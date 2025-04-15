Болгарія відмовилася продати Україні реактори для Хмельницької АЕС - яка причина

Болгарія не буде продавати Україні ядерні реактори та зосередиться на розвитку власної яденої енергетики, зазначив віцепрем’єр країни.

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Болгарія не продаватиме Україні реактори для добудови ХАЕС / Колаж Главред, фото: УНІАН

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Болгарія відмовилась продавати ядерні реактори Україні

В країні заявили про намір розвивати власну ядерну енергетику

Болгарія вирішила не продавати Україні ядерні реактори для Хмельницької АЕС, які раніше були призначені для проєкту АЕС "Белене". Про це 15 квітня повідомив віцепрем’єр Болгарії Атанас Зафіров, посилаючись на Forbes та агентство Novinite.

За його словами, рішення було ухвалене за підтримки всіх урядових партнерів. Зафіров підкреслив, що країна має зосередитися на розвитку власної атомної енергетики, враховуючи глобальне зростання цін на електроенергію.

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"Це стратегічно важливе рішення для енергетичної незалежності Болгарії", — заявив він.

Він також зазначив, що атомна енергетика це стабільне, ефективне та передбачуване джерело енергії.

Віцепрем’єр додав, що Болгарія володіє необхідною інфраструктурою і досвідом для самостійного розвитку галузі, а продаж реакторів вважав би стратегічною помилкою. Рішення підтримали всі партнери по коаліції, зокрема й партія ГЕРБ.

Зафіров зазначив, що обговорив це питання особисто з прем’єром Бойко Борисовим і подякував за спільну позицію, наголосивши на стратегічній важливості цього кроку в умовах енергетичної нестабільності.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Добудова Хмельницької АЕС - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Верховна Рада України підтримала законопроєкт, що надає "Енергоатому" можливість придбати російські ядерні реактори, які наразі знаходяться в Болгарії, для подальшого використання на Хмельницькій АЕС. Про це 11 лютого повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

Водночас міністр енергетики Герман Галущенко 15 січня заявив, що завершення будівництва енергоблоків на українських АЕС не призведе до зростання тарифів на електроенергію для населення. З його слів, перегляд тарифів наразі взагалі не розглядається.

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