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"Це не буде частиною угоди": Рютте однозначно відповів, чи вступить Україна у НАТО

Альона Вороніна
15 квітня 2025, 20:58
263
Україні не обіцяли, що її вступ до НАТО буде частиною мирної угоди, зазначив генеральний секретар Альянсу.
НАТО и Украина, Рютте
Рютте однозначно відповів, чи вступить Україна у НАТО/ колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Шлях України до НАТО незворотній, нічого не змінилося
  • Проте вступ України до НАТО не буде частиною мирної угоди

Шлях України до вступу в Північноатлантичний альянс незворотній. Таким був результат Вашингтонського саміту, і з того часу це рішення не зазнало змін.

Україна одного дня стане членом НАТО. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте у відповідь на запитання ведучої в інтерв’ю телеканалу "Ми – Україна".

відео дня

Водночас він наголосив, що це питання не буде частиною мирної угоди.

"Таким був результат Вашингтонського саміту. Шлях України до НАТО незворотній і нічого не змінилося. Коли ми говорили, що Україна одного дня стане членом НАТО, ми ніколи не обіцяли Україні, що це буде частиною мирної угоди", – заявив Рютте.

При цьому генсек НАТО вважає, що президент США Дональд Трамп може привести Україну до міцного довготривалого миру.

"І, звичайно, те, над чим працює американський президент, і я дуже радий, що він це робить, і що він вийшов з глухого кута. Те, над чим він працює, приведення України до міцного довготривалого миру, тобто не Мінськ-3, як ми мали раніше, а справжню мирну угоду, припинення вогню та мирну угоду. Але ніхто не обіцяв Україні, що членство в НАТО буде частиною мирної угоди. Але коли йдеться про майбутнє членство України в НАТО, то рішення, прийняті на Вашингтонському саміті, незмінні" – зазначив Рютте.

Марк Рютте
Рютте відповів, чи вступить Україна у НАТО/ скрін

Дивіться відео з коментарем Рютте:

Вступ України до НАТО – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Зеленський зробив заяву щодо НАТО і згадав про великий провал Трампа і Заходу. Володимир Зеленський проти тактики відмови від ключових вимог ще до запуску перемовин.

Також раніше повідомлялося, що у Трампа зробили гучну заяву про вступ України до НАТО. Радник Трампа не бачить підтримки з боку США щодо приєднання України до альянсу.

Нагадаємо, Рютте здивував заявою про те, що питання вступу України до НАТО вже не розглядається. Під час інтерв’ю для Bloomberg у Рютте запитали, чи справді Трамп зняв зі столу переговорів питання про вступ України до НАТО. На це він ствердно угукнув, але у деталі вдаватися не став. Крім того, генеральний секретар НАТО заявив, що відносини з Росією "врешті-решт повинні бути нормалізовані", як тільки в Україні припиняться бойові дії.

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Хто такий Марк Рютте?

Марк Рютте – нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 року. 26 червня 2024 призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року. Прем'єр-міністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до до 2 липня 2024 року.

Після закінчення інституту працював упродовж десяти років у харчовій компанії, поки 2002 року не перейшов у сферу національної політики. Був міністром у соціальних справ, згодом – освіти, культури і науки в першому і другому уряді Балкененде, очолював фракцію Народної партії за свободу і демократію в другій палаті Генеральних штатів.

Рютте оголосив про намір балотуватись на посаду Генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберґа в жовтні 2023, і його намір отримав офіційну підтримку від урядів США, Великої Британії, Німеччини і Франції у лютому 2024 року. Маркові Рютте протягом наступних місяців вдалося подолати опозицію Туреччини, Угорщини, Словаччини і Румунії, причому його останній конкурент, президент Румунії Клаус Йоганніс, відмовився від змагання за посаду в червні 2024 року, пише Вікіпедія.

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війна в Україні НАТО вступ до НАТО Марк Рютте Північноатлантичний альянс
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