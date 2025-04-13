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Скандал навколо голови ОВА Артюха: чому його звинувачують в ударі по центру Сум

Ангеліна Підвисоцька
13 квітня 2025, 22:39
1385
Журналісти та представники місцевої влади у Сумській області заявляють, що голова Сумської ОВА Володимир Артюх повинен відповісти за ракетний удар по місту Суми.
удар по Сумам, Владимир Артюх
Від Володимира Артюха вимагають піти у відставку / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Сумська ОВА

Що відомо:

  • РФ вдарили ракетами по центру Сум
  • Внаслідок атаки десятки загиблих, понад 100 - поранені
  • Місцева влада звинувачує голову Сумської ОВА у причетності до трагедії

Російські окупанти вдарили двома ракетами прямо по центру Сум. Внаслідок цього загинули 34 людини, з яких 2 - діти. Були поранені 117 людей, серед яких також є діти. Найменша постраждала дівчинка народилася у 2025 році.

Перший удар ворог завдав по будівлі Конгрес-центру Сумського державного університету. Це сталося перед початком запланованої заздалегідь театральної вистави для дітей. Всередині будівлі сильні руйнування.

відео дня

Та страшнішим був другий удар. Росіяни вдарили вдруге ракетою, начиненою купою осколків, щоб вбити якомога більше людей. Кадри із залитої кров'ю вулиці облетіли увесь світ. На дорозі палали автомобілі, на тротуарах лежали тіла загиблих та поранених людей, а в автобусі, який проїжджав повз, стікали кров'ю пасажири.

  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: Сумська МВА
  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: Сумська МВА
  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: Сумська МВА
  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: Сумська МВА
  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: Сумська МВА
  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: Сумська МВА
  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: ДСНС
  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: ДСНС
  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: ДСНС
  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: ДСНС
  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: ДСНС
  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: ДСНС
  • Наслідки ракетного удару по Сумах
    Наслідки ракетного удару по Сумах Фото: ДСНС

Цього можна було уникнути

Засновниця місцевого видання "Кордон.медіа" Альона Бояринова на своїй сторінці у Facebook натякнула на те, що винною у страшній та безжальній трагедії може бути не лише Росія.

"Звичайні люди і красивезний історичний центр. Моя улюблена частина міста, тут найгарніші архітектурні споруди Сум. Всі просто гуляли з дітьми і кавою. Вулиці в кровi. Автобус. Автівки. Запах заліза і гарі після такого не вимивається довго з життя. Шансів вижити не було у більшості загиблих сьогодні у Сумах.

Але були шанси зробити максимально все, щоб такого не трапилось. Старий [нецензурно] (натяк на голову Сумської ОВА Володимира Артюха - Главред). Як вам з цим жить, норм? Безумовно, вина за скоєний цинічний терор лежить на ворогу. Про це ми пам’ятаємо. Але...", - написала вона.

ОВА планувала провести нагородження військових

Мер Конотопа Артем Семеніхін відкрито звинуватив голову Сумської ОВА Володимира Артюха у трагедії в Сумах. Він зазначає, що Артюх запланував у Конгрес-центрі вручення грамот та медалей бійцям зі 177-ї бригади на честь 7-ї річниці з дня її створення.

"Не хотів би я цього казати, але я скажу, хто цьому посприяв, цій крові, яка сьогодні тут була пролита. Я походив і поспілкувався з місцевими мешканцями, жах і паніка у людей ... Так сильно допомагати росіянам виправдовувати геноцид проти свого народу ще треба вміти. Сьогодні тут відбувся акт терору РФ проти українців і голова Сумської військової адміністрації - радянський генерал Артюх цьому посприяв ... Він організував сьогодні тут вручення грамот та медалей нашим Героям зі 117-ї бригади. Це неправда, що тут нічого не було. Слава Богу, ніхто з військових не постраждав, вони були в укритті ... Наскільки мені відомо, його попереджали про те, що цього робити не можна", - сказав Семеніхін.

Дивіться відео із заявою Артема Семеніхіна:

"Артюха треба звільнити"

Артем Семеніхін звернувся до депутатів Сумської обласної ради з прохання негайно провести позачергове засідання та висловити недовіру Володимиру Артюху.

"Якщо зараз буде прогальмовувати правоохоронна система, в Офісі президента, не дай Бог, хто знайдеться, хто його буде покривати ... Після цієї ситуації, я сподіваюсь, вони все ж таки почують. Негайно, депутати обласної ради, ви маєте повноваження висловити недовіру Артюху за цю кров, яку він фактично пролив з росіянами", - сказав Семеніхін.

  • Рятувальна операція внаслідок удару по Сумах 13 квітня
    Рятувальна операція внаслідок удару по Сумах 13 квітня ДСНС Сумщини
  • Рятувальна операція внаслідок удару по Сумах 13 квітня
    Рятувальна операція внаслідок удару по Сумах 13 квітня ДСНС Сумщини
  • Рятувальна операція внаслідок удару по Сумах 13 квітня
    Рятувальна операція внаслідок удару по Сумах 13 квітня ДСНС Сумщини
  • Рятувальна операція внаслідок удару по Сумах 13 квітня
    Рятувальна операція внаслідок удару по Сумах 13 квітня ДСНС Сумщини
  • Рятувальна операція внаслідок удару по Сумах 13 квітня
    Рятувальна операція внаслідок удару по Сумах 13 квітня ДСНС Сумщини

Засновниця медіа-платформи "СпецКор" Анна Валевська теж переконана у тому, що Артюх повинен піти у відставку. Вона наголосила на тому, що військово-політичне керівництво не зробило висновків і продовжило "займатися зібраннями/святкуваннями" у регіоні, який став справжнім фронтом після Курської операції.

Анна Валевська додала, що балістичні ракети типу "Іскандер" просто так не прилітають. Вона переконана, що нині військово-політичне керівництво області сфокусований не на обороні регіону, а на власному піарі перед Офісом президента.

"У цих умовах, коли нереально складна ситуація, військово-політичне керівництво має у фокусі - якби зробити нам фотографії для фейсбуку гарніше, щоб 5-6 менеджерів з Офісу президента подивились, що ми тут типу працюємо. Іскандери не прилітають просто так. Це має бути чітка інформація розвідданих або хтось злив інформацію. Ціллю може бути скупчення людей, скупчення людей у формі або військової техніки. Офіс президента має заборони головам адміністрацій брати участь у будь-яких святкуваннях. Це не ваша робота. Ви тільки тим і займаєтесь, що проводите якісь свята, нагородження, вручання і постите ці фотографії у фейсбук. Ви ж не цим маєте займатись. У нас орда стоїть 60-70 тисяч на кордоні після Курської операції. Це ж ви відкрили цей фронт, а стратегії немає, що далі ... Я погоджуюсь з мером Конотопа про те, що голова Сумської ОВА має піти у відставку. Це не перший "заліт". Ми не про все можемо говорити, але ця тупість, недолугість, примітивність і відсутність стратегії. Офіс президента має "зібрати раму" і зрозуміти, що зараз не треба аби-кого ставити на стратегічні посади, які просто будуть вам постити фоточки у фейсбук", - сказала Анна Валевська.

Дивіться відео із заявою Анни Валевської:

"Перед цим була ситуація, коли Артюх розповідав про "приліт" нібито ракети по місту Суми, а насправді цей мерзотник вирішив скласти щось у центрі Сум, після чого щось сталося", - написав Артем Семеніхін.

Правоохоронці розпочали розслідування

За словами Артема Семеніхіна, правоохоронці розслідують справу не лише за фактом терористичного акту з боку РФ, а й намагаються з'ясувати, хто вирішив зібрати військових у центрі міста.

"Голова Сумської обласної адміністрації Володимир Артюх - радянський генерал, який за часів Януковича служив під проводом Саламатіна, допомагав знищувати українську армію, від Януковича отримував нагороди за це ... Я дізнався, що відкрите кримінальне провадження не лише за геноцидною атакою окупантів відносно українців, а й те, що відкрите провадження, щоб з'ясувати, хто додумався проводити за 30 км від кордону заходи із зібранням військових у центрі міста. Я дуже сподіваюся, що винні будуть знайдені. Я дізнався, що пан Малюк (Василь Малюк - голова СБУ) тримає це питання на особистому контролі. Я дуже сподіваюся, що якщо не сьогодні увечері, то завтра вдень справедливість відбудеться", - додав Семеніхін.

Що відомо про Володимира Артюха

За даними Вікіпедії, Володимир Артюх народився 8 травня 1958 року у Благовєщенську Амурської області СРСР (нині РФ). У 1979 році він закінчив Харківське вище військове авіаційне командне училище зв'язку, у 1988 році - Військово-повітряну академію ім. Ю.О. Гагаріна, у 2005 році - Національну академію оборони України за спеціальністю — управління діями з'єднань та об'єднань Збройних сил.

Артюх проходив військову службу на командних та штабних посадах у Північній групі військ командиром радіорелейного взводу. Потім обіймав посади у військах Далекосхідного округу, після чого служив у командування Військово-повітряних сил ЗСУ. Артюх дослужився до звання генерал-лейтенанта ЗСУ.

Крім того, він був начальником Подільської філії держпідприємства "Український державний центр радіочастот", був радником голови Вінницької ОВА. У 2009 році він став заступником начальника Генштабу ЗСУ.

У 2020 році на місцевих виборах він балотувався до Вінницької міської ради. 12 квітня 2023 року він був призначений головою Сумської ОДА.

Володимир Артюх має такі нагороди:

  • орден "За заслуги" І ступеня (23 серпня 2022 року),
  • орден "За заслуги" ІІ ступеня (4 грудня 2007 року),
  • орден "За заслуги" ІІІ ступеня (1 вересня 1997 року).

Ракетний удар РФ по центру Сум - останні новини

Як повідомляв Главред, вранці 13 квітня росіяни завдали два ракетні удари по центру Сум. Особливо руйнівним став другий — ракета з осколковим зарядом вибухнула у повітрі, що призвело до численних жертв серед мирного населення.

Начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко заявив, що удар був навмисно спрямований по житловій зоні. Серед загиблих — дитина та відома артистка Олена Когут.

Загалом загинули 34 людини, ще 117 – поранені, зокрема дівчинка 2025 року народження, повідомив президент Володимир Зеленський. Одна ракета влучила в університет, інша – у центр міста.

Крім цього, у Генштабі ЗСУ заявили, що Росія отримає невідворотну відплату за цей злочин. Військові назвали удар по місту в день Вербної неділі черговим злочином проти людяності.

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