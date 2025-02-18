Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

ЄС готує Україні пакет допомоги на €6 млрд на тлі перемовин США і РФ - Politico

Руслана Заклінська
18 лютого 2025, 21:09
79
Допомога має посилити позиції України та вплив ЄС на переговори щодо війни.
ЄС готує Україні пакет допомоги на €6 млрд на тлі перемовин США і РФ - Politico
ЄС готує для України пакет військової допомоги на мільярди євро / Колаж: Главред, фото: УНІАН, twitter.com/DeptofDefense

Що відомо:

  • ЄС готує пакет військової допомоги Україні на щонайменше 6 млрд євро
  • До пакета увійдуть 1,5 млн артснарядів, ППО та інше озброєння
  • Офіційне оголошення можливе 24 лютого під час візиту єврокомісарів до Києва

Країни ЄС планують новий пакет військової допомоги для України вартістю щонайменше 6 мільярдів євро. Він стане одним із найбільших пакетів військової допомоги ЄС з початку повномасштабного вторгнення РФ. Про це повідомило Politico з посиланням на трьох європейських дипломатів.

Допомога міститиме 1,5 мільйона артилерійських снарядів, системи ППО та інше озброєння. Це стане одним із найбільших пакетів допомоги з боку ЄС від початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Про його надання можуть офіційно оголосити до 24 лютого, коли єврокомісари прибудуть до Києва.

відео дня

Двоє дипломатів зазначили, що 6 мільярдів євро – це лише початкова сума, яка може зрости до 10 мільярдів або більше. Остаточний обсяг залежатиме від можливостей країн-членів передати військове спорядження зі своїх складів. Очікується, що питання обговорять під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі наступного тижня.

Країни матимуть можливість надати допомогу у вигляді зброї або фінансових внесків. Сума, яку зобов’яжуться виділити уряди, буде пропорційною їхньому ВВП.

ЄС прагне посилити свою роль у переговорах

Новий пакет допомоги стане важливим сигналом підтримки України, особливо після того, як екстрений саміт у Парижі не призвів до ухвалення конкретних рішень. Водночас ЄС був виключений з переговорного процесу між США та Росією, що викликало невдоволення у Євросоюзі та Києві.

Європейські лідери сподіваються, що нова військова допомога зміцнить позиції України та допоможе ЄС отримати вагомішу роль у майбутніх переговорах. Перший раунд таких перемовин між держсекретарем США Марко Рубіо та главою МЗС РФ Сергієм Лавровим відбувся 18 лютого в Ер-Ріяді.

Дипломати зазначають, що остаточне затвердження пакету допомоги може зіткнутися з труднощами через спротив Угорщини. Тому розглядається можливість його ухвалення коаліцією країн, які готові надати підтримку без узгодження всіма членами ЄС.

Військова допомога Україні - останні новини

Нагадаємо, 12 лютого міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що Україна отримала "потужні пакети допомоги" після засідання "Рамштайну" в Брюсселі. Крім цього, західні партнери працюють над форматом миротворчої місії для України.

Також Євросоюз розглядає можливість виділення близько 700 мільярдів євро на закупівлю військової техніки для України. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що фінансування може здійснюватися за рахунок спільного боргу країн ЄС.

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп підтвердив, що європейські країни зможуть закуповувати американське озброєння та передавати його Україні. Так, Україні зможе отримати американську зброю, навіть якщо США припинять пряму військову допомогу.

Інші новини:

Що таке Politico?

Politico — американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія, охоплює теми політики й урядування в Сполучених Штатах Америки і на міжнародному рівні. Контент поширюється через телебачення, Інтернет, газету The Politico та радіо, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Євросоюз війна в Україні військова допомога новини України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Переговори РФ і США: Путін хоче отримати контроль над Україною

Переговори РФ і США: Путін хоче отримати контроль над Україною

22:57Політика
"Почесна капітуляція": Горбач розкрив небезпеку для України на переговорах з РФ

"Почесна капітуляція": Горбач розкрив небезпеку для України на переговорах з РФ

22:54Україна
Переговори між США та Росією та їх наслідки: головні новини України (дайджест)

Переговори між США та Росією та їх наслідки: головні новини України (дайджест)

22:00Україна
Реклама

Популярне

Більше
Куди подівся Тамбовський вовк із "Кварталу": Кошовий розкрив неприємну правду

Куди подівся Тамбовський вовк із "Кварталу": Кошовий розкрив неприємну правду

"Мені до одного місця": утікач Винник висловився про допомогу ЗСУ і свій патріотизм

"Мені до одного місця": утікач Винник висловився про допомогу ЗСУ і свій патріотизм

Гороскоп Таро на березень 2025: Овнам - злодійство, Тельцям - прогрес, Близнюкам - кохання

Гороскоп Таро на березень 2025: Овнам - злодійство, Тельцям - прогрес, Близнюкам - кохання

Гороскоп на завтра 19 лютого: Дівам - успіх у всьому, Стрільцям - винагорода

Гороскоп на завтра 19 лютого: Дівам - успіх у всьому, Стрільцям - винагорода

В Україні затягується майже двотижнева магнітна буря: коли вона закінчиться

В Україні затягується майже двотижнева магнітна буря: коли вона закінчиться

Останні новини

22:57

Переговори РФ і США: Путін хоче отримати контроль над Україною

22:54

"Почесна капітуляція": Горбач розкрив небезпеку для України на переговорах з РФВідео

22:33

Багатство й удача прийдуть на цілий рік: що потрібно зробити 19 лютого

22:24

"Як земля носить": головна фанатка Винника "вибачилася" за його російські пісні

22:17

"Яка різниця": Ольга Сумська розповіла про стосунки з рідною сестрою

Україні запропонують "гіркі пігулки": Горбач – про перспективи переговорів щодо завершення війниУкраїні запропонують "гіркі пігулки": Горбач – про перспективи переговорів щодо завершення війни
22:00

Переговори між США та Росією та їх наслідки: головні новини України (дайджест)

21:35

Вдарить різке потепління і розтане сніг: синоптикиня назвала дату

21:21

Експерти радять не забувати ставити миску з сіллю вдома у лютому: яка причина

21:09

ЄС готує Україні пакет допомоги на €6 млрд на тлі перемовин США і РФ - Politico

Реклама
20:46

Абракадабра по-українськи: Леді Гага виділила співочий талант маленької українки

20:25

Як закінчиться війна в Україні та які будуть кордони: в США зробили заяву

20:18

США "дуже сильно увійшли в гру": Дуда похвалив Трампа після зустрічі з Келлогом

19:45

Для чого насправді бризкати парфуми на волосся: оточуючі будуть здивовані

19:44

Де захований кіт: лише люди з високим IQ розгадають загадку

19:32

Влупить -30: синоптики назвали області, які атакує нереальний морозФото

19:25

Простий рецепт буряка по-корейськи: неймовірна закуска готується за 10 хвилин

19:22

США та РФ не хотіли участі України у переговорах у Саудівській Аравії - Bloomberg

19:13

Припинення вогню чи кінець війни: названо результат переговорів Трампа і ПутінаВідео

19:10

Чого хоче Трамп та ПутінПогляд

18:58

Який вигляд мав Хрещатик понад 150 років тому: опубліковане унікальне фото

Реклама
18:55

Росіяни модернізували ударні БпЛА: в чому небезпека нових дронів "Ґерань-3"Фото

18:54

Позбавляємось від каракулів на стінах: найкращі лайфхаки видалення фломастера

18:37

"Критична ситуація": армія РФ впритул підійшла до Куп'янська

18:30

Чи можна дмухати собаці в морду: що це означає для тварини

18:24

Нігті можуть вказувати на тривалість життя: на що слід звернути увагу

18:12

"Це я гарантую": у Раді розставили крапки над "і" у питанні виборів у 2025 році

17:55

5 найкращих способів, як вигнати павуків з дому: експерт описав секретні методиВідео

17:53

Непросте IQ-завдання: знайдіть 5 відмінностей у картинках тукана за 21 секунду

17:46

Лише один секрет - мініатюрні налисники, які зметуть за хвилинуВідео

17:46

У Кремлі поставили новий ультиматум для завершення війни в Україні

17:01

Зеленський вперше відреагував на переговори між США та РФ і оголосив про рішення

16:58

Варити не варто: кухар розкрив смачніший спосіб приготування картоплі

16:44

Буде ідеально чистим: як видалити плями з килима простим засобом з ванної

16:43

Кулеба сказав, чи можлива ще перемога України у війні

16:41

"Йти на ультиматуми РФ не збираюся": Зеленський - про переговори між РФ і США

16:40

Лілія Подкопаєва розсекретила, де навчатиметься її донька

16:36

Євробачення-2025: Alyona Alyona висловилася про представників України Ziferblat

16:30

Порошенко двічі сказав неправду, щоб виправдати синів, які втекли від мобілізації до Лондону, - боєць ЗСУ

16:23

Не кінець війни: чим можуть завершитись переговори Путіна, Зеленського і ТрампаВідео

16:15

"Доведеться йти на поступки": у США озвучили умови закінчення війни в Україні

Реклама
16:02

Шопінг в секонд-хенді: стало відомо, для чого потрібно завжди перевіряти кишені

16:00

Тариф на світло стане меншим: Міненерго зробило важливу заяву

15:40

Справжні перфекціоністи: 5 знаків зодіаку, які контролюють усе

15:20

Катя Осадча вперше зізналася, чому відклала ідею з усиновленням

15:10

Навіть заради миру: Зеленський назвав компроміс, на який ніколи не піде

14:55

Ціна впала на 8%: вартість ключового продукту в Україні знизилася

14:54

Чи можна щодня митися дігтярним милом: яка його користь і шкодаВідео

14:42

Переговори США та РФ у Саудівській Аравії завершилися: про що домовилися делегації

14:40

"Ми прийшли до цього жаху": актор "Сватів" пішов проти Путіна і розкрив, чомуВідео

14:34

ЄС готує Україні пакет військової допомоги розміром 700 млрд євро - Бербок

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти