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"Дівчинка 2025 року народження поранена": Зеленський висловився про удар по Сумах

Руслана Заклінська
13 квітня 2025, 20:46
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Президент закликав до більш рішучих дій міжнародної спільноти.
'Дівчинка 2025 року народження поранена': Зеленський висловився про удар по Сумах
Зеленський зробив заяву про ракетний удар РФ по Сумах / Колаж: Главред, фото: Офіс Генпрокурора України

Ключові тези Зеленського:

  • У Сумах загинули 34 людини, поранено ще 117
  • Удар був завданий двома балістичними ракетами — одна влучила в університет, інша розірвалася в густонаселеній частині міста
  • Тільки тиском і рішучими діями можна змусити Росію припинити вогонь

У Вербну неділю, 13 квітня, внаслідок російської ракетної атаки по Сумах загинули 34 людини. Серед постраждалих є дівчинка 2025 року народження. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"117 людей були поранені, у тому числі діти й, зокрема, дівчинка двадцять п'ятого року народження. Лікарі, всі медичні працівники роблять максимум, щоб допомогти, щоб якнайбільше врятувати", - зазначив він.

відео дня

Президент уточнив, що ворог завдав двох ударів балістичними ракетами. Перша ракета влучила в будівлю одного з університетів, друга – розірвалася фактично над вулицею, в густонаселеній частині міста.

"Удар прийшовся просто по центру міста. У Вербну неділю. Тільки абсолютно відбита сволота може робити таке", - заявив глава держави.

  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: Сумська МВА
  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: Сумська МВА
  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: Сумська МВА
  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: Сумська МВА
  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: Сумська МВА
  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: Сумська МВА

Зеленський також зазначив, що багато світових лідерів висловили співчуття та засудили удар РФ. Серед них — очільники Франції, Німеччини, Британії, країн Балтії, Польщі, Фінляндії, Молдови, Нідерландів, Швеції, Хорватії, Болгарії, країн Балтії та інші.

"Я впевнений – буде підтримка й інших багатьох лідерів. Я хотів би подякувати кожному й кожній, хто пам'ятає, що війни закінчуються, коли про злочини війни не забувають і коли на агресора тиснуть достатньо – саме цього зараз немає", - наголосив він.

Окремо Зеленський нагадав, що рівно місяць тому Росія відкинула пропозицію США про повне припинення вогню. З того часу ворог продовжує атакувати мирні українські міста.

"Вони не бояться. І саме тому балістика. Саме тому щоночі – під сотню ударних дронів, більшість із яких – "шахеди", і саме проти звичайних українських міст. Продовжуються й російські штурми на фронті: вони не перестають атакувати та не перестають поширювати ненависть у своїй державній пропаганді. Тільки тиском, тільки рішучими діями це можна змінити. Кожна російська балістика, кожна крилата ракета, усі російські "шахеди", усі керовані бомби б'ють не тільки по наших людях, по наших громадах, але й по дипломатії, по політиці кожного, хто дійсно намагається все це завершити", - додав президент.

Зеленський висловив подяку всім партнерам, які допомагають Україні та згадав про нові пакети підтримки після засідання у форматі "Рамштайн".

"Україна обов'язково вистоїть. Ми обов'язково дамо для нашої держави, для наших людей надійні гарантії безпеки. І обов'язково пам'ятаємо: лише разом ми достатньо сильні, щоб досягти своїх цілей. Я дякую всім, хто сьогодні з Сумами, дякую всім, хто підтримує одне одного і хто робить усе для захисту та зміцнення України, українців", - резюмував президент.

Удар РФ по Сумах - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, у неділю, 13 квітня, російські війська здійснили два ракетні удари по самому центру Сум. Загинули десятки загиблих цивільних, серед них і діти.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що обстріл був умисно здійснений саме у Вербну неділю. Так, росіяни намагалися спричинити максимальні жертви серед мирного населення.

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару РФ по центру Сум зросла до 34 осіб, серед них — двоє дітей. Постраждали 117 людей, з них 15 — діти, повідомила ДСНС. У Генштабі ЗСУ заявили, що Росія отримає жорстку і невідворотну відплату.

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Що таке балістична ракета?

Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір.

За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту:

  • Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).
  • Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).
  • Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км).

Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

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