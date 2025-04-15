РФ переходить у наступ із новою тактикою: в ISW розкрили тривожний прогноз

У Силах оборони повідомляють про російські посилені механізовані штурми.

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РФ кидає в бій бронетехніку / Колаж Главред, фото: міноборони РФ

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Повідомляється про російські посилені механізовані штурми

РФ посилює механізовані атаки за допомогою цивільної техніки

На фронті російська окупаційна армія почала масово використовувати бронетехніку після періоду її обмеженого застосування.

Як ідеться у звіті Інституту вивчення війни, представники Сил оборони повідомляють про російські посилені механізовані штурми.

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Зокрема, для атаки ворог застосовує десятки одиниць бронетехніки. Одна з бригад, що діяла на Новопавлівському напрямку, оприлюднила кадри, на яких видно, як росармія проводить посилений механізований штурм із використанням понад 20 одиниць бронетехніки, зокрема, більш як 10 БМП і кілька танків. Подібні штурмові дії РФ фіксуються на багатьох ділянках фронту.

Аналітики нагадують, що з кінця осені 2024 року війська РФ посилювали механізовані атаки за допомогою цивільної техніки, мотоциклів і всюдиходів після обмеження використання бронетехніки на всій лінії фронту. Не виключено, що це, ймовірно, відбувається через страх невиправданих втрат бронетехніки влітку і на початку осені 2024 року.

У звіті вказується, що війська РФ, імовірно, використовують ці альтернативні цивільні транспортні засоби в штурмових операціях для посилення механізованих штурмів на тлі побоювань щодо скорочення поставок бронетехніки радянських часів.

"Нещодавня інтенсифікація російської бронетехніки свідчить про те, що російське військове командування, можливо, дедалі менше переймається скороченням запасів бронетехніки або, принаймні, може погодитися на додаткові втрати бронетехніки, якщо російські сили зможуть отримати додаткові переваги до можливого майбутнього припинення вогню", - додали в ISW.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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