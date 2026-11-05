Дрони атакували Рязань: горить Wildberries та НПЗ, що постачає паливо армії РФ

Під удар потрапив один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, а місцеві мешканці повідомляють про пожежу в логістичному центрі маркетплейсу.

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У Рязані після нічної атаки спалахнули НПЗ "Роснафти" та склад Wildberries / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

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Дрони атакували Рязань, горить НПЗ "Роснафти"

Завод виробляє дизель та авіакеросин для армії РФ

Ймовірно, загорівся логістичний центр Wildberries

У ніч на 5 листопада Рязань атакували дрони-камікадзе. У місті пролунала велика кількість вибухів. Спалахнули пожежі на нафтопереробному заводі "Роснафти" та, ймовірно, у великому логістичному центрі Wildberries.

Як повідомляє російський Telegram-канал Astra, про небезпеку з боку безпілотників у регіоні повідомили близько другої години ночі. Майже одразу місцеві мешканці почали писати про вибухи, роботу протиповітряної оборони та гул дронів над містом. Пізніше моніторинговий ресурс Supernova+ опублікував відео "прильоту" та пожежі на території АТ "Рязанська нафтопереробна компанія".

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Пожежа в Рязані / Фото: Exilenova+

Завод розташований у Південному промисловому вузлі Рязані та входить до числа найбільших підприємств галузі в Росії. За відкритими даними, його потужність становить близько 17–18 млн тонн нафти на рік.

За даними The Moscow Times, у 2024 році підприємство переробило 13,1 млн тонн сировини, що забезпечило 5% сукупних потужностей нафтопереробки в Росії.

Пожежа в Рязані / Фото: Exilenova+

Чим Рязанський НПЗ важливий для армії РФ

Асортимент НПЗ включає автомобільний бензин, дизель, авіакеросин, мазут і бітум. Підприємство забезпечує паливом Москву та центральні регіони РФ, а також працює на потреби Міноборони.

Ще у 2014 році завод звітував про випуск дослідних партій автобензину спеціально для оборонного відомства - з підвищеними вимогами для військової техніки. Крім того, тут виробляють паливо для реактивних двигунів, зокрема марки ТС-1, яке використовує військова авіація.

НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред

Нинішній удар - не перший за останні тижні. Після атаки 15 жовтня 2026 року на заводі виникла пожежа, а основну установку первинної переробки нафти АТ-6 (CDU-6) довелося зупинити. Тоді Міноборони РФ стверджувало, що підприємство атакували чотирма крилатими ракетами великої дальності "Фламінго" та 69 безпілотниками літакового типу, а загоряння пояснювало падінням уламків.

Пожежа на складі Wildberries

Паралельно, ймовірно, загорівся й розподільчий центр Wildberries у Рязанській області, повідомляє Astra. Йдеться про сортувальний комплекс "Рязань: Тюшевська" площею близько 173 тис. кв. м в індустріальному парку "Рязанський" поблизу села Тюшево.

Місцеві жителі запевняють, що логістичний центр атаковано і він горить.

Цей об’єкт маркетплейсу вже потрапляв під удар 29 липня, після чого тимчасово обмежував роботу. Тоді в прес-службі групи RWB, яка керує Wildberries, повідомили про евакуацію співробітників логістичного об’єкта, а згодом рятувальникам вдалося локалізувати пожежу та зберегти більшу частину товарів. Той удар став частиною серії: з середини липня дрони за два тижні вразили щонайменше 10 об’єктів компанії в кількох регіонах Росії.

Чому Wildberries став мішенню? / Інфографіка: Главред

Атаки на території РФ - новини

Як писав Главред, у ніч на 4 листопада безпілотники атакували логістичний центр російського маркетплейсу Ozon в Адигейську в Республіці Адигея. На території комплексу виникла пожежа. Співробітників евакуювали.

Вранці 31 жовтня в Уфі пролунали вибухи в промисловій зоні. Виникли масштабні пожежі. НПЗ входить до складу Уфимського нафтопереробного комплексу із сукупною потужністю 23,5 млн тонн сировини на рік.

У Генштабі повідомили, що в ніч на 31 жовтня підрозділи Сил оборони завдали удару по комбінату "Каменський" у Каменську-Шахтинському Ростовської області. Згідно з повідомленням, удар було завдано ракетами "Нептун" та дронами. Підтверджено загоряння складу готової продукції та пошкодження чотирьох виробничих цехів.

30 жовтня президент Зеленський анонсував розширення зони ураження українських ударів у відповідь на території РФ. За його словами, у зоні досяжності перебувають об’єкти від Ямалу до Західного Сибіру.

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Про джерело: Astra Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.

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