Нова заміна Шахедам: Росія розпочне виробництво дронів у КНДР

Для виготовлення цих безпілотників не потрібно багато часу.

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Співпраця РФ і КНДР / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

РФ і КНДР посилять співпрацю

У КНДР може розпочатися виробництво дронів-камікадзе

Комплектуючі для таких дронів братимуть з Китаю

Країна-агресор Росія і КНДР посилять співпрацю у виготовленні дронів. Акцент буде зроблено на їхній масовості. Про це пише Defense Express.

Зазначається, що окупанти вже використовують на фронті новий дрон "Италмас". Згодом ворог матиме у розпорядженні також інші БпЛА. Їх виготовлятимуть у КНДР відповідно до умов оборонного союзу, укладеного між обома країнами.

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Також очікується, що у Північній Кореї розпочнеться виробництво БпЛА значно простіших за Shahed-136 чи "Ланцет", але не менш небезпечних дронів.

Журналісти припускають, що у КНДР цілком може розпочатися виробництво дронів-камікадзе низькотехнологічного рівня щось на кшталт російських "Молнії" та "Гербери".

Комплектуючі для таких дронів братимуть з Китаю. Для виготовлення цих безпілотників не потрібно багато часу, адже вони не потребують складних технологій. Їх можна зібрати із широкодоступних матеріалів руками дешевої малокваліфікованої робочої сили.

Дрон Шахед / Інфографіка: Главред

Співпраця РФ і КНДР - що відомо

Як повідомляв Главред, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про свою "незмінну" підтримку Росії у війні в Україні і назвав війну "справедливою справою російської армії".

В The Telegraph повідомляли, що Північна Корея планує передати Росії понад 100 артилерійських систем для застосування на фронті. Ці системи спочатку створювалися для знищення військ Південної Кореї.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що російська армія все більше залежить від постачання боєприпасів з Північної Кореї. Російським окупантам не вистачає важкої артилерії та вітчизняних боєприпасів.

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