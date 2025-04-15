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Наближається угода щодо миру: спецпредставник Трампа розповів про переговори з Путіним

Анна Ярославська
15 квітня 2025, 09:28оновлено 15 квітня, 10:54
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У Санкт-Петербурзі відбулися переговори Стівена Віткоффа і Володимира Путіна.
Стівен Віткофф, Володимир Путін
Стівен Віткофф розкрив деталі переговорів із Путіним / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скріншот

Головні тези:

  • Вашингтон і Москва "прийшли до розуміння"
  • Віткофф анонсував швидку угоду
  • Угода стосується не лише "статусу п'яти територій"

Спецпредставник Дональда Трампа Стівен Віткофф зустрівся в Санкт-Петербурзі з російським диктатором Володимиром Путіним. Сторони досягли взаєморозуміння. Про це заявив Віткофф в інтерв'ю Fox News.

Спецпредставник Трампа повідомив, що це була його третя зустріч із Путіним. Тривала вона майже п'ять годин. У переговорах брали участь його ключові радники - Юрій Ушаков і Кирило Дмитрієв.

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"Діалог був змістовним, і в підсумку ми знайшли спільну мову. Путін ясно дав зрозуміти: його мета - міцний мир, а не просто тимчасове перемир'я. І ми отримали відповідь на цей запит", - сказав Віткофф.

Він уточнив, що угода стосується не лише "статусу п'яти територій" (Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей), а й більш масштабних питань.

"Йдеться про гарантії безпеки, роль НАТО, застосування 5-ї статті статуту альянсу. Деталізація дуже глибока", - розповів спецпредставник Трампа.

"Ми стоїмо на порозі події, здатної змінити світовий порядок денний. Ба більше, у нас є шанс перезавантажити російсько-американські відносини через взаємовигідне економічне співробітництво, яке, як я переконаний, стане основою довгострокової стабільності в регіоні. Партнерство - найкращий гарант миру", - наголосив Віткофф.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
​Спецпредставники Трампа з питань війни РФ і України / Інфографіка: Главред ​

Дивіться відео - Стівен Віткофф розкрив деталі переговорів із Путіним:

Скриншот

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, представники Білого дому визнали, що президент США Дональд Трамп не забезпечить припинення вогню між Україною та країною-агресором Росією до Великодня (20 квітня).

Раніше президент США Дональд Трамп говорив, що він довіряє російському диктатору Володимиру Путіну і впевнений, що той не відмовиться від наміру укласти мирну угоду.

Представник кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що РФ залишає за собою право не дотримуватися тридцятиденного режиму припинення вогню, бо нібито Україна регулярно порушує відповідний мораторій.

Тим часом президент Зеленський заявив, що главі Білого дому Дональду Трампу варто приїхати в Україну, перш ніж продовжувати втілювати свій мирний план.

"Приходьте, подивіться, а потім давайте діяти за планом, як закінчити війну. Ви зрозумієте, з ким у вас угода. Ви зрозумієте, що зробив Путін", - звернувся президент України до свого американського колеги.

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