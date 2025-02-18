У Кіровоградській області дрон РФ влучив у багатоповерхівку: спалахнула пожежа

Коротко:
- РФ атакувала дронами Кіровоградщину
- БПЛА влучив у багатоповерхівку
- Постраждали три людини
У ніч на 18 лютого в місті Долинська Кіровоградської області російський дрон влучив у багатоповерхівку. Спалахнула пожежа. Унаслідок удару постраждали троє людей - жінка з двома дітьми.
Як повідомив начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович, постраждалим одразу надали медичну допомогу. Старша дівчинка госпіталізації не потребувала.
З будинку було евакуйовано мешканців, загалом із 38 квартир.
В адміністрації також розповіли, що на місці триває робота всіх відповідних служб.
Зазначимо, місто Долинська розташоване в Кропивницькому районі Кіровоградської області. Площа населеного пункту становить усього трохи більше 12 квадратних кілометрів. За даними на 2025 рік, населення міста становило 19 472 особи.
У безпосередній близькості до міста Долинська розташований відомий "довгобуд" - Криворізький гірничо-збагачувальний комбінат окислених руд (КГЗКОР). Населений пункт називають важливим залізничним вузлом.
Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини
Як повідомляв Главред, у ніч на 17 лютого 2025 року російські окупанти атакували Україну 147 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Було збито 83 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників інших типів у 10 областях, а саме - у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській.
Унаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Київщина, Полтавщина та Запоріжжя.
У ніч на 16 лютого Росія здійснила масштабну атаку на Україну, запустивши 143 дрони та дві балістичні ракети. Більшість безпілотників було збито силами української ППО, йдеться у звіті Повітряних сил ЗСУ.
У ніч на п'ятницю, 14 лютого, російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції.
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