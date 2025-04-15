'Не 1939 рік': один із лідерів ЄС погодився поїхати на парад до Путіна 9 травня

Прем’єр-міністр Словаччини заявив про намір поїхати на парад до воєнного злочинця Путіна попри заклики голови дипломатії ЄС відмовитись від візитів в РФ.

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Один із лідерів ЄС приїде на парад до Путіна 9 травня / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Коротко:

Фіцо поїде на парад до Путіна 9 травня

Він закликав провести дебати про сутність демократії

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про намір відвідати Москву 9 травня, попри застереження з боку Євросоюзу. Як повідомляє видання Dennik Postoj, Фіцо підкреслив, що ніхто не має права диктувати йому, куди їхати.

Він також провів історичну паралель із подіями 1939 року, зазначивши, що зараз вже 2025-й, натякаючи на зміну обставин.

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"Я збираюся в Москву дев'ятого травня. Попередження пані Каллас (голови дипломатії ЄС Каї Каллас - ред.) - це шантаж чи оголошення про те, що я буду покараний після повернення з Москви? Я не знаю, але я знаю, що зараз 2025 рік, а не 1939", - заявив Фіцо.

Крім того, словацький лідер розкритикував ЄС, заявивши про необхідність обговорення справжньої суті демократії. На його думку, дії Заходу в таких країнах, як Румунія, Франція, Грузія та Сербія, викликають занепокоєння.

Що відомо про Роберта Фіцо / Інфографіка: Главред

Що цьому передувало

У понеділок, 14 квітня, головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас закликала європейських лідерів утриматися від участі в параді 9 травня в Москві. Замість цього, як повідомляє Politico, вона запропонувала виявити підтримку Україні.

"Що також було дуже чітко обговорено і заявлено різними країнами-членами, так це те, що будь-яка участь у парадах або святкуваннях 9 травня в Москві не буде сприйнята легковажно з європейської сторони, враховуючи, що Росія дійсно веде повномасштабну війну в Європі", - сказала Каллас журналістам в Люксембурзі після зустрічі міністрів закордонних справ.

Каллас підкреслила, що ЄС не хоче, аби жодна країна-кандидат на вступ до блоку брала участь у заходах, організованих Путіним. Вона також звернулася до всіх країн-членів і представників європейських інституцій із проханням частіше приїжджати до Києва як символ солідарності з Україною.

Скандальні випади Фіцо - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зробив цинічну заяву, стверджуючи, що Україна нібито фінансує збройні сили держави-агресорки Росії.

Слідом за екс-президентом США Дональдом Трампом, Фіцо фактично виправдав повномасштабне вторгнення Росії, покладаючи відповідальність на Володимира Зеленського, що той нібито не захотів організовувати вибори в умовах війни.

Адміністрація Дональда Трампа неодноразово заявляла, що війна в Україні нібито стала наслідком ігнорування російських попереджень щодо можливого вступу України до НАТО. У відповідь президент Володимир Зеленський поставив під сумнів наявність домовленостей між СРСР і США, які б забороняли розширення Альянсу. Він зауважив, що якщо така угода дійсно існувала до 1991 року, то яким чином Угорщина, Чехія, Болгарія, Словаччина та Румунія приєдналися до НАТО, адже Путін вважає, що ці країни не мали права на членство в Альянсі.

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Хто такий Роберт Фіцо Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія. У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих. Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

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