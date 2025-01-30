Швеція передасть Україні рекордний пакет допомоги: на що піде $1,25 млрд

Україна отримає допомогу на 1,25 мільярда доларів.

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Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: ОПУ, Пентагон

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Швеція передасть Україні найбільший пакет військової допомоги сумою 13,5 млрд шведських крон

Пакет допомоги складається з восьми компонентів

Частина допомоги включає фінансування виробництва ракет і безпілотників в Україні

Швеція оголосила про надання Україні рекордного пакету військової допомоги на суму 13,5 мільярда шведських крон (1,25 мільярда доларів). Нова допомога має на суттєво посилити оборонний потенціал України, зокрема в сфері далекобійності. Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

За даними Міністерства оборони Швеції, частина пакету передбачає фінансування виробництва ракет і безпілотників великої дальності в Україні. Для цього країна виділить близько 1 млрд шведських крон.

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Нова допомога передбачає подвоєння кількості раніше наданих бойових катерів CB 90 та протитанкового озброєння. Також Швеція зробить інвестиції на підтримку української оборонної промисловості, що дозволить зміцнити військові потужності країни.

У Міноборони Швеції зауважили, що це вже 18-й пакет військової допомоги Україні. Загальна сума допомоги від Швеції з початку повномасштабної агресії Росії склала 61,9 млрд шведських крон (понад 5,6 млрд доларів).

Пакет включає такі основні компоненти:

Закупівлі обладнання від шведської та іноземної оборонної промисловості для України на суму близько 5,9 млрд шведських крон.

Фінансові пожертви на суму 2,8 млрд шведських крон.

Пожертвування обладнання від Збройних сил Швеції на суму 3,3 млрд шведських крон: 146 вантажівок, 16 катерів CB 90, 1500 протитанкових ракет TOW, 1 млн боєприпасів калібру 12,7 мм, а також піхотне спорядження та засоби захисту від РХБЗ-загроз.

Послуги через Шведське агентство оборонних досліджень та університет оборони на суму 180 млн шведських крон.

Навчання українських військових на суму 650 млн шведських крон, включаючи підготовку в рамках програми Interflex.

Постачання технічного обслуговування для вже наданого обладнання на суму 400 млн шведських крон.

Відомство наголосило, що військова підтримка з боку Швеції завжди базується на потребах і пріоритетах України. Для цього постійно відбувається двостороння комунікація та багатостороння співпраця.

"Здатність підтримати Україну нововиробленим обладнанням, яке можна швидко доставити, є важливим інструментом для доповнення матеріальних пожертвувань від військової організації Збройних сил Швеції. Водночас, коли українські підрозділи отримують необхідну техніку, українські, шведські та європейські постачання також посилюються", - додали у Міноборони Швеції.

Військова допомога для України - останні новини

Нагадаємо, 10 січня Німеччина оголосила, що надасть Україні великий пакет військової допомоги в першій половині 2025 року. До нього увійдуть: 22 танки Leopard 1, 25 бойових машин піхоти Marder, зенітно-ракетна система Iris-T SLM/SLS, 16 гаубиць, 2 пускові установки Patriot, 7 танків ППО Gepard та інше озброєння.

Також Німеччина оновила перелік військової допомоги Україні. Берлін уже передав ЗСУ тисячі артилерійських снарядів, 600 ударних дронів, 5 бойових машин піхоти Marder, 9 колісних бойових машин RCT-30 Boxer, 277 машин із захистом від мін і 18 самохідних артилерійських установок RCH 155.

Як повідомляв Главред, 9 січня США оголосили про надання Україні останнього пакету військової допомоги на суму 500 мільйонів доларів. Пакет включає додаткові ракети для протиповітряної оборони, багато снарядів та ракет класу "повітря-земля", а також обладнання для підтримки українських F-16.

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