ЄС готує Україні пакет допомоги на €6 млрд на тлі перемовин США і РФ - Politico

Допомога має посилити позиції України та вплив ЄС на переговори щодо війни.

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ЄС готує для України пакет військової допомоги на мільярди євро / Колаж: Главред, фото: УНІАН, twitter.com/DeptofDefense

Що відомо:

ЄС готує пакет військової допомоги Україні на щонайменше 6 млрд євро

До пакета увійдуть 1,5 млн артснарядів, ППО та інше озброєння

Офіційне оголошення можливе 24 лютого під час візиту єврокомісарів до Києва

Країни ЄС планують новий пакет військової допомоги для України вартістю щонайменше 6 мільярдів євро. Він стане одним із найбільших пакетів військової допомоги ЄС з початку повномасштабного вторгнення РФ. Про це повідомило Politico з посиланням на трьох європейських дипломатів.

Допомога міститиме 1,5 мільйона артилерійських снарядів, системи ППО та інше озброєння. Це стане одним із найбільших пакетів допомоги з боку ЄС від початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Про його надання можуть офіційно оголосити до 24 лютого, коли єврокомісари прибудуть до Києва.

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Двоє дипломатів зазначили, що 6 мільярдів євро – це лише початкова сума, яка може зрости до 10 мільярдів або більше. Остаточний обсяг залежатиме від можливостей країн-членів передати військове спорядження зі своїх складів. Очікується, що питання обговорять під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі наступного тижня.

Країни матимуть можливість надати допомогу у вигляді зброї або фінансових внесків. Сума, яку зобов’яжуться виділити уряди, буде пропорційною їхньому ВВП.

ЄС прагне посилити свою роль у переговорах

Новий пакет допомоги стане важливим сигналом підтримки України, особливо після того, як екстрений саміт у Парижі не призвів до ухвалення конкретних рішень. Водночас ЄС був виключений з переговорного процесу між США та Росією, що викликало невдоволення у Євросоюзі та Києві.

Європейські лідери сподіваються, що нова військова допомога зміцнить позиції України та допоможе ЄС отримати вагомішу роль у майбутніх переговорах. Перший раунд таких перемовин між держсекретарем США Марко Рубіо та главою МЗС РФ Сергієм Лавровим відбувся 18 лютого в Ер-Ріяді.

Дипломати зазначають, що остаточне затвердження пакету допомоги може зіткнутися з труднощами через спротив Угорщини. Тому розглядається можливість його ухвалення коаліцією країн, які готові надати підтримку без узгодження всіма членами ЄС.

Військова допомога Україні - останні новини

Нагадаємо, 12 лютого міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що Україна отримала "потужні пакети допомоги" після засідання "Рамштайну" в Брюсселі. Крім цього, західні партнери працюють над форматом миротворчої місії для України.

Також Євросоюз розглядає можливість виділення близько 700 мільярдів євро на закупівлю військової техніки для України. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що фінансування може здійснюватися за рахунок спільного боргу країн ЄС.

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп підтвердив, що європейські країни зможуть закуповувати американське озброєння та передавати його Україні. Так, Україні зможе отримати американську зброю, навіть якщо США припинять пряму військову допомогу.

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