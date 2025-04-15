Українські військові можуть зайти у ще одну область Росії – Світан

Перед ЗСУ не стоїть завдання захоплення російських територій. Операції в областях РФ проводяться лише для поліпшення оборонних позицій.

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Українські військові можуть зайти у ще одну область Росії, вважає Світан/ колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних сил ЗСУ, скрін

Основні тези Світана:

Українські військові покращили своє оборонне становище на Бєлгородщині і Курщині

ЗСУ можуть зайти у ще одну область Росії – Брянську

Це потрібно не для захоплення територій, а для поліпшення оборонних позицій

Українські військові покращили своє оборонне становище і в Бєлгородській, і в Курській областях.

Перспектива Курської та Білгородської операцій ЗСУ – це створення лінії фронту. Про це сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв’ю Главреду.

За його словами, українські бійці можуть зайти ще в одну область Росії.

"У Курській області ми зараз займаємо панівні висоти, які дають нам перевагу в 15-20 км за дальністю роботи артилерії і FPV-дронів. Якщо для поліпшення нашого оборонного становища потрібно буде ще зайти на російську територію, ми будемо заходити. Так сталося в Курській і Бєлгородській областях, і це цілком можливо в Брянській області, де може початися аналогічна операція", – сказав Світан.

Водночас він зазначив, що противник робитиме те ж саме – намагатиметься зайти на українську територію. Але глибина проникнення буде 3-5-7 км.

"Тобто рівень проникнення росіян буде таким самим, як на Харківщині торік: вони доповзли до Липців і там зупинилися, упершись у наші оборонні споруди; вони доповзли до Вовчанська, і там їх зв'язали боями", – сказав експерт.

Світан зазначив, що українські військові заходять на російську територію на таку саму глибину – на ті самі 3-7 км, не далі.

"Немає сенсу заглиблюватися, оскільки перед нами не стоїть завдання захоплення російських територій (ми – не росіяни, нам чужого не треба). Тож з метою поліпшення оборонних позицій ми будемо заходити до росіян, а вони – до нас", – підсумував військовий експерт.

Дивіться відео, в якому Роман Світан розповів про можливість вторгнення Росії до країн НАТО і спрогнозував події на українському фронті у 2025 році:

Ситуація на фронті в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Сили оборони повернули під контроль Дніпроенергію – генерал ЗСУ розкрив деталі. ЗСУ поліпшили тактичне положення на двох критичних напрямках, повідомив Сергій Наєв.

Також раніше повідомлялося, що Росія готується до нової фази війни – ISW пояснило зміну тактики окупантів. Аналітики помітили повернення бронетехніки у штурми.

Нагадаємо, у Мережі дізналися про удар по в/ч ракетників РФ у Курській області. Силами оборони України було уражено в/ч 35535 – ППД 448-ї ракетної бригади на Курщині.

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Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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