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Зірка серіалу "Пуститися берега" розлучається з дружиною після 24 років шлюбу

Олена Кюпелі
5 листопада 2026, 14:12
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Поки що ані Дін, ані Бріджит публічно не прокоментували цю ситуацію.
Розлучається зірка серіалу
Зірка серіалу "Пуститися берега" розлучається / Колаж Главред, фото Instagram/deanjnorris

Коротко:

  • Що відомо про життя актора
  • Що сталося з його сімейним бізнесом

Американський актор Дін Норріс, відомий за роллю агента Хенка Шрейдера в культовому серіалі "Пуститися берега", переживає непростий період.

Як пише TMZ, його дружина Бріджит подала на розлучення після більш ніж двох десятиліть спільного життя. Одночасно пара зіткнулася з серйозними фінансовими труднощами, пов’язаними з ресторанним бізнесом, що належить їм.

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Бріджит Норріс звернулася до суду округу Ріверсайд у Каліфорнії ще у 2025 році. Причиною розлучення вона вказала непримиренні розбіжності.

Актор Дін Норріс розлучається з дружиною
Актор Дін Норріс розлучається з дружиною / Фото Instagram/deanjnorris

Згідно з документами, подружжя одружилося 27 жовтня 2001 року, а датою розлучення вказано 15 січня 2025 року. Таким чином, їхній шлюб тривав понад 23 роки.

У Діна та Бріджит п’ятеро дітей. Двоє з них - 17-річна Зої та 16-річний Дін - ще неповнолітні. У позові про розлучення Бріджит попросила надати обом батькам спільну юридичну та фізичну опіку над дітьми. Крім того, вона розраховує отримати аліменти від чоловіка та просить суд визначити права сторін на майно, набуте за час шлюбу.

Актор відповів на заяву дружини через кілька місяців. Однак на момент публікації справа ще не була завершена.

Розлучення - не єдина проблема, з якою зіткнулося подружжя. Пара також проходить процедуру банкрутства згідно з розділом 11 Кодексу США про банкрутство щодо свого ресторану Swing Inn Cafe, розташованого в місті Темекюла, штат Каліфорнія.

Дін і Бріджит придбали заклад у 2022 році. Згідно з судовими документами, ресторан зіткнувся з різким падінням виручки: з 2024-го по 2025 рік валовий дохід скоротився приблизно на мільйон доларів.

Актор Дін Норріс розлучається з дружиною
Актор Дін Норріс розлучається з дружиною / Фото Instagram/deanjnorris

У документах також зазначено, що активи компанії оцінюються в суму від 100 тисяч до 500 тисяч доларів, тоді як зобов’язання становлять від одного до десяти мільйонів доларів.

Процедура банкрутства за розділом 11 дозволяє компанії продовжувати роботу, одночасно намагаючись реструктурувати борги та домовитися з кредиторами.

Окрім ресторану, подружжя спільно керує Norris Performing Arts Center - центром виконавських мистецтв, який також пов’язаний з їхнім сімейним бізнесом.

Чим відомий Дін Норріс

63-річний Дін Норріс здобув світову популярність завдяки ролі агента Управління з боротьби з наркотиками Хенка Шрейдера в серіалі "Пуститися берега". Його персонаж став одним із центральних героїв популярної кримінальної драми з Браяном Кренстоном та Аароном Полом.

Крім того, актор знімався в серіалах "Під куполом", "Краще дзвоніть Солу" та "Закон і порядок: Організована злочинність", а також у численних повнометражних фільмах.

Незважаючи на популярність, Норріс і його дружина роками намагалися не афішувати своє сімейне життя. Тому новини про розлучення та фінансові труднощі пари стали несподіванкою для шанувальників актора.

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Про серіал: "У всі тяжкі"

"У всі тяжкі" - американська телевізійна кримінальна драма, прем'єрні серії якої транслювалися з 20 січня 2008 року по 29 вересня 2013 року на кабельному каналі AMC. Протягом п’яти сезонів, що складаються з 62 епізодів, показано історію Волтера Вайта, шкільного вчителя, у якого діагностували неоперабельний рак легенів і який, разом зі своїм колишнім учнем Джессі Пінкманом, починає виробляти та продавати метамфетамін, щоб забезпечити фінансове майбутнє своєї родини. Зйомки серіалу проводилися в місті Альбукерке (штат Нью-Мексико).

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