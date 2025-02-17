В Україні запровадили екстрені відключення: у яких областях не буде світла

Українців просять відповідальніше споживати електроенергію.

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В Україні почали запроваджувати екстрені відключення світла / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Коротко:

В Україні запровадили екстрені відключення світла

Обмеження торкнулися Києва та низки областей

В Укренерго уточнили інформацію про відключення

У понеділок, 17 лютого, у низці регіонів України запровадили екстрені відключення. Зокрема, обмеження торкнулися Києва та області, а також Дніпропетровщини, Сумської та Кіровоградської областей.

Як повідомили в ДТЕК, за командою Укренерго в Києві, Київській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення.

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"У разі змін будемо оперативно інформувати вас у нашому телеграм-каналі", - повідомили в компанії.

За вказівкою НЕК Укренерго на території Сумської області з 08:30 запроваджено графіки аварійних відключень.

"Наразі ГАВ діють для 1 та 2 черг споживачів", - ідеться в повідомленні.

Крім того, про аварійні відключення повідомили в Кіровоградобленерго. У регіоні з 08:30 почали діяти аварійні графіки відключення електроенергії.

Як економити на електроенергії / Інфографіка: Главред

Оновлено. О 08:49 в Укренерго повідомили, що в Україні застосовано аварійні відключення електроенергії.

"Причина посилення заходів обмеження - наслідки російських атак на енергооб'єкти. Насамперед відключаються промислові споживачі та бізнес", - йдеться в повідомленні.

Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в рідкісних випадках (за винятком аварійних ситуацій у мережах обленерго).

"Ситуація в енергосистемі може змінитися. Слідкуйте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго). Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо", - додали в Укренерго.

Відключення світла в Україні - останні новини

Ця зима пройшла практично без відключень електроенергії, зокрема завдяки теплій погоді. Однак уже в лютому Україну накрило похолодання, тому ситуація може змінитися. Як заявляє голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв, стабілізаційні графіки відключень світла можуть бути знову запроваджені.

Як повідомляв Главред, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко також заявив, що в Україні можуть запровадити графіки вимкнень електроенергії для побутових споживачів, якщо середньодобова температура повітря сягне від -6 або -7 градусів.

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Що відомо про Укренерго? ПрАТ Національна енергетична компанія Укренерго - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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