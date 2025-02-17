Україна отримає зброю з США навіть після зупинки допомоги: що вигадав Трамп

Київ зможе отримувати американське озброєння навіть без прямої військової допомоги США, пише Bloomberg.

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Трамп дозволив Європі купувати зброю для України / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, twitter.com/USEmbassyKyiv

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Трамп дозволив Європі купувати американську зброю для України

Водночас Трамп закликає Європу більше інвестувати в оборону і купувати енергоресурси у США

Президент США Дональд Трамп готовий дозволити європейським країнам закуповувати американську зброю, яку згодом можуть передати Україні. Так, Київ зможе отримувати озброєння навіть у разі припинення прямої військової допомоги від США. Про це пише Bloomberg.

Дональд Трамп у неділю підтвердив можливість закупівлі Європою зброї для України, відповівши "так" на запитання журналістів. Таким чином, він фактично відкриває шлях для того, щоб Україна могла продовжувати отримувати американське озброєння за посередництва європейських союзників.

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Водночас незрозуміло, наскільки реалістичним є такий сценарій. З одного боку, Трамп наполягає на швидкому та остаточному припиненні бойових дій, намагаючись досягти угоди, яка, ймовірно, забезпечить Росії земельні переваги. Але, з іншого боку, американський президент вже неодноразово наголошував на необхідності того, щоб Європа активніше вкладала ресурси у власну оборону, зокрема й в Україну.

Окрім цього, команда Трампа закликає європейські країни купувати більше енергоресурсів зі США.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Переговори про завершення війни - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп прагне досягти припинення вогню в Україні до Великодня 20 квітня, проте в Європі вважають, що мирну угоду вдасться укласти не раніше кінця року. Адміністрація Трампа вже заявила європейським союзникам про свої плани, а цього тижня у Саудівській Аравії очікуються переговори за участю США та Росії.

Попри це, європейські чиновники сумніваються в реалістичності таких термінів і готують власну стратегію допомоги Україні. Франція ініціює зустріч лідерів Європи для координації військової підтримки та обговорення можливої миротворчої місії.

Дональд Трамп, ймовірно, зустрінеться з Володимиром Путіним у Саудівській Аравії до кінця місяця для обговорення припинення війни. За даними видання Axios, 18 лютого в Саудівській Аравії відбудеться зустріч високопосадовців США та Росії щодо можливої угоди про припинення війни в Україні.

Крім цього, Трамп підтвердив, що президент України Володимир Зеленський також буде залучений до переговорів.

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