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Ракетний удар РФ по Сумах: у Ради є питання до військового керівництва

Віталій Кірсанов
15 квітня 2025, 21:09оновлено 15 квітня, 22:05
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Комітет ВРУ з'ясовуватиме, чи справді напередодні відбувався збір військових для нагородження.
Федір Веніславський
Федір Веніславський / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, ДСНС України

Що сказав Федір Веніславський:

  • "Певна кількість" військових загинула внаслідок атаки РФ
  • В умовах війни в Сумах багато військовослужбовців

У середу, 16 квітня, на комітеті Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядатимуть російський удар по центру Сум у Вербну неділю, який забрав життя 35 людей. Про це в ефірі "Радіо Свобода" повідомив представник цього комітету, народний депутат Федір Веніславський.

Він акцентував, що комітет з'ясовуватиме, чи справді напередодні відбувався збір військових для нагородження.

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"Наші народні депутати поширили вже інформацію про те, що там дійсно мало бути нагородження. Цією інформацією вже оперують російські пропагандистські канали, виправдовуючи свій терористичний удар тим, що дійсно там було нагородження. У мене немає зараз інформації, було чи не було. Але, судячи з непрямих фактів, якесь зібрання там планувалося", - наголосив Веніславський.

Він додав, що "певна кількість" військових загинула внаслідок атаки РФ на Суми. За словами нардепа, це могло бути "наслідком випадкових дій".

"В умовах війни в Сумах багато військовослужбовців, зокрема у справах сімейних, особистих, військових вони могли там перебувати", - сказав він.

Веніславський заявив, що це одне з питань, яке на засіданні комітету планують поставити військовому керівництву, Міністерству оборони, начальнику Генерального штабу.

Крім того, він відповів на запитання, чи міг бути свідомий "злив" інформації ворогові.

"По-перше, це компетенція Служби безпеки України. По-друге, якщо дійсно мали місце якісь збори військових і по тій локації було завдано ракетного удару, то, безумовно, Росія цю інформацію звідкись отримала. Звідки вона могла отримувати? Очевидно, її хтось із ворогів українського народу, української держави російській стороні надав", - заявив він.

Ракетний удар РФ по Сумах: у Ради є питання до військового керівництва

Дивіться заяву Вениславського:

Ракетний удар РФ по центру Сум 13 квітня - що відомо

Як повідомляв Главред, у Вербну неділю, 13 квітня, російські війська здійснили два ракетні удари по центру Сум. Унаслідок цих атак загинуло 35 осіб, ще 119 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.

За словами голови Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, атака була навмисною. Росіяни намагалися досягти максимальної кількості жертв серед мирних жителів у день великого релігійного свята для українців.

Начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко підтвердив, що удари були спрямовані на мирне населення. Особливо руйнівним став другий удар - ракета з осколковими елементами вибухнула в повітрі, щоб завдати ще більшої шкоди.

Президент України Володимир Зеленський висловив обурення і назвав цей напад жахливим. Серед загиблих - відома артистка Олена Когут і водій тролейбуса Микола Леон із пасажирами.

Також стало відомо, що 13-річний Кирило Ільяшенко під час ракетного обстрілу проявив героїзм, рятуючи пасажирів палаючого автобуса. Хлопець вибрався через розбите вікно, розблокував двері та допоміг іншим людям вибратися з палаючого транспорту.

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Хто такий Федір Веніславський?

Федір Володимирович Веніславський (нар. 16 травня 1969, Олика, Ківерцівський район, Волинська область) - викладач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент. Фахівець у галузі державотворення та прав людини. Очолював Харківську громадську Люстраційну палату, пише Вікіпедія.

Представник Президента України Володимира Зеленського в Конституційному Суді України (3 червня 2019 - 12 вересня 2022). Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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