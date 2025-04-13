Магнітна буря 'трусить' країну: як довго триватиме геомагнітний шторм

Ця магнітна буря може вплинути на ваше самопочуття, оскільки вона вважається досить сильною.

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В Україні посилилася магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

Як магнітна буря впливає на людину

Коли буде пік наступної магнітної бурі

Коли закінчиться магнітна буря

В Україні знову посилилася магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.

8 квітня магнітна буря досягла свого піку на рівні майже 8-ми балів. Очікувалося, що вона піде на спад, але вже через день вона знову зросла до того ж рівня.

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11 квітня магнітна буря стала 6-бальною. Очікувалося, що вона опуститься до 4-х, потім 3-х балів і знизиться до мінімуму. Однак магнітна буря затягується. 12 квітня вона стала 5-бальною. На такому ж рівні вона буде і в неділю. А ось у понеділок, 14 квітня, буря стане 4-бальною. 15 квітня її потужність знизиться до трьох балів, а потім до мінімуму.

В Україні посилилася магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 16 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 13 квітня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 55%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 43 сонячні плями.

Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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