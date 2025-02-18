У Зеленського з’явився козир, щоб ввічливо сказати 'ні' Трампу – Forbes

Президент України, як пише видання, відмовляється здаватися.

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Зеленський може змінити плани США та Росії / Колаж: Главред, фото: скріншот Facebook, Кремль

Ключове:

ЗСУ знищили штурмову групу в Улаклах, а РФ не має проривів на фронті

Зеленський може вичекати інших мирних умов

Україна може профінансувати весь 2025 рік і частину 2026 року

На полі бою в Україні перемогти Росії не вдається. Скрутне становище агресорів на фронті слугує важелем тиску на Трампа, пише Forbes.

Росіяни мають складнощі на фронті

Просування агресорів, як заявив аналітик Ендрю Перпетуа, зазвичай вимірюється метрами і може коштувати цілих піхотних рот із десятками військ.

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"Російська армія об’єктивно зазнала невдачі. І вони не мають сил коли-небудь оговтатися від того ступеня, до якого вони зазнали невдачі. Росія не може виграти цю війну на полі бою", – зазначив аналітик Ендрю Перпетуа в соцмережі X.

Важких втрат росіяни зазнають уздовж кордону Донецької та Запорізької областей. Окрім цього, як пише видання, агресори відчувають нестачу військ і техніки. ЗС РФ відвертають ресурси з південної частини Донецької області.

Окрім цього, завдяки артилерійським ударам та діям безпілотників ЗСУ вдалося відбити атаку російських військ у селищі Улакли та навколишніх територіях. Артилерійська група "Тиваз" за допомогою дронів зафіксувала близько 10 знищених або покинутих російських транспортних засобів.

Ця невдала атака росіян, одна з кількох на південному сході Донецької області за останні дні, може свідчити про провал їхнього наступу в цьому районі. Такі події можуть мати серйозні політичні наслідки, оскільки підкреслюють складність реалізації російських планів у регіоні.

"Виснажений втратами та інтенсивними боями за останній місяць, противник не зможе швидко переслідувати ОСУВ "Хортицю", підрозділи якої відступають із Великої Новосілки", — пояснив Український центр оборонних стратегій.

Україна має ресурси, щоб воювати надалі

Хоча, за даними видання, успіхів у РФ на полі бою не дуже багато, за столом переговорів Путін таки може здобути перемогу. Це станеться, якщо з якихось причин Україна піддасться тиску США, щоб припинити війну на вигідних для Москви умовах.

Forbes пише про те, що Володимир Зеленський відмовляється здаватися та може дозволити собі ввічливо сказати "ні" Трампу.

Як нагадав засновник аналітичної групи Ukrainian Frontelligence Insight Татарігамі, Зеленський рішуче відмовився підписати меморандум про угоду з використанням корисних копалин, тому "поки що він дуже добре вів переговори".

Перпетуа також дотримується думки, що добре озброєна власною промисловістю, своїми європейськими союзниками та адміністрацією колишнього президента США Джо Байден, "Україна має достатньо грошей, щоб профінансувати весь 2025 рік і частину 2026 року".

"У них достатньо зброї та боєприпасів, щоб прослужити більшу частину 2025 року, і за допомогою інших країн (плюс ці гроші) вони зможуть воювати до 2026 року без проблем", – вважає аналітик.

Видобувний потенціал України / Інфографіка: Главред

Зеленський може "звернути" плани США і РФ

Підсумовуючи вище перелічені чинники, Forbes резюмує, що Зеленський може дозволити собі ввічливо сказати "ні" Трампу, поки українські війська продовжують щодня ліквідовувати та калічити сотні російських окупантів.

Таким чином, на думку журналістів, очільник України може дочекатися мирних умов, які, на його думку, вигідні для держави. Також це дає Зеленському важіль впливу на Трампа, оскільки той хоче, щоб його знали як людину, яка принесла мир Україні.

"Єдиний спосіб для Трампа досягти миру – це чесна угода з гарантіями для України", – наголосив Татарігамі.

Перемовини РФ та США щодо України - що відомо

Як повідомляв Главред, 18 лютого на території Саудівської Аравії відбуваються перемовини між представниками Сполучених Штатів та Росії. Вони є продовженням телефонної розмови між Трампом та Путіним, наголосили в Держдепі США.

Очільник державного фонду добробуту Росії Кирило Дмитрієв, який прибув на переговори до Ер-Ріяду, вже розповів про перші результати зустрічі в Саудівській Аравії. Він зробив заяву, що американці "чудово вирішують проблеми".

На фоні встановлення контактів між Москвою і Вашингтоном президент Франції Еммануель Макрон зробив важливу заяву про припинення війни в Україні. Він висловив думку, що для миру потрібно не лише припинення вогню, але й надійні гарантії безпеки.

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