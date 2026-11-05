Потепління в Україні переноситься: де очікуються дощі з мокрим снігом і шквали

Ви дізнаєтеся:
- Коли Україну перетне холодний атмосферний фронт
- Яка температура 6 листопада відчуватиметься як мороз
- Наскільки зсувається дата потепління в Україні
Погода в Україні у п'ятницю, 6 листопада, у більшості областей буде некомфортною. Очікуються дощі, а на півночі, подекуди в центрі та на сході - з мокрим снігом.
Причиною негоди стане холодний атмосферний фронт, який перетинатиме територію країни. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.
У західних областях, за прогнозом синоптика, вплив північного антициклону не дозволить прорватися ні дощу, ні мокрому снігу, тож там буде переважно без опадів. Водночас у більшості областей утримається сильний північний вітер зі штормовими поривами.
Вдень повітря прогріється лише до +4+8 градусів, які будуть відчуватися як невеликий мороз, тому Діденко радить одягатися тепліше, ніж підказує термометр.
Погода в Києві 6 листопада
У столиці у п'ятницю ймовірний дощ, місцями з мокрим снігом, і сильний північний вітер. Максимальна температура вдень становитиме близько +5 градусів.
Коли в Україну повернеться тепло
Ще напередодні Діденко прогнозувала, що похолодання триматиметься приблизно до 10 листопада, після чого прийде потепління з дощами. Тепер синоптикиня уточнила, що тепло запізнюється приблизно на п'ять днів.
"Заявлене потепління після 10-го листопада переноситься на 15-16 листопада, тобто зсувається на кінець наступного тижня. Як кажуть, краще пізно, ніж ніколи", - зазначила Діденко.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, 5 листопада в Україні прогнозували вітер зі штормовими поривами 15 м/с і більше. За прогнозом Діденко, вночі очікувався невеликий мороз 0-3 градуси. На сході та півдні нічна температура мала становити від +1 до +4 градусів.
Синоптики також попереджали про погіршення погоди в Карпатах. За даними Укргідрометцентру, там вдень очікувався невеликий мокрий сніг і температура близько 0 градусів. Крім того, у частині регіонів прогнозували тумани першого рівня небезпечності.
На початку листопада синоптики заговорили про різку зміну погоди. Україну мала накрити хвиля похолодання з першими морозами й дощами. Після аномально теплого жовтня в країні вже фіксують перші нічні заморозки.
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Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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