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Затяжна магнітна буря 5-бального рівня накриє Землю: прогноз активності

Анна Косик
5 листопада 2026, 13:56
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Дослідники з'ясували, якої сили будуть коливання під час нової магнітної бурі.
Затяжна магнітна буря 5-бального рівня накриє Землю: прогноз активності
Прогноз магнітних бур 5-8 листопада / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Коли почнеться магнітна буря
  • Скільки триватиме новий геомагнітний шторм
  • Якої сили очікуються коливання

Магнітна буря червоного рівня атакує Землю у найближчі дні. Про це свідчать дані Британської геологічної служби. Новий геомагнітний шторм рівня G1 очікується 6-7 листопада.

Триватиме він щонайменше дві доби. Попередньо, магнітна буря затягнеться до 8 листопада.

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Затяжна магнітна буря 5-бального рівня накриє Землю: прогноз активності
Магнітні бурі 6-8 листопада / фото: скріншот

Про джерело: Британська геологічна служба

Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.

За даними meteoagent, К-індекс сьогодні, 5 листопада, 3.7, що відповідає зеленому рівню, тобто низьким магнітним коливанням. Сонячний спалах С1 знаходиться на жовтому рівні.

Вже завтра ситуація почне змінюватися. 6 листопада К-індекс підвищиться до 4,7 тобто очікуються магнітні коливання середнього рівня. У суботу, 7 листопада, показник зросте до 5.

Затяжна магнітна буря 5-бального рівня накриє Землю: прогноз активності
Геомагнітна активність 5-7 листопада / фото: скріншот

Як магнітні бурі впливають на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, чи навіть біль в області серця. Також поширені інші симптоми, а саме:

  • слабкість
  • сонливість
  • біль у спині та суглобах
  • підвищений тиск
  • загострення хронічних захворювань
Затяжна магнітна буря 5-бального рівня накриє Землю: прогноз активності
Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Що робити під час магнітної бурі

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття. Мова йде про:

  • Обмеження вживання жирної, гострої та борошняної їжі;
  • Надання переваги сезонним фруктам, горіхам та рибі;
  • Відмову від кави, алкоголю та сигарет;
  • Перебування на свіжому повітрі та піші прогулянки;
  • Регулярне провітрювання кімнати.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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