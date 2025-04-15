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Трампа схиляють змінити підхід до Москви: у WSJ з'ясували, про що йдеться

Анна Ярославська
15 квітня 2025, 11:07
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Група високопоставлених чиновників вважає, що Білому дому слід зайняти більш жорстку позицію.
Дональд Трамп, Путин
Помічники підштовхують Трампа до жорсткішого підходу до Москви - WSJ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Головні тези:

  • Рубіо і Келлог порадили Трампу бути обережнішим із Кремлем
  • Віткофф вірить, що Путін хоче укласти мир

Серед старших радників президента США Дональда Трампа виникли розбіжності після російського ракетного удару по Сумах. Як пише The Wall Street Journal, посилаючись на неназваних американських чиновників, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний посланець президента США Кіт Келлог радять главі Білого дому більш скептично ставитися до прагнення РФ до миру з Україною, заявляючи, що російський диктатор Володимир Путін ще не виявив справжнього інтересу до припинення війни.

Водночас спецпредставник Трампа Стівен Віткофф після двох зустрічей у Москві вважає, що Путін хоче укласти мир. І Трамп буцімто більше схиляється до його позиції, пише видання.

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Американські чиновники повідомили, що під час обговорень у Білому домі щодо того, чи слід США посилити санкції проти Росії, щоб змусити її йти на переговори, Рубіо і Келлог порадили Трампу бути обережнішим щодо дипломатичних намірів Путіна. Ця група високопосадовців вважає, що до вимог Росії щодо територіальних поступок з боку України слід зайняти більш жорстку позицію.

Сам Трамп, як вважають журналісти, сподівається частково зупинити війну проти України, щоб усунути серйозну перешкоду для ширшого зближення з Росією.

За даними газети, навіть радники, які виступають за більш жорсткий підхід щодо Росії, підтримують мету президента США - зупинити війну проти України.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Спецпредставники Трампа з питань війни РФ та України / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, спецпредставник Дональда Трампа Стівен Віткофф зустрівся в Санкт-Петербурзі з російським диктатором Володимиром Путіним і заявив, що сторони досягли взаєморозуміння.

"Діалог був змістовним, і в підсумку ми знайшли спільну мову. Путін ясно дав зрозуміти: його мета - міцний мир, а не просто тимчасове перемир'я. І ми отримали відповідь на цей запит", - сказав Віткофф.

Президент Зеленський заявив, що главі Білого дому Дональду Трампу варто приїхати в Україну, перш ніж продовжувати втілювати свій мирний план.

"Приходьте, подивіться, а потім давайте діяти за планом, як закінчити війну. Ви зрозумієте, з ким у вас угода. Ви зрозумієте, що зробив Путін", - звернувся президент України до свого американського колеги.

Тим часом представники Демократичної партії в Конгресі США представили законопроєкт, покликаний посилити підтримку України у війні з Росією, а також запровадити жорсткі санкції проти Москви. Документ ще не опубліковано публічно.

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