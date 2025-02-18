Росіяни модернізували ударні БпЛА: в чому небезпека нових дронів 'Ґерань-3'

Окупанти почали оснащувати навіть імітаційні дрони бойовими зарядами.

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Росіяни удосконалили "Шахеди" / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, ua.depositphotos.com

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Росія модернізувала ударні дрони

У нових "Шахедах" зʼявилися бойові частини вагою до 90 кг

Імітаційні БпЛА "Ґербера" ворог також почав осначувати бойовими частинами

Дії країни-агресора Росії свідчать про те, що Кремль не збирається завершувати війну в Україні. Зокрема, на сторінці Головного управління розвідки МО України написали, що окупанти модернізовують ударні дрони.

У повідомленні йдеться, що з початку 2025 року зафіксовано низку суттєвих змін у будові Shahed-136 ("Ґєрань-2", "Ґарпія"). Наприклад, у "Шахедах" зʼявився новий вид бойової частини вагою 90 кг. Також польотний контролер, блок розподілення потужності та акумуляторна батарея перенесена з носової частини у хвостову. Крім того, в конструкцію дрона росіяни встановили додатковий баласт.

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"На завадозахищеній 8–канальній CRP-антені супутникової навігації з круговим розміщенням периферійних патч-антен виявлено наліпку з маркуванням китайською та англійською мовами "Agricultural equipment parts", а також номером, що вказує на виробництво у 2024 році. Спосіб виготовлення та колір корпусу цієї антени схожий на інші вузли та агрегати "Шахедів" серії "Ы" виробництва Ірану та РФ, тому виявлена наліпка, ймовірно, використана для введення в оману щодо реального походження та призначення CRP-антени", - написали у розвідці.

У ГУР зазначають, що Росія все частіше використовує продукцію китайського виробництва як заміну компонентам з США, ЄС та інших держав.

"Наприклад, у згаданій вище 8-канальній антені останніх версій Shahed-136 росіяни замінили програмовану логічну інтегральну схему XILINX Kintex-7 виробництва США, яка є критичною частиною CRP-антени, на інтегральну схему виробництва Beijing Microelectronics Technology, КНР", - додали розвідники.

Shahed 136 / Інфографіка: Главред

Відомо, що ударні дрони, які вироблені на потужностях особливої економічної зони "Єлабуґа", на додачу до "Ы" отримали нову серію ― "Ъ".

А безпілотники, вироблені на електромеханічному заводі "купол" (м. Іжевск), отримали нову серію "КЦ" на додачу до попередніх "К" та "КБ".

Українська розвідка отримала дані, що окрім 8-канальних антен "комєта М8", у виробництві російських ударних безпілотників також застосовуються нові 12-канальні CRP-антени "комєта".

Крім того, БпЛА "Ґербера", що виробляються на заводі в м. Єлабуга, раніше виконували лише імітаційну роль, але тепер ворог почав оснащувати їх бойовими частинами ОФБЧ-2,5 виробництва підприємства "Базальт" та інженерними боєприпасами КЗ-6.

"Для приведення бойової частини в дію використовується підривник, підключений до польотного контролера через твердотільне реле RUICHI SSR-10DD", - пояснили у розвідці.

Також країна-агресор РФ налагоджує виробництво аналога реактивного Shahed-238 – Ґєрань-3 з малогабаритним турбореактивним двоконтурним двигуном Tolou-10/13, що забезпечує швидкість польоту до 550-600 км/год та дальність 2 500 км.

Удари РФ по території України - останні новини

Пізно вночі 17 лютого, російські окупанти атакували Київ ударними безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок атаки здійнялася пожежа у Святошинському районі столиці. У КМВА зазначили, що уламки впали у нежитловій зоні. Пожежа була зафіксована у складському приміщенні.

Як писав Главред, у ніч на 18 лютого в місті Долинська Кіровоградської області російський дрон влучив у багатоповерхівку. Спалахнула пожежа. Унаслідок удару постраждали троє людей - жінка з двома дітьми. Начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович повідомив, що постраждалим одразу надали медичну допомогу. Старша дівчинка госпіталізації не потребувала.

Згодом у Повітряних силах ЗСУ поінформували, що в ніч на 18 лютого ворог атакував Україну 176 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 170 дронів не досягли цілей. У ПС ЗСУ зазначили, що українським захисникам вдалося збити 103 ударні БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів.

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Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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