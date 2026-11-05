Затяжна магнітна буря 5-бального рівня накриє Землю: прогноз активності

Ви дізнаєтеся:
- Коли почнеться магнітна буря
- Скільки триватиме новий геомагнітний шторм
- Якої сили очікуються коливання
Магнітна буря червоного рівня атакує Землю у найближчі дні. Про це свідчать дані Британської геологічної служби. Новий геомагнітний шторм рівня G1 очікується 6-7 листопада.
Триватиме він щонайменше дві доби. Попередньо, магнітна буря затягнеться до 8 листопада.
Про джерело: Британська геологічна служба
Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.
За даними meteoagent, К-індекс сьогодні, 5 листопада, 3.7, що відповідає зеленому рівню, тобто низьким магнітним коливанням. Сонячний спалах С1 знаходиться на жовтому рівні.
Вже завтра ситуація почне змінюватися. 6 листопада К-індекс підвищиться до 4,7 тобто очікуються магнітні коливання середнього рівня. У суботу, 7 листопада, показник зросте до 5.
Як магнітні бурі впливають на людей
У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, чи навіть біль в області серця. Також поширені інші симптоми, а саме:
- слабкість
- сонливість
- біль у спині та суглобах
- підвищений тиск
- загострення хронічних захворювань
Що робити під час магнітної бурі
Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття. Мова йде про:
- Обмеження вживання жирної, гострої та борошняної їжі;
- Надання переваги сезонним фруктам, горіхам та рибі;
- Відмову від кави, алкоголю та сигарет;
- Перебування на свіжому повітрі та піші прогулянки;
- Регулярне провітрювання кімнати.
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Що таке магнітна буря?
Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.
Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.
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