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Швеція передасть Україні рекордний пакет допомоги: на що піде $1,25 млрд

Руслана Заклінська
30 січня 2025, 18:32
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Україна отримає допомогу на 1,25 мільярда доларів.
Швеція передасть Україні рекордний пакет допомоги: на що піде $1,25 млрд
Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: ОПУ, Пентагон

Коротко:

  • Швеція передасть Україні найбільший пакет військової допомоги сумою 13,5 млрд шведських крон
  • Пакет допомоги складається з восьми компонентів
  • Частина допомоги включає фінансування виробництва ракет і безпілотників в Україні

Швеція оголосила про надання Україні рекордного пакету військової допомоги на суму 13,5 мільярда шведських крон (1,25 мільярда доларів). Нова допомога має на суттєво посилити оборонний потенціал України, зокрема в сфері далекобійності. Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

За даними Міністерства оборони Швеції, частина пакету передбачає фінансування виробництва ракет і безпілотників великої дальності в Україні. Для цього країна виділить близько 1 млрд шведських крон.

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Нова допомога передбачає подвоєння кількості раніше наданих бойових катерів CB 90 та протитанкового озброєння. Також Швеція зробить інвестиції на підтримку української оборонної промисловості, що дозволить зміцнити військові потужності країни.

У Міноборони Швеції зауважили, що це вже 18-й пакет військової допомоги Україні. Загальна сума допомоги від Швеції з початку повномасштабної агресії Росії склала 61,9 млрд шведських крон (понад 5,6 млрд доларів).

Пакет включає такі основні компоненти:

  • Закупівлі обладнання від шведської та іноземної оборонної промисловості для України на суму близько 5,9 млрд шведських крон.
  • Фінансові пожертви на суму 2,8 млрд шведських крон.
  • Пожертвування обладнання від Збройних сил Швеції на суму 3,3 млрд шведських крон: 146 вантажівок, 16 катерів CB 90, 1500 протитанкових ракет TOW, 1 млн боєприпасів калібру 12,7 мм, а також піхотне спорядження та засоби захисту від РХБЗ-загроз.
  • Послуги через Шведське агентство оборонних досліджень та університет оборони на суму 180 млн шведських крон.
  • Навчання українських військових на суму 650 млн шведських крон, включаючи підготовку в рамках програми Interflex.
  • Постачання технічного обслуговування для вже наданого обладнання на суму 400 млн шведських крон.

Відомство наголосило, що військова підтримка з боку Швеції завжди базується на потребах і пріоритетах України. Для цього постійно відбувається двостороння комунікація та багатостороння співпраця.

"Здатність підтримати Україну нововиробленим обладнанням, яке можна швидко доставити, є важливим інструментом для доповнення матеріальних пожертвувань від військової організації Збройних сил Швеції. Водночас, коли українські підрозділи отримують необхідну техніку, українські, шведські та європейські постачання також посилюються", - додали у Міноборони Швеції.

Військова допомога для України - останні новини

Нагадаємо, 10 січня Німеччина оголосила, що надасть Україні великий пакет військової допомоги в першій половині 2025 року. До нього увійдуть: 22 танки Leopard 1, 25 бойових машин піхоти Marder, зенітно-ракетна система Iris-T SLM/SLS, 16 гаубиць, 2 пускові установки Patriot, 7 танків ППО Gepard та інше озброєння.

Також Німеччина оновила перелік військової допомоги Україні. Берлін уже передав ЗСУ тисячі артилерійських снарядів, 600 ударних дронів, 5 бойових машин піхоти Marder, 9 колісних бойових машин RCT-30 Boxer, 277 машин із захистом від мін і 18 самохідних артилерійських установок RCH 155.

Як повідомляв Главред, 9 січня США оголосили про надання Україні останнього пакету військової допомоги на суму 500 мільйонів доларів. Пакет включає додаткові ракети для протиповітряної оборони, багато снарядів та ракет класу "повітря-земля", а також обладнання для підтримки українських F-16.

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Хто такий Пол Йонсон?

Пол Геннінг Йонсон - шведський політичний і державний діяч. Член Поміркованої коаліційної партії. Міністр оборони Швеції з 18 жовтня 2022 року, пише Вікіпедія.

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