко:
- У київській школі показали сценку із побиттям працівника ТЦК
- У МОН заявили, що це демонструє відверту зневагу до військових
- Дирекція школи вже провела службове розслідування
У київській школі №309 на святі учні показали сценку, у якій один юнак ударом звалює з ніг "працівника ТЦК". На інцидент уже відреагували поліція та директорка школи.
Так, військовий Віталій Саранцев у Facebook опублікував відео, на якому видно, як на шкільну сцену виходить хлопець у куртці з військовим принтом, а на спині приклеєний напис ТЦК. Інший хлопець кулаком звалює його з ніг, а на фоні у той час звучать сміх та оплески.
"Київ, школа 309. Наш час. Коли в шкільних стінах діти грають у вистави про війну, це може бути способом осмислення трагедії. Але коли в сценарії з’являється сцена побиття українського військовослужбовця - це вже симптом серйозної проблеми. Це не мистецтво і не виховання, а криза розуміння, хто ворог і хто захисник", - написав він.
Саранцев додав, що мобілізація стала предметом висміювання на рівні шкільних заходів через те, що дорослі самі розганяють наратив про "злочинний ТЦК" у той час, коли справжні злочинці сидять у Кремлі.
"Війна не пробачає помилок, і однією з найбільших є підміна понять. І якщо в головах українських дітей український військовий - ворог, а "втащити" йому - прояв героїзму, то всім нам - величезна жирна "двійка". Але війна "двійок" не ставить", - наголосив військовий.
Реакція МОН
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що відео, на якому учні київської школи розігрують сценку, у якій демонструють відверту зневагу до "військового", є ганебним і неприпустимим на третьому році повномасштабного вторгнення і 11-му році війни.
"Зателефонував директорці школи з вимогою провести внутрішнє розслідування і зібрати пояснення від усіх, хто брав участь у цьому вчинку. Мені особисто дико, що жоден із тих, хто брав участь у підготовці та безпосередній участі в цій сцені, не відчув спротиву. Ніхто не має права демонструвати неповагу до тих, хто ціною власного життя та здоров’я захищає країну", - написав він.
Лісовий також наголосив, що має бути проведено ретельне службове розслідування, а щодо всіх причетних — ухвалені відповідні рішення.
Відповідь школи на інцидент
Директорка школи №309 Ольга Тимошенко заявила, що під час вистави, що відбувалась у п'ятницю, учні без погодження зі сценарієм додали імпровізовану сценку, яка викликала справедливе обурення у суспільстві.
"Ця ситуація є неприпустимою, особливо в умовах , коли наша країна вже 11 років протистоїть російській агресії, а завдяки воїнам Збройних Сил України ми маємо можливість навчати дітей у відносно мирному середовищі. Як керівниця закладу, я несу персональну відповідальність за організацію освітнього процесу та виховну роботу , тому щиро прошу вибачення у всіх, кого ця ситуація зачепила або образила. Особливо - у наших військовослужбовців, які щодня ризикують життям заради нашої свободи, та їхніх родин, для яких ця сценка стала болючим і неприпустимим сигналом", - йдеться в її повідомленні.
Директорка додала, що було проведене службове розслідування, зібрали пояснення від усіх причетних і проінформували відповідні органи.
За її словами, проведене розслідування засвідчило:
- імпровізована сценка не була частиною сценарію заходу;
- педагогічний контроль за виступами під час заходу виявився недостатнім;
- учні, які створили сценку, не усвідомлювали глибинних наслідків такого вчинку, вважаючи це жартом без негативного контексту.
"Ситуація засвідчила необхідність глибокої системної роботи з інформаційною гігієною учнів та педагогів, адже, на жаль ,у сучасному інформаційному просторі нерідко просуваються токсичні наративи, які знецінюють роль нашої армії та інституцій держави. Ми вже запланували цикл уроків з медіаграмотності, зустрічі з військовими, а також посилили контроль за підготовкою виховних заходів", - додала вона.
Що кажуть у поліції
Водночас, у поліції Києва зазначили, що ювенальні поліцейські вже проводять перевірку за фактом інциденту під час шкільної вистави.
"Інформацію про святковий захід, на якому школярі представили глядачам виставу з нібито побиттям військового ТЦК, правоохоронці виявили у соцмережах. Наразі співробітники ювенальної превенції Дарницького управління поліції спілкуються із адміністрацією навчального закладу, а також неповнолітніми "акторами"", - йдеться в повідомленні.
Крім того, там зауважили, що управлінням освіти Дарницької райдержадміністрації створена комісія. За результатами роботи комісії буде надана відповідна оцінка даного випадку.
Сценка із побиттям працівника ТЦК - відео:
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Що відомо про Оксена Лісового?
Оксен Васильович Лісовий — український учитель, організатор освіти, доцент. Заслужений працівник освіти України. Лауреат Державної премії України в галузі освіти.
21 березня 2023 року обійняв посаду міністра освіти і науки України.
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