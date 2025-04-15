ЗСУ помстились за Суми та вступ України в НАТО: головні новини України (дайджест)

Новини України 15 квітня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 22:00 15 квітня / Колаж Главред, фото: УНІАН, ДСНС України, скріншот із відео

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Армія РФ просунулася у двох областях: у DeepState розкрили деталі

Армія РФ просунулася в Донецькій області та в Курській областях. Свіжі карти в ніч на 15 квітня опублікував аналітичний проєкт DeepState.

За даними аналітиків, російські окупаційні війська продовжують наступальні дії на різних напрямках фронту.

відео дня

У США готують посилення санкцій проти РФ: що відомо

Представники Демократичної партії в Конгресі США представили законопроєкт, покликаний посилити підтримку України у війні з Росією, а також запровадити жорсткі санкції проти Москви. Документ ще не опублікований публічно, пише Reuters.

Після потужних вибухів горять будинки: у РФ поскаржилися на масовану атаку дронів

Масована атака дронів сталася в Курську в ніч на вівторок, 15 квітня, унаслідок чого прогриміли вибухи і спалахнула пожежа в житловому будинку.

Як пише Telegram-канал Astra, близько 2:30 ночі жителі Курська повідомляли про велику кількість вибухів.

РФ переходить у наступ із новою тактикою: в ISW розкрили тривожний прогноз

На фронті російська окупаційна армія почала масово використовувати бронетехніку після періоду її обмеженого застосування.

Як ідеться у звіті Інституту вивчення війни, представники Сил оборони повідомляють про російські посилені механізовані штурми.

Наближається угода щодо миру: спецпредставник Трампа розповів про переговори з Путіним

Спецпредставник Дональда Трампа Стівен Віткофф зустрівся в Санкт-Петербурзі з російським диктатором Володимиром Путіним. Сторони досягли взаєморозуміння. Про це заявив Віткофф в інтерв'ю Fox News.

Спецпредставник Трампа повідомив, що це була його третя зустріч із Путіним. Тривала вона майже п'ять годин. У переговорах брали участь його ключові радники - Юрій Ушаков і Кирило Дмитрієв.

Трампа схиляють змінити підхід до Москви: у WSJ з'ясували, про що йдеться

Серед старших радників президента США Дональда Трампа виникли розбіжності після російського ракетного удару по Сумах. Як пише The Wall Street Journal, посилаючись на неназваних американських чиновників, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний посланець президента США Кіт Келлог радять главі Білого дому більш скептично ставитися до прагнення РФ до миру з Україною, заявляючи, що російський диктатор Володимир Путін ще не виявив справжнього інтересу до припинення війни.

Водночас спецпредставник Трампа Стівен Віткофф після двох зустрічей у Москві вважає, що Путін хоче укласти мир. І Трамп буцімто більше схиляється до його позиції, пише видання.

Припущення президента України Володимира Зеленського про те, що Вашингтон стає на бік Москви є "абсурдним", заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

В інтерв'ю UnHerd він нагадав про те, що критикував Росію за її повномасштабне вторгнення в Україну з лютого 2022 року.

РФ іде на штурм із новими резервами: у ЗСУ назвали найнебезпечніші напрямки

Минулої доби фіксувалися спроби російських окупантів поліпшити своє тактичне положення в так званій "сірій зоні" біля населеного пункту Сотницький Козачок.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Одній категорії військових скоротили базову підготовку: кого це стосується

В Україні оновили програму базової загальної військової підготовки (БЗВП). Навантаження на військовослужбовців, які належать до категорії "обмежено придатних", зменшили. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, посилаючись на ухвалене рішення Головнокомандувача ЗСУ.

Голову Сумської ОВА Володимира Артюха звільнили після ракетного удару РФ

У вівторок, 15 квітня, Кабмін погодив звільнення голови Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха. На його посаду призначили Олега Григорова. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Сили оборони повернули під контроль Дніпроенергію: генерал ЗСУ розкрив деталі

Українські військові повернули під контроль населений пункт Дніпроенергія Волноваського району Донецької області.

ЗСУ також поліпшили тактичне положення на двох критичних напрямках, повідомив у Facebook командир тактичного угруповання ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Похолодання накриє кілька областей: де різко знизиться температура і буде дощ

Погода в Україні у середу, 16 квітня, буде загалом теплою. У більшості областей впродовж дня очікується +18…+23 градуси.

Проте в цей день у північних областях (окрім Сумщини) очікується короткочасне похолодання. Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко.

"Прильоти" у двох областях: РФ вдарила по Україні десятками дронів і ракет

Сили оборони України збили 26 ворожих БпЛА минулої ночі, 19 безпілотників-імітаторів не досягли своїх цілей, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 15 квітня (з 19.30 14 квітня) противник атакував балістичною ракетою "Іскандер-М" / KN-23 та 52-ма ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Міллерове, Приморсько-Ахтарськ", - ідеться в повідомленні в Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Сили оборони України завдали удару по розташуванню військової частини 448-ї ракетної бригади ЗС РФ у Курській області.

"Сьогодні вночі Силами оборони України було уражено в/ч 35535, тобто ППД 448-ї ракетної бригади в селі Клюква на Курщині", - повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко.

КНДР відправила Росії майже 16 тис. контейнерів із боєприпасами: деталі від Newsweek

Північна Корея упродовж 18 місяців відправила країні-агресорці Росії понад 15 800 контейнерів із боєприпасами.

КНДР стала критично важливим постачальником для Росії у її війні проти України. Про це повідомляє Newsweek, аналізуючи супутникові знімки.

США зірвали заяву G-7 із засудженням удару по Сумах через "діалог" з РФ - ЗМІ

США відмовилися підтримати спільну заяву країн G7, яка мала засудити один із найкривавіших ракетних ударів Росії по Україні у 2025 році — атаку по Сумах, що забрала життя 35 людей. Адміністрація Трампа аргументувала своє рішення тим, що не хоче руйнувати можливість для продовження діалогу з Москвою. Про це пише Bloomberg.

"Ця авантюра поховає Україну до кінця року": Світан назвав великий ризик для українців

Україні не можна погоджуватися на паузу у війні, адже країна-агресорка Росія в цей період часу лише накопичить сили, щоб вдарити по нашій державі ще сильніше.

Про це сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв’ю Главреду. Він зазначив, що Росія ставить у стрій приблизно 30 тисяч загарбників на місяць, і 30 тисяч окупантів мінусують українські військові за цей час на лінії фронту. За його словами, приблизно такий самий баланс залишиться до кінця 2025 року.

Угода з РФ щодо п'яти регіонів України: Зеленський рішуче відповів Віткоффу

Президент України Володимир Зеленський рішуче відреагував на заяви спецпредставника США Стіва Віткоффа щодо можливої угоди з Росією, яка стосується окупованих територій. Про це він заявив на пресконференції за підсумками робочої зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Одесі, повідомляє канал Ми-Україна.

"Надінь мені хрестик": як жінка з дитиною врятувалась із палаючого автобуса в Сумах

13 квітня російські окупанти жорстоко та безжально вдарили по центру Сум двома балістичними ракетами, забравши життя багатьох мирних людей. У автобусі смерті була Тетяна зі своєю маленькою донечкою Лізою. Кадри із закривавленими обличчями мами з дитиною облетіли увесь світ. Тетяна розповіла дивовижні подробиці того, що сталося до та після ракетного удару. Відео розлетілось у Мережі.

Потужна помста за Суми: ЗСУ влупили по ракетній бригаді, яка атакувала центр Сум

Українські захисники вдарили по пункту постійної дислокації 448-ї ракетної бригади РФ у Курській області. Саме вони завдали ракетного удару по центру Сум у Вербну неділю. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Україну накриє короткочасне похолодання: де впаде температура і литимуть дощі

Погода в Україні 16 квітня буде достатньо теплою, але у багатьох областях буде дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 16 квітня температура повітря підвищиться до +18...+23 градусів. Однак у північних областях буде короткочасне похолодання. Прохолодно буде і на Черкащині. Похолодання буде тимчасовим. У багатьох областях будуть сильні пориви вітру - до 20 м/с.

"Не 1939 рік": один із лідерів ЄС погодився поїхати на парад до Путіна 9 травня

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про намір відвідати Москву 9 травня, попри застереження з боку Євросоюзу. Як повідомляє видання Dennik Postoj, Фіцо підкреслив, що ніхто не має права диктувати йому, куди їхати.

Він також провів історичну паралель із подіями 1939 року, зазначивши, що зараз вже 2025-й, натякаючи на зміну обставин.

Українські військові можуть зайти у ще одну область Росії – Світан

Українські військові покращили своє оборонне становище і в Бєлгородській, і в Курській областях.

Перспектива Курської та Білгородської операцій ЗСУ – це створення лінії фронту. Про це сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв’ю Главреду.

За його словами, українські бійці можуть зайти ще в одну область Росії.

"Це не буде частиною угоди": Рютте однозначно відповів, чи вступить Україна у НАТО

Шлях України до вступу в Північноатлантичний альянс незворотній. Таким був результат Вашингтонського саміту, і з того часу це рішення не зазнало змін.

Україна одного дня стане членом НАТО. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте у відповідь на запитання ведучої в інтерв’ю телеканалу "Ми – Україна".

Болгарія відмовилася продати Україні реактори для Хмельницької АЕС - яка причина

Болгарія вирішила не продавати Україні ядерні реактори для Хмельницької АЕС, які раніше були призначені для проєкту АЕС "Белене". Про це 15 квітня повідомив віцепрем’єр Болгарії Атанас Зафіров, посилаючись на Forbes та агентство Novinite.

Ракетний удар РФ по Сумах: у Ради є питання до військового керівництва

У середу, 16 квітня, на комітеті Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядатимуть російський удар по центру Сум у Вербну неділю, який забрав життя 35 людей. Про це в ефірі "Радіо Свобода" повідомив представник цього комітету, народний депутат Федір Веніславський.

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