Путін замислиться, чи є сенс продовжувати війну: що мають зробити США

Зеленський переконаний, що рішучість американських законодавців щодо допомоги може наблизити переговори про мир.

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Зеленський сподівається, що після виборів демократи посилять підтримку України / Колаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, t.me/V_Zelenskiy_official, Вікіпедія

Що сказав Зеленський:

Перемога демократів може стати плюсом для України

Масштабування допомоги Україні вплине на плани Путіна

Без єдності США та Європи важко стримувати Росію

Президент Володимир Зеленський розраховує, що перехід обох палат Конгресу США під контроль Демократичної партії стане позитивним чинником для України.

За його словами, посилення військової та фінансової допомоги з боку Вашингтона здатне вплинути на Кремль і наблизити мирні переговори. Про це президент розповів в інтерв'ю ZDF.

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Попри зміну розстановки сил, глава держави зробив акцент на збереженні діалогу з обома політичними таборами у Вашингтоні.

Політична система в США / Інфографіка: Главред

"Ми маємо двопартійну підтримку, підтримку з боку обох партій. Я також вдячний республіканцям, але демократи дуже чітко заявляють про підтримку України та надання їй допомоги", - сказав Володимир Зеленський.

Окремо президент звернув увагу на стан відносин між США та Європою, які, за його оцінкою, за останні роки дещо послабшали. Зеленський визнав, що без міцного трансатлантичного зв'язку ефективно протидіяти російській агресії складно.

США можуть вплинути на рішення Путіна щодо війни

Головним аргументом на користь посилення американського курсу глава держави вважає вплив на розрахунки глави країни-агресорки Росії, кремлівського диктатора Володимира Путіна.

"Якщо Конгрес зараз заговорить про потужну фінансову підтримку або військову допомогу, як це сьогодні робить і демонструє Європа, то це буде позитивним фактором, який матиме вплив на Путіна. І Путін тоді замислиться, чи має сенс продовжувати боротьбу, продовжувати війну, якщо підтримка зростає", - заявив Зеленський.

Президент додав, що такий розвиток подій наблизить переговори та можливе досягнення миру.

Який козир може втратити Путін на переговорах

Главред писав, що за словами керівника Центру досліджень Росії, колишнього міністра закордонних справ України Володимира Огризка, після проміжних виборів у США Дональд Трамп може послабити тиск на Україну, а переговорні позиції російського диктатора Володимира Путіна ослабнуть.

Кремль розраховує на підтримку американського президента, однак результати голосування можуть змінити політичну ситуацію у Вашингтоні. США та Росія й надалі намагатимуться схилити Київ до поступок. Однак після виборів Трамп може зменшити тиск на Україну, через що Кремлю буде складніше наполягати на ультимативних вимогах.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін намагаються до січня схилити Україну до невигідної мирної угоди, доки після проміжних виборів не почне роботу новий склад Конгресу, який може їх зупинити.

Раніше стало відомо, що Вашингтон прагне не тільки зупинити війну в Україні, а й створити систему, яка унеможливить новий виток бойових дій після встановлення миру.

Напередодні повідомлялося, що делегацію Росії на тристоронніх переговорах з Україною та США, які відбудуться 10–11 листопада в Абу-Дабі, знову очолить помічник Путіна Володимир Мединський.

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Про джерело: ZDF ZDF (2-й канал німецького телебачення) - німецька громадська телекомпанія, заснована в Майнці. Фінансується за рахунок плати за громадське мовлення та реклами. ZDF займає стійке положення на ринку німецьких медіа. Телевізійний комплекс в Майнці-Лерхенберзі, побудований у 1980-х роках, досі є одним з найсучасніших і найупорядкованіших телевізійних комплексів Німеччини, пише Вікіпедія.

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