'Відповідь' за Суми: у Мережі дізналися про удар по в/ч ракетників РФ у Курській області

Силами оборони України було уражено в/ч 35535 - ППД 448-ї ракетної бригади на Курщині.

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Дрони вдарили по в/ч РФ / Колаж: Главред, фото: Pixabay, скріншот

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Завдано удару по розташуванню військової частини 448-ї ракетної бригади РФ

Силами оборони України було уражено в/ч 35535

Сили оборони України завдали удару по розташуванню військової частини 448-ї ракетної бригади ЗС РФ у Курській області.

"Сьогодні вночі Силами оборони України було уражено в/ч 35535, тобто ППД 448-ї ракетної бригади в селі Клюква на Курщині", - повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко.

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За його словами, саме ця частина завдала удару у Вербну неділю по місту Суми двома "Іскандерами".

"Наскільки серйозно, - поки немає детальної інформації", - зазначив журналіст.

/ Інфографіка Главред

Зазначимо, що в z-каналах з'явилося підтвердження удару по пункту тимчасової дислокації 448-ї ракетної бригади в Курській області

Саме розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад, за даними ГУР, завдали нещодавнього удару по Сумах.

/ Скриншот

Нагадаємо, начальник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що злочинний удар по Сумах двома балістичними ракетами типу "Іскандер-М/KN-23" нанесли російські розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад з території Воронезької та Курської областей держави-агресора.

Раніше повідомлялося про те, що авіація ЗСУ розбомбила завод у Курській області, де ховалися окупанти. Російські джерела вже повідомили про велику кількість загиблих.

Як повідомляв Главред, 13 квітня в Сумах прогриміли вибухи. Окупаційні війська агресора Росії завдали два ракетні удари по місту. В результаті десятки людей загинули і отримали поранення.

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня 2024 року перетнули українсько-російський кордон і розпочали бойові дії в Курській області. На певному етапі операції Сили оборони України контролювали понад 82 населених пункти. Прорив углиб російської території становив понад 35 кілометрів. Пізніше російські війська відновили контроль над частиною втрачених районів на Курщині.

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