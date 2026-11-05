Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Дрони атакували Рязань: горить Wildberries та НПЗ, що постачає паливо армії РФ

Анна Ярославська
5 листопада 2026, 06:35
google news Підпишіться
на нас в Google
Під удар потрапив один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, а місцеві мешканці повідомляють про пожежу в логістичному центрі маркетплейсу.
Атака дронів на Рязань
У Рязані після нічної атаки спалахнули НПЗ "Роснафти" та склад Wildberries / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

Коротко:

  • Дрони атакували Рязань, горить НПЗ "Роснафти"
  • Завод виробляє дизель та авіакеросин для армії РФ
  • Ймовірно, загорівся логістичний центр Wildberries

У ніч на 5 листопада Рязань атакували дрони-камікадзе. У місті пролунала велика кількість вибухів. Спалахнули пожежі на нафтопереробному заводі "Роснафти" та, ймовірно, у великому логістичному центрі Wildberries.

Як повідомляє російський Telegram-канал Astra, про небезпеку з боку безпілотників у регіоні повідомили близько другої години ночі. Майже одразу місцеві мешканці почали писати про вибухи, роботу протиповітряної оборони та гул дронів над містом. Пізніше моніторинговий ресурс Supernova+ опублікував відео "прильоту" та пожежі на території АТ "Рязанська нафтопереробна компанія".

відео дня
Пожежа в Рязані
Пожежа в Рязані / Фото: Exilenova+

Завод розташований у Південному промисловому вузлі Рязані та входить до числа найбільших підприємств галузі в Росії. За відкритими даними, його потужність становить близько 17–18 млн тонн нафти на рік.

За даними The Moscow Times, у 2024 році підприємство переробило 13,1 млн тонн сировини, що забезпечило 5% сукупних потужностей нафтопереробки в Росії.

Пожежа в Рязані
Пожежа в Рязані / Фото: Exilenova+

Чим Рязанський НПЗ важливий для армії РФ

Асортимент НПЗ включає автомобільний бензин, дизель, авіакеросин, мазут і бітум. Підприємство забезпечує паливом Москву та центральні регіони РФ, а також працює на потреби Міноборони.

Ще у 2014 році завод звітував про випуск дослідних партій автобензину спеціально для оборонного відомства - з підвищеними вимогами для військової техніки. Крім того, тут виробляють паливо для реактивних двигунів, зокрема марки ТС-1, яке використовує військова авіація.

Дрони атакували Рязань: горить Wildberries та НПЗ, що постачає паливо армії РФ
НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред

Нинішній удар - не перший за останні тижні. Після атаки 15 жовтня 2026 року на заводі виникла пожежа, а основну установку первинної переробки нафти АТ-6 (CDU-6) довелося зупинити. Тоді Міноборони РФ стверджувало, що підприємство атакували чотирма крилатими ракетами великої дальності "Фламінго" та 69 безпілотниками літакового типу, а загоряння пояснювало падінням уламків.

Пожежа на складі Wildberries

Паралельно, ймовірно, загорівся й розподільчий центр Wildberries у Рязанській області, повідомляє Astra. Йдеться про сортувальний комплекс "Рязань: Тюшевська" площею близько 173 тис. кв. м в індустріальному парку "Рязанський" поблизу села Тюшево.

Місцеві жителі запевняють, що логістичний центр атаковано і він горить.

Цей об’єкт маркетплейсу вже потрапляв під удар 29 липня, після чого тимчасово обмежував роботу. Тоді в прес-службі групи RWB, яка керує Wildberries, повідомили про евакуацію співробітників логістичного об’єкта, а згодом рятувальникам вдалося локалізувати пожежу та зберегти більшу частину товарів. Той удар став частиною серії: з середини липня дрони за два тижні вразили щонайменше 10 об’єктів компанії в кількох регіонах Росії.

Чому Wildberries став мішенню?
Чому Wildberries став мішенню? / Інфографіка: Главред

Атаки на території РФ - новини

Як писав Главред, у ніч на 4 листопада безпілотники атакували логістичний центр російського маркетплейсу Ozon в Адигейську в Республіці Адигея. На території комплексу виникла пожежа. Співробітників евакуювали.

Вранці 31 жовтня в Уфі пролунали вибухи в промисловій зоні. Виникли масштабні пожежі. НПЗ входить до складу Уфимського нафтопереробного комплексу із сукупною потужністю 23,5 млн тонн сировини на рік.

У Генштабі повідомили, що в ніч на 31 жовтня підрозділи Сил оборони завдали удару по комбінату "Каменський" у Каменську-Шахтинському Ростовської області. Згідно з повідомленням, удар було завдано ракетами "Нептун" та дронами. Підтверджено загоряння складу готової продукції та пошкодження чотирьох виробничих цехів.

30 жовтня президент Зеленський анонсував розширення зони ураження українських ударів у відповідь на території РФ. За його словами, у зоні досяжності перебувають об’єкти від Ямалу до Західного Сибіру.

Інші новини:

Про джерело: Astra

Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Росії НПЗ війна Росії та України атака дронів Wildberries
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Перемога демократів у США може змінити політику Трампа щодо України: чого очікувати

Перемога демократів у США може змінити політику Трампа щодо України: чого очікувати

09:25Світ
Особистий програш Трампа: Фесенко - про ризики імпічменту та нового посла України у США

Особистий програш Трампа: Фесенко - про ризики імпічменту та нового посла України у США

09:00Інтерв'ю
Пєсков заговорив про мир в Україні: що він сказав і до чого тут Трамп

Пєсков заговорив про мир в Україні: що він сказав і до чого тут Трамп

08:28Війна
Реклама

Популярне

Більше
Долар пішов вниз, євро дорожчає: новий курс валют на 5 листопада

Долар пішов вниз, євро дорожчає: новий курс валют на 5 листопада

Як почистити батарею від пилу: простий трюк із вішалкою та шкарпеткою

Як почистити батарею від пилу: простий трюк із вішалкою та шкарпеткою

Китайський гороскоп на 2027 рік: кому доведеться переглянути свої плани

Китайський гороскоп на 2027 рік: кому доведеться переглянути свої плани

Пєсков заговорив про мир в Україні: що він сказав і до чого тут Трамп

Пєсков заговорив про мир в Україні: що він сказав і до чого тут Трамп

В Україні масово перевірять рішення ВЛК: для кого особлива загроза

В Україні масово перевірять рішення ВЛК: для кого особлива загроза

Останні новини

09:25

Перемога демократів у США може змінити політику Трампа щодо України: чого очікувати

09:00

Особистий програш Трампа: Фесенко - про ризики імпічменту та нового посла України у США

09:00

Рейтинги НМТ: на що варто звернути увагу новини компанії

08:28

Пєсков заговорив про мир в Україні: що він сказав і до чого тут Трамп

08:11

Дніпро пережило масовану атаку дронів: є поранені та влучання в критичну інфраструктуру

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
07:29

Розкрито плани Вашингтона: зять Трампа розповів, яким він бачить мир в Україні

06:35

Дрони атакували Рязань: горить Wildberries та НПЗ, що постачає паливо армії РФ

05:39

Як зекономити до 50% на пальному: японський метод, про який знають не всі водіїВідео

05:00

Борги залишаться в минулому: для трьох знаків зодіаку почнеться грошова смуга

Реклама
04:33

Гороскоп на завтра, 6 листопада: Близнюкам - прибуток, Водоліям - обман

03:58

Не лише прояв ніжності: що насправді хоче собака, коли лиже руку

03:30

Від спальні до ванної: топ-10 найкращих рослин для будь-якого куточка квартири

04 листопада, середа
23:54

Тест на IQ: потрібно знайти собаку серед рушників за 7 секунд

22:57

Росія підготувала ракети і БПЛА для удару: коли і які міста може атакувати

22:21

По 30 тисяч гривень щомісяця: хто з українців отримає доплати від держави

22:10

Зеленський півтори години говорив з Віткоффом і Кушнером - про що йшлося

21:22

Топ-5 трендів зимового взуття 2026 року: Андре Тан назвав "найпопулярніші" новинки

21:04

Життя налагодиться після важкого етапу: які знаки зодіаку відчують полегшення

21:03

Долар по 60 гривень не фантастика: коли курс може стрімко полетіти вгору

20:58

Дочка Міли Йовович стала її точною копією

Реклама
20:36

"Прокидалася, щоб випити": Каменських зізналася у серйозній залежності

20:09

Подушка може бути бруднішою, ніж здається: скільки разів на рік її слід пратиВідео

19:54

"Юристам приготуватися": демократи готують проти Трампа масштабні розслідування

19:36

До 16 годин без світла: в "Укренерго" розповіли про графіки на 5 листопада

19:33

НАТО готує новий сценарій війни з РФ: які цілі можуть опинитися під ударами

19:19

Фен і не тільки: електрик назвав прилади, які не можна підключати до подовжувачаВідео

19:15

Глава СБУ звільнив фігурантів розслідування НАБУ і пообіцяв знайти "Мексиканця"

19:10

Іран, Україна чи Куба: Денисенко назвав три опції Трампа після поразкиПогляд

18:55

Що означають кольорові лінії на шинах - відповідь знають не всі водії

18:40

Помер режисер скандальної "Калігули": Тінто Брасс пішов з життя у віці 93 роківВідео

18:37

Секрет пишного цвітіння півоній: чим потрібно підживити кущі у листопадіВідео

18:32

До 15 років ув'язнення за перешкоджання ТЦК: що дозволено представникам центрів

18:19

Суд виніс рішення щодо псевдомедикині з сутичок в Борщагівці - як її покарали

18:06

Хто боїться першим сказати "Я тебе кохаю": чотири знаки зодіаку

18:03

Блекаут може зіграти проти армії РФ: Братчук розповів про ситуацію в Криму

17:49

"Коли Ектора не буде": Литвинова зробила заяву про повернення на "МастерШеф"Відео

17:45

Перемога демократів на виборах в США: Кислиця зробив прогноз для України

17:16

Троянди не вимерзнуть і навесні пишно зацвітуть: як підготувати кущі до зими

17:07

Водії неправильно використовують режим "N": коли він справді потрібенВідео

17:05

Модні стрижки 2027: перукар розкрила 6 трендів для бажаної довжини

Реклама
17:04

Навіщо потрібна кулька в каміні: шотландський спосіб зменшити тепловтрати

16:46

Різдвяний піст 2026: коли можна їсти рибу та які продукти під забороною

16:22

Дев’ять авіабомб по школі та 40 загиблих: Зеленський розкрив наслідки атаки РФФото

16:21

Не лише без світла: нардеп попередив про масштабні проблеми з водою взимку

16:21

Компас божеволіє на одній із вершин Карпат: вчені зробили несподіваний висновокВідео

16:21

"Багато негативу": Сумська коротко постриглася та пояснила причину

16:16

Як відіпрати кухонні рушники без дорогих засобів: дієві домашні рецепти

15:52

Долар пішов вниз, євро дорожчає: новий курс валют на 5 листопада

15:44

Як почистити батарею від пилу: простий трюк із вішалкою та шкарпеткою

15:35

Була прикута до ліжка: померла знаменита дочка Райкіна

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ХарковаНовини ЖитомираНовини ПолтавиНовини ОдесиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняУсе про салоКімнатні рослиниПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти