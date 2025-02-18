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Переговори США та РФ у Саудівській Аравії завершилися: про що домовилися делегації

Маріна Фурман
18 лютого 2025, 14:42оновлено 18 лютого, 15:16
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Зустріч представників США та Росії тривала близько 4,5 годин.
Переговоры в Саудовской Аравии
У РФ назвали переговори "позитивними" / Колаж: Главред, фото: Захарова, скріншот із відео

Коротко:

  • Переговори між США та РФ тривали близько 4,5 годин
  • У Росії назвали переговори "позитивними"
  • За словами Ушакова, Путін сам вирішить, коли розпочнуться переговори щодо війни в Україні

У вівторок, 18 лютого, в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, завершилися переговори представників США і Росії. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на помічника російського диктатора Юрія Ушакова.

Пропагандистські ЗМІ пишуть, що переговори представників Росії та США проходили у два раунди. Загалом розмова тривала близько 4,5 годин.

відео дня

Ушаков заявив, що переговори делегацій Росії та США пройшли непогано. За його словами, обидві делегації домовилися просувати двосторонні відносини.

"Поки що важко сказати, що РФ і США зближуються, але розмова про це була", - додав він, зазначивши, що контакти щодо України свого часу розпочнуть окремі команди переговорників Росії та США. Крім того, Ушаков підкреслив, що російський диктатор сам вирішить, коли розпочнуться переговори щодо війни в Україні.

РосЗМІ передають, що зустріч Путіна і Трампа навряд чи може відбутися наступного тижня, адже про конкретні дати важко говорити. Проте Москва і Вашингтон працюватимуть, щоб створити умови для зустрічі лідера США та кремлівського диктатора.

Тим часом у США називають переговори з Росією в Ер-Ріяді "важливим кроком уперед", передає Reuters.

За словами представниці Держдепартаменту США Теммі Брюс, під час переговорів офіційні особи США і Росії домовилися про те, щоб створити механізм консультацій для вирішення проблем, які виникають у двосторонніх відносинах, з метою вжиття необхідних заходів для нормалізації роботи дипломатичних місій.

Крім того, делегації погодилися створити команди високого рівня, які почнуть працювати над тим, щоб як найшвидше припинити війну в Україні, забезпечивши стабільність і справедливість для всіх сторін.

Вони також погодилися працювати разом над важливими питаннями, які виникнуть після закінчення конфлікту в Україні, зокрема в галузі економіки та інвестицій.

Нагадаємо, з російського боку у зустрічі брали участь глава МЗС Сергій Лавров і помічник президента Юрій Ушаков. З американського боку - держсекретар Марко Рубіо, радник із національної безпеки Майк Волтц і спецпредставник Білого дому з Близького Сходу Стів Віткофф.

Переговори між США та РФ у Саудівській Аравії - новини за темою

Нагадаємо, 18 лютого у Саудівській Аравії відбулися переговори між США та Росією. За інформацією ЗМІ, метою перемовин була організація саміту Трампа, Путіна і Зеленського.

Тим часом президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна не братиме участі в переговорах між США і Росією та Саудівською Аравією про припинення війни. Крім того, Україна не визнає жодних результатів переговорів у Саудівській Аравії, які відбудуться без України.

Напередодні переговорів помічник російського президента Юрій Ушаков повідомив, що країна-окупант Росія на зустрічі з представниками Сполучених Штатів у Саудівській Аравії планує домовитися про те, як "починати перемовини щодо України".

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Хто такий Юрій Ушаков?

Юрій Ушаков - російський дипломат, державний діяч. З травня 2012 року обіймає посаду помічника президента РФ. У зоні відповідальності Ушакова - зовнішня політика.

У період з 1996 до 1998 року був постійним представником Росії при ОБСЄ, пізніше, з 1998 до 1999, обіймав посаду заступника міністра закордонних справ. А з 2008 по 2012 рік Ушаков був заступником керівника апарату уряду Росії, пише Вікіпедія.

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