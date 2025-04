Росія готується до нової фази війни: ISW пояснило зміну тактики окупантів

Коротко:

Російські війська, ймовірно, нарощують застосування бронетехніки вздовж усієї лінії бойового зіткнення в Україні. Якщо наприкінці 2024-го та на початку 2025 року основний акцент загарбники робили на піхотних штурмах невеликими групами, то нині бронетехніка знову відіграє більш помітну роль у бойових діях.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики припускають, що командування РФ готове йти на втрати техніки, аби досягти тактичних переваг на фронті напередодні можливого припинення вогню.

13 квітня речник українського Луганського угруповання підполковник Дмитро Запорожець повідомив про успішне відбиття ворожого штурму.

А вже 14 квітня українська бригада, яка тримає оборону на Новопавлівському напрямку, оприлюднила відео масштабного механізованого наступу армії РФ. На кадрах видно понад 20 одиниць бронетехніки, зокрема більше 10 БМП і кілька танків.

У попередніх звітах аналітики ISW вже наголошували, що російська оборонно-промислова база не здатна оперативно компенсувати втрати бронетехніки та артилерії. Через це війська РФ все частіше використовують у штурмах переобладнану цивільну техніку та застарілі машини радянського виробництва.

Також про активізацію бронетехніки на фронті повідомив боєць 68-ї окремої єгерської бригади ЗСУ з позивним "Гусь". За його словами, після паузи росіяни поновили штурми із застосуванням важкої техніки на Покровському напрямку, а також збільшили кількість ударів дронами.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.