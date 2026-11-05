Плани Путіна і Трампа під загрозою: що змінить для Росії перемога демократів

Контроль над бюджетом, санкційні ініціативи та перевірка рішень Білого дому можуть змінити розрахунки Кремля. Однак у демократів є суттєві обмеження.

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Перемога демократів у США - чим це загрожує Росії та чи посилять санкції / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Чи зможе Конгрес США зупинити зближення Трампа з Путіним

Як перемога демократів вплине на санкції проти Росії

Чому Кремль може втратити важелі впливу у Вашингтоні

Демократи отримали більшість в обох палатах Конгресу США, що може ускладнити спроби президента Дональда Трампа налагодити відносини з Росією та послабити санкційний тиск на Кремль. Новий Конгрес матиме ширші можливості для розслідування дій адміністрації, контролю за бюджетними видатками та просування законодавчих ініціатив на підтримку України. Водночас президентське вето та обмежені повноваження законодавців у зовнішній політиці залишають Трампу значний простір для маневру.

Главред з'ясував, як перемога демократів у Конгресі США може вплинути на Росію, санкції проти Кремля та військову допомогу Україні.

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Які результати проміжних виборів у США та коли почне працювати новий Конгрес

Перемога демократів на проміжних виборах до Конгресу США змінила баланс сил у Вашингтоні. За попередніми результатами, демократи здобули щонайменше 54 місця в Сенаті проти 44 у республіканців. У Палаті представників підтверджено перемогу 240 демократів і 147 республіканців. Підрахунок голосів у Міссісіпі та Алясці ще тривав.

Новий склад Конгресу почне роботу 3 січня. Демократи отримають ширші можливості впливати на федеральні видатки, контролювати діяльність адміністрації та розглядати президентські призначення. Водночас зовнішня політика залишається переважно у сфері повноважень президента.

Як повідомляє The New York Times, Дональд Трамп заявив про готовність визнати результати виборів і співпрацювати з демократами.

"Ми будемо працювати з демократами і, знаєте, з нетерпінням чекаємо на співпрацю з ними. Ми, ймовірно, щось придумаємо", - цитує видання слова Трампа.

Попри зміну балансу сил, демократи не матимуть достатньої кількості голосів для подолання президентського вето. Тому навіть ухвалені Конгресом законопроєкти щодо санкцій, допомоги Україні або обмеження повноважень президента можуть не набути чинності.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка: Главред

Чому перемога демократів може ускладнити відносини Трампа з Росією

Перемога демократів створює для Кремля ризик втрати частини політичних можливостей, які Москва пов'язувала з особистими відносинами Дональда Трампа та Володимира Путіна. Новий Конгрес зможе активніше контролювати зовнішньополітичні рішення Білого дому, проводити розслідування та вимагати пояснень щодо спроб послабити санкції проти Росії.

Як пише The Times, перемога демократів дає надію на те, що новий Конгрес зможе стримати поворот Трампа в бік Москви. Водночас навіть ухвалення законопроєктів про допомогу Україні або посилення санкцій проти Росії не гарантує їхнього впровадження.

Голова комітету Верховної Ради з питань закордонних справ Олександр Мережко вважає, що вирішальним чинником залишатимуться повноваження президента США.

"Я не думаю, що ситуація радикально зміниться, тому що зовнішня політика залишиться в руках президента. Водночас новий Конгрес загалом може бути більш критичним і пильним щодо спроб Трампа укласти угоди з Путіним за рахунок України або щодо його можливих спроб зняти санкції проти Росії", - заявив Мережко.

На результати голосування могли вплинути не лише внутрішньополітичні суперечки, а й зовнішня політика адміністрації Трампа. Як пише The Guardian, війна з Іраном і запровадження мит посилили інфляційний тиск та невдоволення американців через зростання вартості життя. Це створює для демократів можливість критикувати не лише конкретні рішення президента, а й їхні економічні наслідки.

Водночас така ситуація не означає, що нова більшість автоматично змінить зовнішньополітичний курс США. Проте Трампу доведеться зважати на посилений парламентський контроль і позицію частини власної партії, представники якої також можуть вимагати перегляду окремих рішень адміністрації.

Політична система в США / Інфографіка: Главред

Чи зможе Конгрес США посилити санкції проти Росії

Посилення санкційного тиску на Росію може стати одним із напрямів роботи нового Конгресу. Законодавці вже висловлювали невдоволення рішеннями адміністрації Трампа щодо послаблення обмежень на російську енергетику та дизельне паливо.

За даними Радіо Свобода, двоє високопоставлених помічників сенаторів-республіканців із питань зовнішньої політики вважають, що результати виборів можуть посилити тиск Конгресу щодо запровадження санкцій проти Росії.

Вони звернули увагу на законодавчу ініціативу, пов'язану із сенатором Ліндсі Ґремом. Водночас перспективи ухвалення нових обмежень залежатимуть від готовності частини республіканців підтримати демократів.

Перемога демократів також може ускладнити спроби Трампа домовитися з Москвою про послаблення санкцій. Якщо адміністрація намагатиметься скасувати обмеження, Конгрес зможе активніше використовувати контрольні повноваження, вимагати пояснень щодо рішень Білого дому та просувати нові законодавчі ініціативи.

Однак законодавці не мають автоматичного механізму примусу президента до запровадження нових санкцій. Президентське вето та можливість адміністрації затягувати виконання рішень залишаються суттєвими перешкодами.

Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

Як демократи можуть заблокувати повернення російського дизельного палива на світовий ринок

Контроль над Конгресом може дати демократам додаткові можливості для протидії спробам адміністрації Трампа послабити обмеження на російське дизельне паливо. Це питання вже викликало невдоволення серед американських законодавців, зокрема частини республіканців.

За даними Reuters, демократи можуть використати більшість в обох палатах для просування нової допомоги Україні та блокування планів Трампа щодо повернення російського дизельного палива на світовий ринок.

Представник-демократ Грегорі Мікс із Нью-Йорка, який, імовірно, очолить Комітет із закордонних справ Палати представників, уже вніс двопартійний законопроєкт, спрямований на блокування такого рішення.

Водночас підтримка України в минулому була достатньо сильною як серед демократів, так і серед частини республіканців. Це може допомогти законодавцям зібрати голоси для просування відповідних ініціатив. Однак остаточний результат залежатиме від того, чи зможуть вони домовитися між собою та чи вистачить їм голосів для подолання президентського вето, якщо Трамп його застосує.

Як зміняться відносини США та Росії

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов вважає, що після перемоги демократів контакти США з Росією можуть скоротитися, а можливості Кремля домовлятися з Трампом про спільні економічні проєкти - зменшитися.

"Ми можемо зараз сперечатися, чи буде відновлена допомога Україні та в яких обсягах. Тим не менш, головний наслідок, про який можна чітко говорити, - загравання з Росією більше не буде. Вочевидь, можливості, наприклад, для Путіна говорити з Трампом про якісь спільні економічні проєкти через Дмитрієва, я думаю, будуть падати. І тому цей трек, скоріш за все, буде згортатися", - зазначив Леонов у коментарі РБК-Україна.

За його словами, Конгрес може посилити тиск на Росію за допомогою законодавчих ініціатив на тлі російських ударів по українській енергетиці та вбивств цивільного населення.

Серед можливих кроків Леонов назвав активізацію дипломатичної роботи з американськими законодавцями щодо визнання Росії державою - спонсором тероризму.

"Наприклад, що ще не задіяно: я би хотів, щоб уже зараз з двопартійним представництвом у майбутньому Конгресі і Сенаті говорив український посол про визнання Росії державою - спонсором тероризму", - підкреслив експерт.

Леонов також звернув увагу на те, що контроль демократів над Конгресом може стати стримувальним чинником для подальших військових операцій адміністрації Трампа. За його оцінкою, нова ескалація війни з Іраном потребуватиме додаткового фінансування, яке президенту буде складніше отримати без підтримки законодавців.

"В принципі, ескалація можлива. Але проблема в тому, що, наприклад, на цю ж війну потрібні додаткові гроші. І чи отримає Трамп ці гроші навіть у цьому Конгресі? Давайте згадаємо, що республіканці заявили: якщо Трамп буде продовжувати загравання з Росією через дизель і так далі, то вони просто не проголосують за це", - наголосив Леонов.

Чи може перемога демократів вплинути на переговори про завершення війни в Україні

Зміна балансу сил у Конгресі може ускладнити переговорні зусилля адміністрації Трампа щодо завершення війни в Україні. Демократи отримають більше можливостей контролювати зовнішньополітичні рішення президента та вимагати пояснень щодо домовленостей із Москвою.

Московський політолог Ілля Гращенков, який консультує російських політиків, вважає, що результати виборів можуть змусити Кремль переглянути ставлення до особистих домовленостей із президентом США.

"Для Москви головний висновок полягає в тому, що ставка виключно на особисті стосунки з Трампом стає дедалі ризикованішою. Американська політична система вкотре продемонструвала свою здатність обмежувати владу президента, а це означає, що будь-які довгострокові угоди мають враховувати не лише позицію Білого дому, а й баланс сил у Конгресі", - сказав Гращенков.

Водночас перемога демократів не обов'язково означатиме покращення відносин України зі США. Трамп може намагатися завершити війну на умовах, несприятливих для Києва, прагнучи закріпити власну політичну спадщину.

Хроніка завершення війни РФ проти України Дональдом Трампом / Інфографіка: Главред

Старша наукова співробітниця з питань Європи та керівниця ініціативи "Забезпечення майбутнього України" у Раді з міжнародних відносин Ліана Фікс вважає, що останні два роки президентського терміну Трампа можуть бути ще більше зосереджені на зовнішній політиці. За її оцінкою, Україна та європейські союзники можуть зіткнутися з ризиком того, що безпека НАТО та Європи стане частиною потенційної угоди між Вашингтоном і Москвою.

Конгрес може спробувати обмежити повноваження адміністрації, зокрема через законодавство про американську військову присутність у Європі. Однак для подолання президентського вето необхідна двопартійна підтримка, якої демократам може не вистачити.

Чи зможе новий Конгрес США відновити військову допомогу Україні

Перемога демократів може посилити політичну підтримку України у Вашингтоні, однак не гарантує автоматичного збільшення військової допомоги. Новий Конгрес матиме можливість розглядати відповідні законопроєкти, але остаточне рішення залежатиме від співвідношення сил між законодавцями та президентом.

Частина впливових прихильників України в Конгресі залишає свої посади. Серед них - республіканський представник Дон Бекон, який неодноразово критикував Росію та виступав за підтримку Києва.

"Я республіканець старої школи, прихильник Рейгана, і вважаю російське вторгнення в Україну найважливішою кризою, з якою стикається вільний світ", - сказав Бекон в інтерв'ю Радіо Свобода.

Водночас українсько-американські організації переконані, що підтримка Києва залишатиметься двопартійною. Президент Українського конгресового комітету Америки Майкл Савків заявив, що попри втрату частини впливових союзників, у Конгресі залишаються політики, готові підтримувати Україну.

"Хоча в цьому виборчому циклі ми втрачаємо найвпливовіших прихильників України, ми пам'ятаємо про тих, хто залишиться, і нас надихає те, що, незважаючи на партійні розбіжності, Україна й надалі отримуватиме значну підтримку", - заявив Савків.

Серед пріоритетів українсько-американських організацій - контроль за рішеннями адміністрації щодо санкцій проти Росії, збільшення допомоги Україні у сфері безпеки та продовження тимчасового захисного статусу для українських біженців.

Наслідки протистояння між Конгресом і Білим домом можуть стосуватися не лише обсягів фінансової допомоги. Серед важливих для Києва питань - обмін розвідувальними даними, постачання перехоплювачів ракет Patriot і доступ до супутникового інтернет-сервісу Starlink.

Starlink / Інфографіка: Главред

Однак навіть посилений контроль демократів не гарантує, що вони зможуть змусити адміністрацію змінити рішення в цих сферах. Тому для України важливою залишатиметься підтримка законодавців обох партій, а також готовність Конгресу перетворювати політичні вимоги на конкретні законодавчі рішення.

Чому демократи не зможуть повністю контролювати зовнішню політику Трампа

Попри перемогу на виборах, демократи не отримали повноважень, які дозволили б їм самостійно визначати зовнішньополітичний курс США. Президент зберігає широкі можливості впливати на дипломатію, військові операції та відносини з іншими державами.

Старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин П'єр Яред, який працював у Раді економічних радників Білого дому, пояснив, що повноваження президента щодо митної політики були делеговані йому Конгресом.

"Оскільки мита встановлюються президентом на підставі повноважень, які Конгрес уже делегував йому, зміни у складі Конгресу навряд чи самі по собі змінять митну політику адміністрації. Скасування або обмеження цих повноважень усупереч президентському вето вимагає двох третин голосів в обох палатах, а така більшість, схоже, не сформувалася за результатами цих проміжних виборів", - зазначив Яред.

Досвід попередніх років також показує, що парламентська більшість не завжди здатна зупинити рішення президента. У матеріалі The Guardian наведено приклад 2019 року, коли Конгрес підтримав двопартійну резолюцію, спрямовану на припинення військової підтримки США операцій Саудівської Аравії в Ємені, однак Трамп наклав на неї вето.

Цей приклад демонструє межі впливу законодавців: навіть якщо демократи домовляться з частиною республіканців, для подолання президентського вето потрібна підтримка двох третин голосів в обох палатах. Тому результатом їхніх дій можуть стати посилений нагляд, бюджетні обмеження та політичний тиск, а не обов'язкова зміна курсу Білого дому.

Як демократи можуть використати бюджет для тиску на Білий дім

Контроль над бюджетними видатками може стати одним із найефективніших інструментів впливу демократів на адміністрацію Трампа. Новий Конгрес зможе переглядати фінансування військових операцій, вимагати звітності щодо використання коштів та блокувати окремі бюджетні ініціативи.

Колишній кар'єрний дипломат Раян Крокер вважає, що контроль демократів над обома палатами створює значні можливості для впливу на бюджетні рішення.

"Отримання демократами контролю над обома палатами надає їм безпрецедентні важелі впливу - особливо через бюджет. Ми бачили, як прохання [Пентагону] про різке збільшення фінансування для підтримки війни з Іраном зазнало суттєвої критики з боку демократів, і я думаю, що це стане першим полем битви", - зазначив Крокер.

Одним із перших випробувань для нової більшості можуть стати бюджетні переговори в грудні, коли Конгресу доведеться вирішувати питання подальшого фінансування федерального уряду. Демократи можуть використати ці переговори, щоб вимагати поступок від адміністрації Трампа, зокрема щодо фінансування військових операцій.

Ще одним важелем впливу може стати розгляд Закону про національну оборону на 2027 рік. У вихідному матеріалі йдеться про версію законопроєкту Сенату, яка передбачає близько 1,15 трлн доларів оборонних видатків.

Водночас надмірний тиск через бюджет може обернутися проти самих демократів, якщо призведе до зупинення роботи уряду та посилить невдоволення виборців. Тому новій більшості доведеться шукати баланс між тиском на адміністрацію та необхідністю зберігати підтримку суспільства.

Як у Кремлі відреагували на перемогу демократів у Конгресі США

Результати виборів у США можуть змусити Кремль переглянути розрахунки щодо подальшого послаблення санкцій. Москва сподівалася, що Трамп зможе використати президентські повноваження для зміни американської політики щодо Росії.

Водночас російська сторона публічно демонструє готовність продовжувати взаємодію з Білим домом. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва розраховує на продовження миротворчих зусиль Трампа.

"Президент Трамп продовжить виконувати свої обов'язки, і ми щиро розраховуємо, що він продовжить свої миротворчі зусилля", - заявив Пєсков.

Він також наголосив, що результати проміжних виборів є внутрішньою справою США. Водночас Москва продовжує очікувати на нові раунди переговорів між Росією та Україною.

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