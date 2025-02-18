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"Чудово вирішує проблеми": в РФ співають дифірамби Трампу по зустрічі в Ер-Ріяді

Даяна Швець
18 лютого 2025, 09:24
208
Представники Путіна розповіли про перші результати зустрічі в Саудівській Аравії.
Путин, Трамп
Представники Кремля похвалили Трампа / Колаж: Главред, фото: сайт президента РФ

Ключове:

  • Представники РФ похвалили президента США та його команду
  • Росія начебто не прагне пом’якшити санкції

В Росії зробили заяву щодо майбутніх переговорів в Саудівській Аравії, які буде вести президент СШАДональд Трамп і його команда. Як заявив очільник державного фонду добробуту Росії Кирило Дмитрієв, який прибув на переговори до Ер-Ріяду, американці "чудово вирішують проблеми" пише CNN.

"Все, що я можу сказати, це те, що вони чудово вирішують проблеми. Я вважаю, що президент Трамп чудово вирішує проблеми", - висловився політик Росії.

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Водночас Дмитрієв зізнався, що поки що американські переговорники не дали прямих обіцянок своїм російським колегам. Однак, представник РФ заявив, що, мовляв, дуже важливо будувати мости, бо "американсько-російські відносини дуже важливі для світу".

"Я думаю, обіцянка така: давайте вести діалог, давайте знайдемо найкраще рішення для наших країн, для інших країн, для світової спільноти", - сказав він.

Що цікаво, він спростував, що Росія вступає в переговори, щоб насамперед позбутися санкцій.

Переговори РФ та США в Саудівській Аравії - що відомо

Як повідомляв Главред, 18 лютого на території Саудівської Аравії відбудуться переговори між представниками Сполучених Штатів та Росії.

Згодом в Держдепі назвали ціль переговорів з РФ. Там зазначили, що зустріч, яка відбудеться в Ер-Ріяді зможе змінити відносини, які склались між США та країною-агресоркою Росією після повномасштабного вторгнення до України.

Своєю чергою британський журналіст Гідеон Рахман назвав сценарій угоди Трампа і Путіна. Він вказав на небезпечні нюанси - по-перше, Трамп має намір в обхід Зеленського домовитися з Путіним про завершення війни, а по-друге, Україну можуть "попросити" відмовитися від територій без гарантій безпеки.

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Що відомо про CNN?

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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