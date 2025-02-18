Переговори США та РФ у Саудівській Аравії завершилися: про що домовилися делегації

Зустріч представників США та Росії тривала близько 4,5 годин.

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У РФ назвали переговори "позитивними" / Колаж: Главред, фото: Захарова, скріншот із відео

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Переговори між США та РФ тривали близько 4,5 годин

У Росії назвали переговори "позитивними"

За словами Ушакова, Путін сам вирішить, коли розпочнуться переговори щодо війни в Україні

У вівторок, 18 лютого, в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, завершилися переговори представників США і Росії. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на помічника російського диктатора Юрія Ушакова.

Пропагандистські ЗМІ пишуть, що переговори представників Росії та США проходили у два раунди. Загалом розмова тривала близько 4,5 годин.

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Ушаков заявив, що переговори делегацій Росії та США пройшли непогано. За його словами, обидві делегації домовилися просувати двосторонні відносини.

"Поки що важко сказати, що РФ і США зближуються, але розмова про це була", - додав він, зазначивши, що контакти щодо України свого часу розпочнуть окремі команди переговорників Росії та США. Крім того, Ушаков підкреслив, що російський диктатор сам вирішить, коли розпочнуться переговори щодо війни в Україні.

РосЗМІ передають, що зустріч Путіна і Трампа навряд чи може відбутися наступного тижня, адже про конкретні дати важко говорити. Проте Москва і Вашингтон працюватимуть, щоб створити умови для зустрічі лідера США та кремлівського диктатора.

Тим часом у США називають переговори з Росією в Ер-Ріяді "важливим кроком уперед", передає Reuters.

За словами представниці Держдепартаменту США Теммі Брюс, під час переговорів офіційні особи США і Росії домовилися про те, щоб створити механізм консультацій для вирішення проблем, які виникають у двосторонніх відносинах, з метою вжиття необхідних заходів для нормалізації роботи дипломатичних місій.

Крім того, делегації погодилися створити команди високого рівня, які почнуть працювати над тим, щоб як найшвидше припинити війну в Україні, забезпечивши стабільність і справедливість для всіх сторін.

Вони також погодилися працювати разом над важливими питаннями, які виникнуть після закінчення конфлікту в Україні, зокрема в галузі економіки та інвестицій.

Нагадаємо, з російського боку у зустрічі брали участь глава МЗС Сергій Лавров і помічник президента Юрій Ушаков. З американського боку - держсекретар Марко Рубіо, радник із національної безпеки Майк Волтц і спецпредставник Білого дому з Близького Сходу Стів Віткофф.

Переговори між США та РФ у Саудівській Аравії - новини за темою

Нагадаємо, 18 лютого у Саудівській Аравії відбулися переговори між США та Росією. За інформацією ЗМІ, метою перемовин була організація саміту Трампа, Путіна і Зеленського.

Тим часом президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна не братиме участі в переговорах між США і Росією та Саудівською Аравією про припинення війни. Крім того, Україна не визнає жодних результатів переговорів у Саудівській Аравії, які відбудуться без України.

Напередодні переговорів помічник російського президента Юрій Ушаков повідомив, що країна-окупант Росія на зустрічі з представниками Сполучених Штатів у Саудівській Аравії планує домовитися про те, як "починати перемовини щодо України".

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Хто такий Юрій Ушаков? Юрій Ушаков - російський дипломат, державний діяч. З травня 2012 року обіймає посаду помічника президента РФ. У зоні відповідальності Ушакова - зовнішня політика. У період з 1996 до 1998 року був постійним представником Росії при ОБСЄ, пізніше, з 1998 до 1999, обіймав посаду заступника міністра закордонних справ. А з 2008 по 2012 рік Ушаков був заступником керівника апарату уряду Росії, пише Вікіпедія.

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