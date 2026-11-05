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Дніпро пережило масовану атаку дронів: є поранені та влучання в критичну інфраструктуру

Дар'я Пшеничник
5 листопада 2026, 08:11
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Унаслідок атаки також загорілися приватний будинок і гаражі, а під удар потрапило ще одне місто області.

Дніпро пережило масовану атаку дронів: є поранені та влучання в критичну інфраструктуру
Росія 5 листопада атакувала Дніпро дронами / Колаж: Главред, фото: Олександр Ганжа/Telegram, УНІАН

Коротко:

  • Росія атакувала Дніпро дронами в ніч на 5 листопада
  • Поранення дістали щонайменше троє людей
  • ППО збила над Дніпропетровщиною 30 ворожих дронів

Російські війська в ніч на четвер, 5 листопада, атакували Дніпро ударними безпілотниками. Поранення дістали щонайменше троє людей, а на об'єктах критичної інфраструктури спалахнули пожежі, повідомляє Дніпропетровська ОВА.

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За словами начальника обласної військової адміністрації Олександра Ганжі, цієї ночі сили протиповітряної оборони знешкодили над Дніпропетровщиною 30 ворожих дронів.

Пожежі в приватному секторі та на інфраструктурі

Вогонь охопив дах приватного житлового будинку та гаражі. Окремі осередки загоряння зафіксували на критично важливих для міста об'єктах. Їхній тип і масштаб пошкоджень в ОВА не уточнюють.

Ліквідація наслідків нічного удару триває.

"На місцях ударів працюють екстрені служби", - зазначив Ганжа.

Під ударом також Самар

Паралельно з Дніпром окупанти спрямували безпілотники на Самар, що в Дніпропетровській області. Інформації про постраждалих і руйнування в цьому місті поки немає.

дрон
Дрон "Герань-5" / Інфографіка: Главред

Який новий дрон використовує РФ

За даними ГУР України, російські війська почали застосовувати збільшену версію БПЛА "Гербера-2". Апарат здатний долати відстань до 1200 км і нести боєзаряд масою до 25 кг.

Для збільшення дальності польоту безпілотник оснастили паливним баком більшого об’єму. В українській розвідці зазначають, що така модернізація розширює потенційну географію його застосування за межі України.

"Збільшена завдяки великому паливному баку операційна дальність БПЛА свідчить про те, що регіон його застосування може вийти за межі території України. Саме "Герберу-2" з бойовою частиною виявили в середині вересня на балтійському узбережжі Польщі", - повідомили в ГУР.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як раніше писав Главред, керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа 3 листопада повідомив про пошкодження будинків та інфраструктури в Дніпрі внаслідок ранкових ударів. До 15 зросла кількість поранених, троє з них у тяжкому стані за оприлюдненими даними.

Повітряні сили повідомили про масований комбінований удар по території України. Згідно з оприлюдненими відомостями, збито 309 повітряних цілей під час нічної атаки. У повідомленні зазначено, що влучання зафіксовано в 23 локаціях і з 289 ударних дронів знешкоджено 257 одиниць.

4 листопада Житомирська міськрада повідомила про відключення електропостачання внаслідок ударів по енергетичній інфраструктурі. Також повідомляється, що в Одесі внаслідок удару постраждала торгова інфраструктура і заіксовано займання в торговому центрі.

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Про персону: Олександр Ганжа

Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

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