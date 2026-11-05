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Розкрито плани Вашингтона: зять Трампа розповів, яким він бачить мир в Україні

Анна Ярославська
5 листопада 2026, 07:29
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Джаред Кушнер подякував команді Зеленського за конструктивну роботу.
Джаред Кушнер
Джаред Кушнер назвав головну мету США: не просто зупинити війну, а не допустити нової / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Головне:

  • США хочуть не лише зупинити війну в Україні
  • Вашингтон готує ширшу систему гарантій безпеки
  • Кушнер позитивно оцінив позицію команди Зеленського

Вашингтон прагне не тільки зупинити війну в Україні, а й створити систему, яка унеможливить новий виток бойових дій. Таку мету окреслив спеціальний представник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

За словами зятя американського лідера, переговорна команда під керівництвом Трампа зараз працює з усіма сторонами конфлікту і шукає шлях до довгострокового врегулювання.

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Кушнер пояснив, що саме Білий дім вважає пріоритетом на цьому етапі.

"Наша увага зосереджена не лише на припиненні цієї жахливої війни, а й на створенні ширшої архітектури безпеки, необхідної для того, щоб після припинення бойових дій вони ніколи не поновилися", - написав Кушнер у соцмережі X.

Окремо він відзначив роль Києва. За його словами, американська сторона цінує конструктивну позицію Володимира Зеленського та його команди, а також готовність України й надалі рухатися до врегулювання.

Знімок екрана

Під час першого візиту до Києва разом зі Стівом Віткоффом Кушнер підтвердив, що Трамп хоче не просто завершити війну, а створити умови для довгострокового миру. Тоді ж він підкреслив, що майбутні домовленості мають виключати можливість нової війни.

На форумі YES 2026 у Києві Кушнер розповів, що дипломатичні дискусії останніх місяців значною мірою стосувалися майбутньої архітектури безпеки та гарантій. Вони мають переконати Україну, що припинення бойових дій означатиме міцний мир, а не оперативну паузу для перегрупування Москви. Суверенітет, безпека та економічне процвітання він назвав трьома непорушними опорами будь-якого справедливого результату для України.

Джаред Кушнер
Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

На тому ж форумі Кушнер визнав, що саме територіальні суперечки залишаються головною перешкодою на шляху до угоди між Україною та Росією.

За словами Кушнера, США шукають "творче рішення", яке б зблизило позиції Києва та Москви й змусило Росію завершити війну так, щоб унеможливити її повторення. Київ, у свою чергу, вимагає обов’язкових гарантій безпеки, здатних стримати майбутню агресію, і категорично відмовляється поступатися територіями на Донбасі.

Мирні переговори - новини

Як писав Главред, Україна та Росія за посередництва США проведуть новий раунд тристоронніх переговорів 10–11 листопада в Абу-Дабі. Планується обговорити домовленості щодо безпеки, деескалації, гуманітарні питання та подальші кроки до мирного врегулювання.

Російську делегацію очолить помічник російського диктатора Володимира Путіна Володимир Мединський. Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков. За його словами, на зустрічі обговорюватимуться гарантії безпеки для Росії та України. До складу делегації увійдуть представники різних відомств, зокрема МЗС РФ.

Вашингтон і Київ розглядають Велику Британію, Францію та Німеччину як групу, яка представлятиме Європу на переговорах про припинення війни. Як пише Financial Times, спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час візиту до Києва домовилися, що саме E3 виступатиме від імені Європи. Водночас на континенті тривають суперечки з цього приводу: видання зазначає, що повноваження трьох держав представляти всіх європейців можуть відштовхнути менші країни. Співрозмовник FT припускає, що згодом коло учасників доведеться розширити.

В ISW розкрили справжні цілі Кремля на переговорах щодо України

Росія прагне отримати від США економічні поступки та налагодити ділові відносини, не погоджуючись при цьому на компроміси заради припинення війни проти України.

Водночас Кремль намагається обмежити участь європейських країн у мирних переговорах. До таких висновків дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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