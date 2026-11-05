"Це небезпечно": Зеленський розповів, чого очікувати від США, Путіна та Маска

Президент оцінив вплив перемоги демократів у США на Україну, перспективи переговорів із Путіним та пояснив, чим небезпечна політична активність Ілона Маска.

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​Зеленський дав інтерв’ю Яну Бьомерманну / Колаж: Главред, фото: скріншот ​

Про що сказав Зеленський:

Чому Захід не зупинив Путіна у 2014 році

Як перемога демократів може наблизити переговори

Чим небезпечний вплив найбагатшої людини світу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перемога Демократичної партії на проміжних виборах у США дає Києву надію на посилення підтримки та може підштовхнути російського диктатора Володимира Путіна до переговорів. Також президент попередив про небезпеку впливу Ілона Маска на політику інших держав.

Свої заяви Зеленський озвучив в інтерв’ю відомому німецькому сатирику, телеведучому, журналісту та продюсеру Яну Бьомерманну (Jan Böhmermann) на телеканалі ZDF.

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Главред зібрав усі найголовніші заяви Зеленського.

Чому Зеленський говорить про війну замість жартів

Розмова Зеленського та Бьомерманна розпочалася з несподіваного порівняння: ведучий нагадав, що обидва співрозмовники колись працювали в індустрії розваг і смішили глядачів з екрана. Тепер же їм доводиться обговорювати бойові дії. Президент Володимир Зеленський у відповідь провів лінію від 2014 року до нинішньої ситуації та пояснив, до якої моделі суспільства завжди прагнула його країна.

"Окупація України почалася у 2014 році. Це була повільна окупація. На Заході життя демократичне: у людини є вибір, який формат життя для себе обрати, можна заробляти гроші, люди вільні й самі обирають свій шлях. Цей лад дуже хороший. Тому Україна завжди й прагнула до Європейського Союзу", - сказав Зеленський.

Чому Захід не зупинив Путіна у 2014 році

Поступове захоплення територій, за оцінкою глави держави, мало пряме продовження. Зеленський вважає, що бездіяльність західних столиць вісім років тому стала для Кремля сигналом про безкарність. За його словами, роки до лютого 2022-го українці прожили в передчутті великої біди.

"Ця повільна окупація призвела до вторгнення. Бо у 2014 році Захід не зупинив Путіна, і Путін зрозумів, що може розпочати й вторгнення. Після 2014-го, у 2015-му, 2016-му ми вже жили в неприємному очікуванні вторгнення. Ми не до кінця вірили, що це станеться, але щось змінилося, і ми змінилися. Змінилися й наші професії, і наш фокус", - підкреслив президент.

Як Зеленський дізнався про результати виборів у США

Від подій минулого розмова перейшла до свіжих новин із Вашингтона. Інтерв’ю записували рано вранці, наступного дня після проміжних виборів у Сполучених Штатах. Ведучий поцікавився, звідки президент отримав перші дані, і Зеленський розповів, що інформація надійшла від його оточення, а пізніше її підтвердили в американській столиці.

"Я дізнався про це від своїх хлопців, від своєї команди. Усі почали писати, що є результати, що демократи перемогли в обох палатах. А потім були й офіційні заяви Білого дому про те, що Демократична партія виграла і обидві палати за демократами", - розповів Зеленський.

Вибори у США 2026 / Інфографіка: Главред

Що означає для України перемога демократів у Конгресі

Сам факт зміни більшості в Капітолії глава держави оцінив з обережним оптимізмом. Зеленський зазначив, що будь-які зміни люди схильні сприймати з надією, а демократи під час кампанії давали зрозумілі натяки на свій курс. При цьому він подякував і республіканцям, підкресливши, що Київ спирається на обидві партії.

"Сигнали Демократичної партії були такими: якщо вони переможуть, то, звісно, на першому місці буде внутрішня політика, щоб це було корисно для американців. Це зрозуміло й цілком нормально. Але було відчуття, що для них важливо тримати у фокусі війну в Європі, війну Росії проти України. Демократи дуже чітко говорять про підтримку України, про допомогу Україні", - зазначив президент.

Якщо вам цікаво, як перемога Демократичної партії США на виборах до Конгресу вплине на Україну, читайте матеріал: Республіканців розгромили на виборах у США: що дасть Україні перемога демократів.

Чому Зеленський вважає важливим відновлення зв’язків між США та Європою

Окрім прямої допомоги Києву, глава держави звернув увагу на ще один пункт програми демократів. Йдеться про трансатлантичне партнерство, яке, на думку Зеленського, за останні роки ослабло. Президент висловив надію, що новий розклад сил у Конгресі змінить співвідношення сил у Вашингтоні на користь України.

"Вони говорять про відновлення зв’язків між США та Європою, які в останні роки дещо ослабли. І для нас це дуже важливо. Без цього зв’язку, без цих відносин дуже складно зупинити Путіна. Тому є надія, що виникне баланс, рівновага, і що ми отримаємо більше підтримки", - заявив Зеленський.

Чи може допомога США змусити Путіна піти на переговори

Посилення американської допомоги Зеленський безпосередньо пов’язує з перспективою припинення бойових дій. Президент посилається на досвід партнерів у ЄС, які вже збільшили свій внесок у оборону України. На його думку, якщо американські законодавці підуть тим самим шляхом, у Кремлі будуть змушені переоцінити свої шанси.

"Ми думаємо про себе, про нашу безпеку в Україні, про те, як зупинити вбивства, які скоює Путін. І якщо Конгрес зараз говорить про потужну фінансову підтримку чи підтримку зброєю, як це сьогодні робить і демонструє Європа, то це буде позитивним фактором, який, на мій погляд, вплине на Путіна. Тоді Путін замислиться, чи є сенс далі воювати, якщо підтримка зростає. Так ми наближаємося до можливих переговорів і можливого миру", - сказав президент.

Чому Зеленський вважає вплив Маска загрозою для інших країн

Реакція на підсумки американських виборів пролунала не лише з офіційних кабінетів. Ведучий ZDF зачитав президенту ранковий допис Ілона Маска, опублікований о 7:13 у соцмережі, яку журналіст назвав праворадикальною.

"Схоже, мої космічні лазери, що втручаються у вибори, цього разу не спрацювали", - написав Маск.

Після цього ведучий поставив Зеленському пряме запитання про роль бізнесмена у світовій політиці.

"Як ви ставитеся до того, що така багата людина, як Ілон Маск, має стільки влади?" - запитав журналіст.

Відповідаючи на це запитання, Зеленський почав із базового принципу устрою демократії. Глава держави визнав, що в умовах воєнного стану державі інколи доводиться ухвалювати непопулярні рішення. Однак навіть тоді керівництво країни зобов’язане прислухатися до громадян.

"Концентрація влади - це небезпечно. Концентрація влади в руках людини, яка не має багато грошей, - це теж небезпечно. У цьому й полягає сенс поділу влади, щоб усе не було зосереджено в руках однієї людини. І це цілком нормально. Під час війни іноді буває інакше", - пояснив президент.

Особливий ризик, за словами президента, виникає тоді, коли великі гроші поєднуються з важелями впливу Вашингтона. Зеленський зазначив, що Сполучені Штати мають вагу далеко за межами власних кордонів. Тому позиція власника найбільшого статку позначається на долі інших народів.

"Якщо ти багатий і можеш впливати на політику США, якщо ти найбагатша людина у світі, то це, звичайно, небезпечно для малих держав, для тих країн, які хочуть обирати тих, кого хочуть. Навіть неправильний вибір кращий, ніж коли тобі когось нав’язують", - підкреслив Зеленський.

Ілон Маск / Інфографіка: Главред ​

Президент також перелічив конкретні теми, щодо яких висловлюється мільярдер, і дав зрозуміти, що вважає такі публічні оцінки формою тиску.

"Вплив Ілона Маска, те, що він говорить у своїх посланнях, що він думає про те, як має жити Європа, хто в Німеччині має відігравати провідну роль, хто в Україні має бути при владі, - це не просто слова. Якщо вони походять від дуже заможної людини, це теж вплив. І він не має права на такий вплив, адже він громадянин іншої держави. Для мене це, безперечно, ризики, адже у нас уже є приклади", - сказав Зеленський.

Хто найбагатша людина у світі на думку Зеленського

Завершуючи тему грошей і політики, Зеленський дозволив собі іронічне зауваження. Розмірковуючи про статус Маска, він припустив, що першість у рейтингу статків може належати зовсім не американському підприємцю. Натяк був адресований господареві Кремля.

"Кажуть, він найбагатша людина у світі. А хто другий? Путін? Можливо, Путін найбагатший. Я не знаю", - іронічно зауважив Зеленський.

Дивіться відео - Інтерв’ю Володимира Зеленського Яну Бьомерману:

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Про джерело: ZDF ZDF (2-й канал німецького телебачення) - німецька громадська телекомпанія, заснована в Майнці. Фінансується за рахунок плати за громадське мовлення та реклами. ZDF займає стійке положення на ринку німецьких медіа. Телевізійний комплекс в Майнці-Лерхенберзі, побудований у 1980-х роках, досі є одним з найсучасніших і найупорядкованіших телевізійних комплексів Німеччини, пише Вікіпедія.

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