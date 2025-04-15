Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ переходить у наступ із новою тактикою: в ISW розкрили тривожний прогноз

Олексій Тесля
15 квітня 2025, 09:16
1340
У Силах оборони повідомляють про російські посилені механізовані штурми.
Танки
РФ кидає в бій бронетехніку / Колаж Главред, фото: міноборони РФ

Головне:

  • Повідомляється про російські посилені механізовані штурми
  • РФ посилює механізовані атаки за допомогою цивільної техніки

На фронті російська окупаційна армія почала масово використовувати бронетехніку після періоду її обмеженого застосування.

Як ідеться у звіті Інституту вивчення війни, представники Сил оборони повідомляють про російські посилені механізовані штурми.

відео дня

Зокрема, для атаки ворог застосовує десятки одиниць бронетехніки. Одна з бригад, що діяла на Новопавлівському напрямку, оприлюднила кадри, на яких видно, як росармія проводить посилений механізований штурм із використанням понад 20 одиниць бронетехніки, зокрема, більш як 10 БМП і кілька танків. Подібні штурмові дії РФ фіксуються на багатьох ділянках фронту.

Аналітики нагадують, що з кінця осені 2024 року війська РФ посилювали механізовані атаки за допомогою цивільної техніки, мотоциклів і всюдиходів після обмеження використання бронетехніки на всій лінії фронту. Не виключено, що це, ймовірно, відбувається через страх невиправданих втрат бронетехніки влітку і на початку осені 2024 року.

У звіті вказується, що війська РФ, імовірно, використовують ці альтернативні цивільні транспортні засоби в штурмових операціях для посилення механізованих штурмів на тлі побоювань щодо скорочення поставок бронетехніки радянських часів.

"Нещодавня інтенсифікація російської бронетехніки свідчить про те, що російське військове командування, можливо, дедалі менше переймається скороченням запасів бронетехніки або, принаймні, може погодитися на додаткові втрати бронетехніки, якщо російські сили зможуть отримати додаткові переваги до можливого майбутнього припинення вогню", - додали в ISW.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту України Володимиру Зеленському про тривалу операцію української армії в Курській і Бєлгородській областях країни-агресора РФ.

Як раніше повідомляв Главред, ЗСУ вдарили по пункту управління РФ у Світлодарську. ЗСУ прицільно вдарили по командному пункту 3-го армійського корпусу ЗС РФ. Пункт управління ворога розташовувався в тимчасово окупованому місті Світлодарськ Донецької області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українські сили успішно просуваються в Бєлгородській області. Армія України атакує в районах Демидівки, Графівки та Прилісся.

Більше новин:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Інститут вивчення війни Фронт
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
РФ переходить у наступ із новою тактикою: в ISW розкрили тривожний прогноз

РФ переходить у наступ із новою тактикою: в ISW розкрили тривожний прогноз

09:16Україна
Після потужних вибухів горять будинки: у РФ поскаржилися на масовану атаку дронів

Після потужних вибухів горять будинки: у РФ поскаржилися на масовану атаку дронів

08:18Світ
У США готують посилення санкцій проти РФ: що відомо

У США готують посилення санкцій проти РФ: що відомо

07:37Світ
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на сьогодні 15 квітня: Левам - великий прибуток, Скорпіонам - гарні новини

Гороскоп на сьогодні 15 квітня: Левам - великий прибуток, Скорпіонам - гарні новини

Ціна "злетіла" в 2 рази: обов'язкова для всіх водіїв послуга різко подорожчала

Ціна "злетіла" в 2 рази: обов'язкова для всіх водіїв послуга різко подорожчала

Карта Deep State онлайн за 15 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 15 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Slavia вперше зізналася, чому в неї та Дзідзьо не було дітей

Slavia вперше зізналася, чому в неї та Дзідзьо не було дітей

Китайський гороскоп на завтра 15 квітня: Щурам - розчарування, Свиням - невдачі

Китайський гороскоп на завтра 15 квітня: Щурам - розчарування, Свиням - невдачі

Останні новини

09:28

Наближається угода щодо миру: спецпредставник Трампа розповів про переговори з Путіним

09:22

"Кожен день": фаворитка путініста Кіркорова висловилася про роман із ним

09:17

В Україні скоротили літні канікули: на скільки подовжили навчальний рік

09:16

РФ переходить у наступ із новою тактикою: в ISW розкрили тривожний прогноз

08:54

Карта Deep State онлайн за 15 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Армія РФ просунулася у двох областях: у DeepState розкрили деталіАрмія РФ просунулася у двох областях: у DeepState розкрили деталі
08:43

Будемо насолоджуватися: синоптик уточнила прогноз погоди на Великдень в Україні

08:18

Після потужних вибухів горять будинки: у РФ поскаржилися на масовану атаку дронівВідео

08:10

Водіїв закликали зняти з авто заводські пластикові накладки: яка причина

08:10

Трамп таки стане посміховиськомПогляд

Реклама
07:37

У США готують посилення санкцій проти РФ: що відомо

07:10

Чим відрізняються 2 дівчини: лише люди з розумом детектива вгадають за 5 секунд

06:10

Війна наближається до ЄвропиПогляд

06:00

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинках із хлопчиком, який грає, за 15 сек

05:46

Гороскоп на завтра 16 квітня: Козерогам - відпочинок, Рибам - щасливий день

05:20

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба знайти цифру 55 за 5 секунд

04:35

Від понеділка до неділі – як утворилися назви днів тижня: відповідь вчителькиВідео

04:02

Зцілить душу і наповнить любов'ю: дуже сильна молитва на Великдень

03:47

Як раніше називали картоплю: історик зробив нове відкриття про її другу назвуВідео

03:10

Хитрий пазл на уважність: потрібно знайти кішку в зграї кажанів за 5 секунд

02:32

Дружина Позитива проговорилася, кого бачить хрещеним їхньої новонародженої доні

Реклама
02:30

Чи є загроза оточення Сум: генерал ЗСУ назвав головну умову штурму РФ

01:57

Чи можна викидати сміття після заходу сонця: священник остаточно відповів

01:33

За 5 км від Дніпропетровської області: ворог активізувався на важливому напрямку

01:30

"Де та межа?": Марічка Падалко назвала трьох зірок, яких не покличе на інтерв'ю

00:45

Причина у Трампі: ЗМІ дізналися, чому Путін затягує переговори

00:07

"Моєї ініціативи не було" : голова Сумської ОВА відреагував на звинувачення

14 квітня, понеділок
23:44

Після ракетного удару по Сумах: Трамп відповів, чи покарає Путіна новими санкціями

23:39

Мерц, пообіцявши дати Україні Taurus, приїде до Києва - Welt

23:18

Не втрималася на ногах: Кеті Перрі здивувала своєю поведінкою після польоту в космос

22:52

Дедлайн до 9 травня: ворог хоче зайти до нового регіону України

22:35

Загадка для багатьох: чому нові автомобілі більше не мають важеля ручника

22:04

Нові деталі удару по Сумах та закиди Трампа: головні новини України (дайджест)

22:02

Кохання витає в повітрі: подруга "засвітила" пристрасний поцілунок Кацуріної та Дантеса

22:01

Україна може частково залишитися без популярних фруктів: у чому причина

21:58

Російська актриса двічі штрикнула ножем свого коханця: їй "світить" 10 років

21:25

Суми знову під атакою балістики, є приліт - що відомо про наслідки удару

21:02

Трамп звинуватив Україну у початку війни та поставив дедлайн для Путіна - що відомоВідео

20:57

ЄС презентує детальний план щодо відмови від нафти і газу з РФ

20:44

Росіян готують до продовження війни: Зеленський розкрив цинічний задум Кремля

20:01

"Щоб Надя стала мамою": Позитив возз'єднався з Надею Дорофєєвою на сцені

Реклама
19:56

15 квітня - вівторок Страсного тижня: що можна і не можна робити

19:53

Військовополонені громадяни Китаю розповіли, як потрапили на війну проти України

19:25

В Україні змінили штрафи за порушення військового обліку - що передбачає закон

19:10

Як Путін буквально насміхається в обличчя Дональду ТрампуПогляд

19:05

Бізнес звинувачує Міндовкілля у корупції на ринку обробки відходів, - ЗМІ

19:02

У ворога дедлайн: РФ хоче витіснити ЗСУ з Курської області до "символічної дати"

18:57

Як можна очистити пригорілу сковороду: дуже легкий і простий спосібВідео

18:47

"Ескалації війни": Угорщина проти військових місій в Україні

18:26

Загроза прориву оборони на Запоріжжі: у ЗСУ назвали небезпечний напрямок

18:12

Влада змінила умови субсидій для переселенців: про що йдеться

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Великдень 2025
Коли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робити
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти