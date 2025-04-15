Сили оборони повернули під контроль Дніпроенергію: генерал ЗСУ розкрив деталі

ЗСУ поліпшили тактичне положення на двох критичних напрямках, повідомив Сергій Наєв.

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ЗСУ просунулися вперед / колаж: Главред, фото: 199 УЦ ДШВ

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Українські військові повернули під контроль населений пункт Дніпроенергія

ЗСУ поліпшили тактичне положення на двох критичних напрямках

Українські військові повернули під контроль населений пункт Дніпроенергія Волноваського району Донецької області.

ЗСУ також поліпшили тактичне положення на двох критичних напрямках, повідомив у Facebook командир тактичного угруповання ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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"Другий місяць командую тактичною групою. За цей період вдалося зменшити втрати особового складу на 20%, повернути під контроль населений пункт Дніпроенергія, а також поліпшити тактичне положення на двох критичних напрямках", - написав він.

/ deepstatemap.live

Подробиці просування ЗСУ

Також, за словами Наєва, за цей час підрозділи групи знищили близько 9500 військовослужбовців РФ, 51 танк, 166 бойових броньованих машин, 819 одиниць автомобільної техніки (бронеавтомобілі, джипи, мотоцикли, баггі, квадроцикли).

Він додав, що близько 70% втрат ворог зазнав унаслідок ударів БПЛА.

Наєв також розповів, що під час "останнього масованого наступу" на напрямках Веселе - Скудне росіяни задіяли 5 танків, 14 ББМ і 6 бронеавтомобілів, але колони техніки окупантів помітила аеророзвідка.

"У результаті нанесення вогневого ураження та роботи БПЛА - знищено понад 100 окупантів, 4 танки, 9 ББМ, 3 бронеавтомобілі", - підсумував він.

У коментарі Українській правді він додав, що населений пункт взяли під контроль близько двох тижнів тому.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ йде на штурм із новими резервами. Ворог намагався безуспішно провести штурмові дії, спроби РФ поліпшити тактичне становище виявилися марними.

Нагадаємо, у DeepState назвали напрямок просування ворога. Росіяни продовжують просуватися в районі річки Жеребець.

Як раніше повідомляв Главред, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту України Володимиру Зеленському про тривалу операцію української армії в Курській і Бєлгородській областях країни-агресора РФ.

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Хто такий Сергій Наєв? Сергій Іванович Наєв (нар. 30 квітня 1970, Могилів-Подільський, Вінницька область) - український генерал-лейтенант. З березня 2018 до 6 травня 2019 року - заступник начальника Генерального штабу ЗС України та начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України - командувач Операцією об'єднаних сил. Командувач об'єднаних сил Збройних сил України з 27 березня 2020 по 11 лютого 2024 року, пише Вікіпедія.

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