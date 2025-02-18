Особовий склад не рятує: у ЗСУ назвали головну проблему ворога біля Покровська

У росіян під Покровськом втрати більші, ніж у СРСР в Афганістані.

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РФ намагається всіма силами захопити Покровськ / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Міноборони РФ

Коротко:

Ворог на Покровському напрямку втрачає не лише особовий склад, але й техніку

Захопити Покровськ — головна мета ворога

Покровський напрямок досі залишається "гарячою" ділянкою на фронті. Російська армія зазнає шалених втрат як у техніці, так і в живій силі. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов, передає Арміяінформ.

За словами речника, загарбники й надалі пробують охопити Покровськ з кількох напрямків – зі сходу та заходу. Для противника це місто – ключ до окупації південної Донеччини.

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Однак під Покровськом почали проявлятися очевидні ознаки того, що росіяни почали видихатися.

"Попри велику перевагу в живій силі, росіяни втратили те, що англійською мовою називається momentum. Це той самий момент імпульсу, який дозволяє давити. Бо, в першу чергу, не можна підтримувати такий тиск постійно. Вони теж виснажуються. Друге — українці зуміли побудувати ефективну оборону на взаємодії піхоти і дронів. Росіяни зіткнулися з опором, якого не очікували", — розповів Трегубов.

Речник ОСУВ "Хортиця" підкреслив, що ворог на Покровському напрямку втрачає не лише особовий склад, але й техніку.

"Втрачають рекордну кількість бронетехніки. Почали втрачати навіть РСЗВ. Це означає, що їх вражають досить глибоко. І втрати у живій силі також дуже високі: 7 тисяч вбитими і загальні втрати 14-15. Це за місяць і це - Покровський напрямок. Під одним Покровськом росіян ховають стільки за місяць, скільки Радянський Союз міг за кілька років в Афганістані поховати", — резюмував Трегубов.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Як писав Главред, нещодавно Сили оборони вибили російських окупантів з села Піщане поблизу Покровська. Біля населеного пункту давно йшли активні бойові дії, але село було не те, що у "сірій зоні", а там постійно змінювалася ситуація. Однак тепер ворог буде шукати інші напрямки тиску на українські позиції.

Тим часом речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов повідомляв, що на Покровському напрямку точаться досить активні бої. Проте останнім часом російські окупанти на цій ділянці фронту отримують більше проблем, ніж вони сподівалися. За його словами, ворог скаржиться на домінування в повітрі українських FPV-дронів, а також на помилки власних командирів і їхнє некоректне використання ресурсу.

Нагадаємо, українські захисники відбили штурм, який розпочали російські окупанти на Покровському напрямку під прикриттям складних погодних умов. Відомо, що під час штурму ворог намагався наблизитися до українських позицій. Хоча окупанти наступали з кількох напрямків одночасно, аеророзвідка зафіксувала їх рух. Артилерія та оператори БпЛА завдали ударів по ворожим цілям. Сили оборони знищили ворожу піхоту ще на підходах до українських позицій.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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