Початок переговорів США та Росії в Саудівській Аравії: чого чекати Україні

Президент США Трамп може спершу провести переговори із Володимиром Зеленським перед тим, як їхати до диктатора РФ Путіна, припускають експерти.

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Переговори в Саудівській Аравії - чого чекати від зустрічі Путіна і Трампа / Колаж: Главред

Про що йдеться в матеріалі:

Хто очолить делегації США та Росії на переговорах

Про що будуть говорити представники США та РФ

Як переговори в Саудівській Аравії вплинуть на Україну

18 лютого 2025 року в Саудівській Аравії відбудуться переговори між представниками США та Росії. Ця зустріч привертає значну увагу міжнародної спільноти, оскільки може вплинути на подальший розвиток глобальної безпекової ситуації, зокрема щодо війни в Україні. Хоча подробиці порядку денного залишаються обмеженими, ключовими питаннями, ймовірно, стануть перспективи врегулювання конфлікту, роль України в переговорах і подальші кроки сторін.

Главред зібрав головне, що варто знати про переговори між США та Росією.

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Позиція США - хто представить США на переговорах

Держсекретар США Марко Рубіо 16 лютого підтвердив свою участь у переговорах у Саудівській Аравії з представниками Росії. До нього приєднаються радник президента США з нацбезпеки Майк Волц та спецпредставник Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф. Про це повідомляє ВВС.

Рубіо вирушив до Саудівської Аравії після зустрічей в Єрусалимі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Він наголосив, що найближчі дні покажуть, чи має Володимир Путін реальний намір досягти миру, проте одна зустріч не вирішить війну.

"Те, що ми зараз маємо, – це розмова між президентом Путіним і президентом Трампом, під час якої обидві сторони висловили зацікавленість у припиненні цього конфлікту. Я припускаю, що будуть подальші розмови, щоб з’ясувати, як би виглядав процес обговорення", – каже Рубіо.

Державний секретар США Марко Рубіо 17 лютого прибув до Саудівської Аравії, де планує зустріч із представниками російської делегації для обговорення можливого припинення війни в Україні. Про це повідомляє агентство Reuters.

Як зазначається, разом із Рубіо в переговорах візьмуть участь радник президента США з національної безпеки Майк Волц і спецпредставник Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Тим часом агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що найближчими тижнями у столиці Саудівської Аравії може відбутися зустріч президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Очікується, що переговорні групи обох країн прибудуть до Ер-Ріяда вже цього тижня.

За інформацією Bloomberg, від російської сторони в переговорах можуть взяти участь помічник Путіна Юрій Ушаков, директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін та фінансист Кирило Дмитрієв, який має освіту в Стенфорді та Гарварді та тісні зв’язки з оточенням російського президента. Зазначається, що Дмитрієв може стати ключовою фігурою у неофіційному діалозі з американськими перемовниками.

Хто представлятиме Росію на переговорах

Склад російської делегації на переговорах у Саудівській Аравії став відомим. До неї увійшли міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та помічник президента Росії Юрій Ушаков. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

"Переговори представників РФ та США 18 лютого будуть присвячені, зокрема, підготовці зустрічі щодо українського врегулювання", — заявив Пєсков.

Зустріч представників РФ та США в Ер-Ріяді буде зосереджена на "відновленні відносин між двома країнами", зазначив речник Кремля Дмитро Пєсков, додавши, що Саудівська Аравія була обрана як прийнятна локація для обох сторін.

Сергій Лавров, коментуючи переговори, наголосив, що Москва не обговорюватиме питання повернення Україні окупованих територій.

"Погляньте, які звірства вони чинять на територіях, і ви хочете, щоб навіть думка якась була на переговорах про врегулювання щодо того, що якимись територіями потрібно ще поступитися? Поступитися як, з людьми російськими чи без людей, з одними рідкісноземельними металами? Нехай хтось фантазує, як США можуть допомогти врегулюванню, а ми не приховуємо, що таке сприяння цілком можливо, тим більше, що США відіграють головну роль в українській кризі від початку" — сказав Лавров.

За його словами, під час телефонної розмови Путін і Трамп дійшли згоди щодо необхідності відновлення діалогу між РФ та США з питань, які можуть бути вирішені за їхньої участі. Лавров також підтвердив намір вислухати пропозиції американської сторони на переговорах у Саудівській Аравії.

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Чи буде Україна проводити переговори з США та Росією в Саудівській Аравії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не братиме участі в переговорах між представниками США та Росії, які відбудуться в Саудівській Аравії. Про це він повідомив під час онлайн-пресконференції з українськими журналістами в Абу-Дабі, відповідаючи на запитання Укрінформу.

За словами Зеленського, Україна не визнає жодних рішень, ухвалених без її участі.

"Україна не братиме. Україна про це нічого не знала. А Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України як такі, що не мають результатів. Ми не можемо визнавати будь-які речі або домовленості про нас без нас. І ми не будемо такі домовленості визнавати. Напевно, там є двосторонній трек. І США мають на це право, якщо у них є двосторонні питання. Якщо чесно, вони і до цього про це говорили. Тільки тепер стали публічно говорити. Тоді це було як моветон – у час війни говорити з агресором", – заявив Зеленський.

Водночас він наголосив, що українська делегація готується до офіційного візиту до Саудівської Аравії.

Президент підкреслив, що цей візит має офіційний статус, який неможливо узгодити за кілька днів. Він нагадав, що вже здійснював різні поїздки під час війни, однак цей візит відрізняється ретельною підготовкою та відповідними документами. Зеленський запевнив, що його візит не пов’язаний із переговорами між США та Росією, які проходять у Саудівській Аравії.

"Безумовно, я запитаю у його високоповажності Мухаммеда (спадкового принца Саудівської Аравії – ред.), коли буду у Саудівській Аравії, що він про це знає. Просто цікаво", – додав Зеленський.

Чому Україна не братиме участі у переговорах

У ЗМІ з’явилася інформація про можливі переговори між США та Росією в Саудівській Аравії, однак українська сторона участі в них не братиме.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, нагадавши, що президент Володимир Зеленський чітко заявив – на цих переговорах Україна не буде представлена.

"На сьогодні на столі нічого немає, що можна було б обговорювати", - сказав Подоляк.

Коментуючи телефонну розмову між держсекретарем США Марко Рубіо та головою МЗС Росії Сергієм Лавровим, Подоляк зазначив, що з Росією необхідно вести подібні переговори.

"Тому що - яка ціль? Якщо ціль обнулити свою репутацію - тоді можна йти по цьому шляху", - сказав він.

Водночас він наголосив, що Сполучені Штати не погодяться на зняття санкцій з РФ.

Як переговори Трампа і Путіна вплинуть на хід війни

Колишній посол України в США Валерій Чалий в інтерв’ю Главреду розповів про можливі наслідки зустрічі президента США з очільником Росії для України.

За його словами, зустріч уже анонсована в Саудівській Аравії, хоча її точні терміни ще не визначені, але підготовка триває. Водночас ключовою подією має стати особистий контакт між президентами України та США ще до переговорів Трампа з Путіним.

"На жаль, останнім часом динаміка подій не була на користь України, і це необхідно терміново виправляти. Недостатньо, щоб Вашингтон і Москва вели двосторонні переговори щодо припинення вогню — це лише тимчасове рішення. Україні та її партнерам потрібно домагатися повноцінних обговорень щодо сталого миру, гарантій безпеки та недопущення повторення російської агресії", - резюмував він.

Зеленський чи Путін – з ким спершу зустрінеться Дональд Трамп

Керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович у коментарі Главреду зазначив, що особиста зустріч Трампа з Путіним навряд чи відбудеться найближчим часом. Найімовірніше, спочатку пройдуть консультації робочих груп, зокрема в Саудівській Аравії або іншій країні. Водночас він сподівається, що перед переговорами з Путіним Трамп спершу зустрінеться із Зеленським.

"З точки зору іміджу йому вигідніше спершу зустрітися із Зеленським, а потім їхати до Путіна. До речі, для посилення своєї позиції – він завжди зможе заявити, що це позиція України, Сполучених Штатів, а також, сподіваємося, Європейського Союзу. Це додасть ваги пропозиції та розширить простір для маневру Трампа. Адже якщо він поїде сам, а потім просто поставить Україну до відома, це не спрацює", - зазначив він.

Чого чекати Україні від переговорів Трампа і Путіна

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик зазначив, що в поточних умовах Україні доведеться пройти непростий шлях, щоб долучитися до переговорного процесу. За його прогнозами, Трамп і Путін, ймовірно, домовляться про попередню розмову ще до зустрічі в Саудівській Аравії. Водночас перед цими переговорами, на його думку, буде організована інформаційна кампанія, спрямована на тиск на Київ та європейських союзників.

Щодо самого процесу переговорів, експерт вказує на поділ ролей. З одного боку, є Стів Віткофф — бізнес-партнер Трампа та його довірена особа, яка, хоча й формально є спецпредставником з питань Близького Сходу, відіграє важливу роль у переговорах.

"Це пояснює прагнення залучити до процесу Глобальний Південь, зробивши його не опонентом, а партнером у переговорах з Росією. Я поки що не беруся критикувати цю ідею, але вона має право на існування. З іншого боку, є інституційний діалог, який передбачає переговори України з Європейським Союзом. У цьому форматі братиме участь Келлог. Таким чином, Віткофф веде переговори з Москвою, а Келлог — з Києвом та Європою. Проте остаточне рішення ухвалюватиме Білий дім — особисто Трамп і його найближче оточення", - сказав Кулик в інтерв'ю Главреду.

Експерт зазначає, що рішення ухвалюватиме не спецпредставник по Україні Кіт Келлог, адже ця ініціатива цілковито належить Трампу, який прагне отримати з неї політичні дивіденди.

За словами Кулика, цей потенційний мир не буде "миром імені Келлога", а стане проєктом, який Трамп просуватиме як власне досягнення. При цьому багато з його ідей можуть виявитися неприйнятними для України, зокрема можливий вихід США з НАТО, замороження окупованих територій, фіксація лінії розмежування та введення стабілізаційної місії.

"Сподіваюся, що це буде справжня стабілізаційна місія, а не якийсь формальний мандат миротворців, які не зможуть контролювати ситуацію, як це сталося з місією ОБСЄ після Мінських домовленостей. У цій ситуації у нас є дуже вузьке вікно можливостей. Воно, звісно, існує, але нам потрібно правильно ним скористатися. У мене є великі сумніви, що переговорний процес призведе до негайної зупинки бойових дій", - резюмував Кулик.

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