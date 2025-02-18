"Чудово вирішує проблеми": в РФ співають дифірамби Трампу по зустрічі в Ер-Ріяді

Представники Путіна розповіли про перші результати зустрічі в Саудівській Аравії.

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Представники Кремля похвалили Трампа / Колаж: Главред, фото: сайт президента РФ

Ключове:

Представники РФ похвалили президента США та його команду

Росія начебто не прагне пом’якшити санкції

В Росії зробили заяву щодо майбутніх переговорів в Саудівській Аравії, які буде вести президент СШАДональд Трамп і його команда. Як заявив очільник державного фонду добробуту Росії Кирило Дмитрієв, який прибув на переговори до Ер-Ріяду, американці "чудово вирішують проблеми" пише CNN.

"Все, що я можу сказати, це те, що вони чудово вирішують проблеми. Я вважаю, що президент Трамп чудово вирішує проблеми", - висловився політик Росії. відео дня

Водночас Дмитрієв зізнався, що поки що американські переговорники не дали прямих обіцянок своїм російським колегам. Однак, представник РФ заявив, що, мовляв, дуже важливо будувати мости, бо "американсько-російські відносини дуже важливі для світу".

"Я думаю, обіцянка така: давайте вести діалог, давайте знайдемо найкраще рішення для наших країн, для інших країн, для світової спільноти", - сказав він.

Що цікаво, він спростував, що Росія вступає в переговори, щоб насамперед позбутися санкцій.

Переговори РФ та США в Саудівській Аравії - що відомо

Як повідомляв Главред, 18 лютого на території Саудівської Аравії відбудуться переговори між представниками Сполучених Штатів та Росії.

Згодом в Держдепі назвали ціль переговорів з РФ. Там зазначили, що зустріч, яка відбудеться в Ер-Ріяді зможе змінити відносини, які склались між США та країною-агресоркою Росією після повномасштабного вторгнення до України.

Своєю чергою британський журналіст Гідеон Рахман назвав сценарій угоди Трампа і Путіна. Він вказав на небезпечні нюанси - по-перше, Трамп має намір в обхід Зеленського домовитися з Путіним про завершення війни, а по-друге, Україну можуть "попросити" відмовитися від територій без гарантій безпеки.

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Що відомо про CNN? CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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