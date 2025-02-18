Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Особовий склад не рятує: у ЗСУ назвали головну проблему ворога біля Покровська

Маріна Фурман
18 лютого 2025, 14:14оновлено 18 лютого, 15:22
193
У росіян під Покровськом втрати більші, ніж у СРСР в Афганістані.
ВСУ, армия РФ
РФ намагається всіма силами захопити Покровськ / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Міноборони РФ

Коротко:

  • Ворог на Покровському напрямку втрачає не лише особовий склад, але й техніку
  • Захопити Покровськ — головна мета ворога

Покровський напрямок досі залишається "гарячою" ділянкою на фронті. Російська армія зазнає шалених втрат як у техніці, так і в живій силі. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов, передає Арміяінформ.

За словами речника, загарбники й надалі пробують охопити Покровськ з кількох напрямків – зі сходу та заходу. Для противника це місто – ключ до окупації південної Донеччини.

відео дня

Однак під Покровськом почали проявлятися очевидні ознаки того, що росіяни почали видихатися.

"Попри велику перевагу в живій силі, росіяни втратили те, що англійською мовою називається momentum. Це той самий момент імпульсу, який дозволяє давити. Бо, в першу чергу, не можна підтримувати такий тиск постійно. Вони теж виснажуються. Друге — українці зуміли побудувати ефективну оборону на взаємодії піхоти і дронів. Росіяни зіткнулися з опором, якого не очікували", — розповів Трегубов.

Речник ОСУВ "Хортиця" підкреслив, що ворог на Покровському напрямку втрачає не лише особовий склад, але й техніку.

"Втрачають рекордну кількість бронетехніки. Почали втрачати навіть РСЗВ. Це означає, що їх вражають досить глибоко. І втрати у живій силі також дуже високі: 7 тисяч вбитими і загальні втрати 14-15. Це за місяць і це - Покровський напрямок. Під одним Покровськом росіян ховають стільки за місяць, скільки Радянський Союз міг за кілька років в Афганістані поховати", — резюмував Трегубов.

Особовий склад не рятує: у ЗСУ назвали головну проблему ворога біля Покровська
Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Як писав Главред, нещодавно Сили оборони вибили російських окупантів з села Піщане поблизу Покровська. Біля населеного пункту давно йшли активні бойові дії, але село було не те, що у "сірій зоні", а там постійно змінювалася ситуація. Однак тепер ворог буде шукати інші напрямки тиску на українські позиції.

Тим часом речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов повідомляв, що на Покровському напрямку точаться досить активні бої. Проте останнім часом російські окупанти на цій ділянці фронту отримують більше проблем, ніж вони сподівалися. За його словами, ворог скаржиться на домінування в повітрі українських FPV-дронів, а також на помилки власних командирів і їхнє некоректне використання ресурсу.

Нагадаємо, українські захисники відбили штурм, який розпочали російські окупанти на Покровському напрямку під прикриттям складних погодних умов. Відомо, що під час штурму ворог намагався наблизитися до українських позицій. Хоча окупанти наступали з кількох напрямків одночасно, аеророзвідка зафіксувала їх рух. Артилерія та оператори БпЛА завдали ударів по ворожим цілям. Сили оборони знищили ворожу піхоту ще на підходах до українських позицій.

Читайте також:

Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні лінія фронту російські війська Хортица Покровськ Віктор Трегубов
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Навіть заради миру: Зеленський назвав компроміс, на який ніколи не піде

Навіть заради миру: Зеленський назвав компроміс, на який ніколи не піде

15:10Україна
Переговори США та РФ у Саудівській Аравії завершилися: про що домовилися делегації

Переговори США та РФ у Саудівській Аравії завершилися: про що домовилися делегації

14:42Світ
ЄС готує Україні пакет військової допомоги розміром 700 млрд євро - Бербок

ЄС готує Україні пакет військової допомоги розміром 700 млрд євро - Бербок

14:34Світ
Реклама

Популярне

Більше
Аномальний мороз відступить: синоптик назвав дату різкого потепління в Україні

Аномальний мороз відступить: синоптик назвав дату різкого потепління в Україні

Куди подівся Тамбовський вовк із "Кварталу": Кошовий розкрив неприємну правду

Куди подівся Тамбовський вовк із "Кварталу": Кошовий розкрив неприємну правду

Карта Deep State онлайн за 18 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

"Боже мій": відомий ведучий розповів, який вигляд Катерина Осадча має в житті

"Боже мій": відомий ведучий розповів, який вигляд Катерина Осадча має в житті

Гороскоп на завтра 19 лютого: Дівам - успіх у всьому, Стрільцям - винагорода

Гороскоп на завтра 19 лютого: Дівам - успіх у всьому, Стрільцям - винагорода

Останні новини

15:20

Катя Осадча вперше зізналася, чому відклала ідею з усиновленням

15:10

Навіть заради миру: Зеленський назвав компроміс, на який ніколи не піде

14:55

Ціна впала на 8%: вартість ключового продукту в Україні знизилася

14:54

Чи можна щодня митися дігтярним милом: яка його користь і шкодаВідео

14:42

Переговори США та РФ у Саудівській Аравії завершилися: про що домовилися делегації

Україні запропонують "гіркі пігулки": Горбач – про перспективи переговорів щодо завершення війниУкраїні запропонують "гіркі пігулки": Горбач – про перспективи переговорів щодо завершення війни
14:40

"Ми прийшли до цього жаху": актор "Сватів" пішов проти Путіна і розкрив, чомуВідео

14:34

ЄС готує Україні пакет військової допомоги розміром 700 млрд євро - Бербок

14:14

"Навіть без переговорів": Росія може вимушено взяти "паузу" у війніВідео

14:14

Особовий склад не рятує: у ЗСУ назвали головну проблему ворога біля Покровська

Реклама
13:57

Ольга Сумська зізналася, як на її кар'єру вплинуло життя доньки-мовчунки в РФ

13:38

"Виконання всіх бажань Путіна": євродепутат розкрив план Трампа щодо України

13:36

Син Осадчої та Горбунова вивалив сімейні таємниці: відео потрапило в мережуВідео

13:29

РФ удосконалила північнокорейські ракети: Буданов попередив про небезпеку

13:23

Стрімке падіння цін: в Україні різко змінилась вартість яєць

13:11

Чекало не одне покоління: Джонні Депп повертається в "Пірати Карибського моря"

12:58

Весняне тепло вже близько: синоптики назвали точну дату потепління в Україні

12:38

Говорили про Україну: президентка Єврокомісії зустрілася з спецпредставником США

12:36

Участь КНДР у війні матиме наслідки: Буданов назвав загрозу для світу

12:25

Гороскоп Таро на березень 2025: Овнам - злодійство, Тельцям - прогрес, Близнюкам - коханняВідео

12:16

У Зеленського з’явився козир, щоб ввічливо сказати "ні" Трампу – Forbes

Реклама
12:12

Drum Island Fest 2025: найбільший конкурс ударних інструментів для дітей в Україні

12:09

НАБУ шантажує фігурантів кримінальних справ, щоб ті провокували чиновників на хабарі – ЗМІ

12:07

Діти путініста Філіпа Кіркорова терміново покинули РФ - що сталося

11:54

У Кремлі заявили про готовність Путіна вести переговори із Зеленським: у чому підступ

11:52

Важливі події найближчими тижнями і місяцями: Туск заінтригував заявою

11:40

"Пряме влучання": росіяни КАБом рознесли центр Золочева під Харковом

11:34

"Лікарі борються за життя": українська актриса в реанімації в критичному стані

11:16

ЗСУ перебувають в "мішку": офіцер попередив про загрозливе оточення підрозділів

11:09

Склади зброї України та інших країн Європи майже порожні - гендиректор Rheinmetall

11:06

Китайський гороскоп на завтра 19 лютого: Бикам - жертви, Півням - тривога

11:00

Відключень світла не уникнути: експерт сказав, до чого готуватися українцям

10:45

Втік від росіянки: у Тома Круза нова подруга, молодша на 26 років

10:26

Трамп може вивести війська США з Балтії на вимогу Путіна - Financial Times

10:20

Мадонна знялася в рожевій комбінації в рідкісному відео без фільтрівВідео

10:19

"Мені до одного місця": утікач Винник висловився про допомогу ЗСУ і свій патріотизм

10:14

Сценка із побиттям працівника ТЦК під оплески: гучний скандал у київській школіВідео

10:00

Долетіло всього шість дронів: ППО України поставило новий рекорд по захисту неба

09:24

"Чудово вирішує проблеми": в РФ співають дифірамби Трампу по зустрічі в Ер-Ріяді

09:24

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 лютого (оновлюється)

09:20

"У мене побачення": переможниця "Холостяка" розповіла про зміни в житті

Реклама
09:16

Карта Deep State онлайн за 18 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

09:06

Якою буде весна 2025 року: синоптики дали прогноз

08:35

"Ключовий момент": Макрон зробив важливу заяву про припинення війни в Україні

08:23

Куди подівся Тамбовський вовк із "Кварталу": Кошовий розкрив неприємну правду

08:21

"Довгоочікуване диво": Ірина Сопонару оголосила про поповнення в родині з іноземцем

08:10

Стали відомі нові вимоги ПутінаПогляд

07:44

У Кіровоградській області дрон РФ влучив у багатоповерхівку: спалахнула пожежаФото

07:34

Шакіру терміново госпіталізували: що сталося

07:15

Де 3 відмінності між малюнками дівчини в пустелі: найкраща загадка на уважність

06:56

Росія вимагає нових територіальних поступок від України: чого хоче Путін

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти