На фронті російська окупаційна армія почала масово використовувати бронетехніку після періоду її обмеженого застосування.

Як ідеться у звіті Інституту вивчення війни, представники Сил оборони повідомляють про російські посилені механізовані штурми.

Зокрема, для атаки ворог застосовує десятки одиниць бронетехніки. Одна з бригад, що діяла на Новопавлівському напрямку, оприлюднила кадри, на яких видно, як росармія проводить посилений механізований штурм із використанням понад 20 одиниць бронетехніки, зокрема, більш як 10 БМП і кілька танків. Подібні штурмові дії РФ фіксуються на багатьох ділянках фронту.

Аналітики нагадують, що з кінця осені 2024 року війська РФ посилювали механізовані атаки за допомогою цивільної техніки, мотоциклів і всюдиходів після обмеження використання бронетехніки на всій лінії фронту. Не виключено, що це, ймовірно, відбувається через страх невиправданих втрат бронетехніки влітку і на початку осені 2024 року.

У звіті вказується, що війська РФ, імовірно, використовують ці альтернативні цивільні транспортні засоби в штурмових операціях для посилення механізованих штурмів на тлі побоювань щодо скорочення поставок бронетехніки радянських часів.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту України Володимиру Зеленському про тривалу операцію української армії в Курській і Бєлгородській областях країни-агресора РФ.

Як раніше повідомляв Главред, ЗСУ вдарили по пункту управління РФ у Світлодарську. ЗСУ прицільно вдарили по командному пункту 3-го армійського корпусу ЗС РФ. Пункт управління ворога розташовувався в тимчасово окупованому місті Світлодарськ Донецької області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українські сили успішно просуваються в Бєлгородській області. Армія України атакує в районах Демидівки, Графівки та Прилісся.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.