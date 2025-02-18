'Доведеться йти на поступки': у США озвучили умови закінчення війни в Україні

Держсекретар США наголосив, що мир має бути справедливим, довготривалим, стійким і прийнятним для всіх залучених сторін.

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Умови миру між Україною та РФ мають влаштовувати всі сторони / Колаж: Главред, фото: Офіс Президента України, kremlin.ru, скріншот з відео

Ключові тези:

Умови завершення війни мають бути прийнятними для всіх

Зустріч преставників США та Росії в Саудівській Аравії була "першим кроком довгого і важкого шляху"

Мир в Україні - "ключ до розблокування" економічних можливостей з Росією

У вівторок, 18 лютого, у Саудівській Аравії пройшли переговори між США та Росією. Після зустрічі делегацій держсекретар США Марко Рубіо заявив, що всім доведеться йти на поступки, щоб покласти край війні в Україні. Про це повідомляє видання The Guardian.

За його словами, припинення війни в Україні можливе лише за умови згоди всіх учасників конфлікту.

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Він підкреслив, що умови мають бути прийнятними для кожної зі сторін.

"Мета полягає в тому, щоб покласти край цьому конфлікту таким чином, щоб він був справедливим, довготривалим, стійким і прийнятним для всіх залучених сторін. Як це виглядає? Ну, це те, заради чого ми будемо продовжувати взаємодіяти", - зазначив Рубіо.

Держсекретар США вважає, що сьогоднішня зустріч була "першим кроком довгого і важкого шляху".

"Щоб покласти край будь-якому конфлікту, усі сторони повинні поступитися", - сказав Рубіо. Ймовірно, держсекретар натякнув на ЄС, які повинні піти на поступки та зняти санкції з Росії.

Крім того, Рубіо додав, що мир в Україні - "ключ до розблокування" економічних можливостей з Росією.

"США хочуть виявити надзвичайні можливості, які з'являться, якщо цей конфлікт завершиться прийнятним чином... Штати хочуть співпрацювати з Росією в геополітичних питаннях і, чесно кажучи, в економічному плані", - сказав Рубіо.

Закінчення війни в Україні - новини за темою

Як писав Главред, спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог вважає, що війна в Україні має закінчитися менш ніж за рік. За його словами, президент Трамп ставить завдання щодо швидкого завершення війни. Він зазначив, що публічно бере термін у 180 днів, щоб усі сторони були задіяні для закінчення війни.

Нещодавно держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що американський президент Дональд Трамп хоче не просто припинення вогню – він прагне повного завершення війни в Україні. Проте досягнути цього буде важко, це має відбуватися поетапно. Рубіо припустив, що завершення війни може розпочатися із припинення вогню.

Тим часом президент України Володимир Зеленський під час промови на Мюнхенській конференціії заявив, що в України є можливість досягти миру в поточному році. Київ працює над цим.

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Хто такий Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

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