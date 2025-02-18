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Влупить -30: синоптики назвали області, які атакує нереальний мороз

Ангеліна Підвисоцька
18 лютого 2025, 19:32оновлено 18 лютого, 20:57
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Погода на Закарпатті буде однією з найтепліших. Однак навіть там очікується мороз.
погода
Прогноз погоди в Україні на 19 лютого / фото: Главред

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 19 лютого
  • Де температура повітря опуститься до -30 градусів
  • Де очікується сніг та ожеледиця

Погода в Україні 19 лютого буде дуже морозною. Також очікується сніг та ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні втримається морозна погода. Температура повітря опуститься до -19 градусів. На заході, півночі та в центральних областях очікується сніг.

відео дня

Потепління прийде в Україну з 25 лютого. Тоді денна температура повітря почне підійматися до +10 градусів.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 19 февраля
Прогноз погоди в Україні на 19 лютого / фото: ventusky

Погода 19 лютого

В Україні 19 лютого буде мінлива хмарність. Синоптики у цей день прогнозують сніг на півночі та північному заході. Також очікується ожеледиця. У цей день вітер буде західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 9-14° морозу, в Карпатах та більшості районів Лівобережжя місцями 16-21° морозу; вдень 1-6° морозу, на Закарпатті та Одещині від 2° морозу до 3° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -14

За даними meteoprog, 19 лютого в Україні буде дуже морозним. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до -5...+2 градусів. Найнижча температура буде у Луганській області. Там температура повітря опуститься до -14...-4 градусів.

погода 19 февраля
Прогноз погоди в Україні на 19 лютого / фото: meteoprog

Де влупить 30-градусний мороз

Чернівецький прикордонний загін повідомляє про те, що вночі 19 лютого температура повітря у Карпатах може впасти до -30 градусів.

"На одній з гірських ділянок державного кордону з Румунією прикордонники Чернівецького загону фіксують суттєве зниження температури повітря. Вдень - мінус 23- 25°, вночі - до мінус 30°. І хоча сніг додає краси місцевим пейзажам, та водночас ускладнює пересування прикордонними дорогами і стежками, що може нести небезпеку для здоров’я та життя людини", - йдеться у повідомленні.

  • Погода в Карпатах
    Погода в Карпатах фото: Чернівецький прикордонний загін
  • Погода в Карпатах
    Погода в Карпатах фото: Чернівецький прикордонний загін
  • Погода в Карпатах
    Погода в Карпатах фото: Чернівецький прикордонний загін
  • Погода в Карпатах
    Погода в Карпатах фото: Чернівецький прикордонний загін
  • Погода в Карпатах
    Погода в Карпатах фото: Чернівецький прикордонний загін
  • Погода в Карпатах
    Погода в Карпатах фото: Чернівецький прикордонний загін
  • Погода в Карпатах
    Погода в Карпатах фото: Чернівецький прикордонний загін
  • Погода в Карпатах
    Погода в Карпатах фото: Чернівецький прикордонний загін

Погода 19 лютого у Києві

У Києві 19 лютого буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують сніг, на дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 9-14°, місцями до 18° морозу, вдень 1-6° морозу; у Києві вночі 11-13° морозу, вдень 1-3° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 19 февраля
Прогноз погоди в Україні на 19 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, магнітна буря вдарила Україну з новою силою. Вона накрила країну 1 лютого і вдарила з 5-бальною потужністю. Це могло негативно вплинути на самопочуття людей.

Також Укргідрометцентр повідомив, яка погода буде в лютому. У 2025 році погода в лютому буде теплішою, ніж зазвичай. Щодо опадів, то їх в останній місяць зими випаде менше за норму. Найближчими днями на Україну очікують погодні зміни: змішані опади та помітне похолодання.

До того ж синоптик повідомила про те, що зима повертається в Україну. Позначки термометра опустяться нижче нуля. На півдні та південному сході прогнозуються помірні снігопади та мокрий сніг, можливе налипання та ускладнення ситуації на дорогах. У Криму очікується сильний дощ.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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