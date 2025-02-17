Вдарить -19 градусів: синоптик назвала дату сильних морозів

Синоптикиня сказала, скільки ще протримаються морози і коли буде потепління.

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Погода в Україні - вдарить -19 градусів/ unsplash.com

Ви дізнаєтеся:

У яких областях вдарить -19 градусів

Скільки ще протримаються морози

Коли в Україні буде потепління

Погода в Україні продовжує бути морозною. У ніч на вівторок, 18 лютого, в деяких областях температура повітря опуститься до -19 градусів.

Денна температура повітря відзначиться меншими мінусами – температура триматиметься на рівні -1…-6 градусів. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

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"Морозна погода в Україні втримається. Найближчої ночі очікується -10…-15 градусів, на сході та північному сході -12..-19 градусів. Вдень у вівторок мороз послабне до -1…-6 градусів", – зазначила синоптикиня.

За її словами, опади в Україні 18 лютого малоймовірні.

Погода в Україні 18 лютого/ meteoprog

Погода в Києві 18 лютого

У Києві у вівторок буде сухо. Вночі очікується -12…-14 градусів, вдень -2…-4 градуси.

Морози в Україні залишатимуться ще до кінця тижня, зазначила синоптикиня.

"Підвищення температури повітря до комфортних градусів, до відчутного тепла, в Україні передбачається з 24-го лютого", – розповіла Діденко.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що вдарить мороз до -21°С – аномальний холод насувається на Україну. Наступного тижня на території України очікується тривалий період аномально холодної погоди. Кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода упродовж тижня, з 17 по 23 лютого.

Також раніше повідомлялося, що буде майже 20-градусний мороз – у двох областях буде найхолодніше. Погода в Одесі буде однією з найтепліших. Однак навіть там буде морозна погода.

Нагадаємо, стало відомо, якою буде погода в Україні до кінця лютого – названо найхолодніший день останнього місяця зими. Сьогодні в Києві та області оголошено перший рівень небезпеки.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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